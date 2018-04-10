Мнение: США создают в Сирии такую ситуацию, чтобы можно было обвинить РФ

СМИ сообщили об отправке двух американских эсминцев в сторону Сирии. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik объяснил мотивы поведения США.

Второй американский эсминец может достигнуть Средиземного моря в течение нескольких дней, в этом регионе уже находится эсминец USS Donald Cook, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в оборонном ведомстве.

"У США уже есть один ракетный эсминец USS Donald Cook на востоке Средиземного моря, откуда он может участвовать в любом ударе по Сирии… Второй, USS Porter, может добраться туда через несколько дней", – сообщает газета.

Ранее издание Washington Examiner со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что эсминец USS Donald Cook в понедельник покинул порт на Кипре и направился в сторону Сирии.

Отмечается, что корабль оснащен 60 крылатыми ракетами "Томагавк". В свою очередь турецкое издание Hurriyet сообщило, что эсминец по меньшей мере четыре раза облетали российские боевые самолеты, однако в Пентагоне позднее опровергли эту информацию.

Доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik предположил, почему американцы так ведут себя в восточном Средиземноморье.

"Во-первых, американцы хотят знать, что происходит в сирийском порту Тартус – у нас там пункт обеспечения ВМФ. И, во-вторых, они пытаются создать такую ситуацию, чтобы в очередной раз обвинить Россию в том, что она – чуть ли не страна-агрессор. Сейчас американцам нужен любой скандал: они активно включились в "дело Скрипалей", стали высылать дипломатов – и сейчас еще раз хотят обвинить Россию в каких-то выдуманных нарушениях. Это все в русле той политики, которую ведут США по отношению к России. Там есть силы, заинтересованные в том, чтобы как можно больше ухудшить отношения с нашей страной. Это старая идея, которая всегда была у американцев – превратить Россию в страну, которая является "угрозой всему миру". Им нужно постоянно держать весь мир в напряжении. Это зомбирование, одурачивание масс: если повода нет, значит, его надо создавать", – сказал Илдус Ярулин.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума и пообещал в течение 24-48 часов принять решение об ответе на применение химоружия.

Москва и Дамаск опровергли сообщения о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии – выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

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