Все делегации участников переговоров по Сирии прибыли в Астану

АСТАНА, 21 дек – РИА Новости. Все делегации участников переговоров по урегулированию ситуации в Сирии прибыли в Астану, сообщил руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Все делегации участников переговоров прибыли в Астану", — сообщил Жайнаков журналистам.

По его словам, "встречи экспертов сторон уже начались". "Они проходят в двустороннем и многостороннем форматах в закрытом режиме", — сказал Жайнаков.

Он также сообщил, что США на переговорах по Сирии в Астане представляет представитель Госдепартамента, но не уточнил его должность и имя.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Астане стартовал восьмой раунд переговоров по Сирии, делегации стран-гарантов — России, Турции и Ирана — начали технические встречи.

Делегацию России возглавляет спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции – замглавы МИД Седат Онал, Ирана — замминистра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. Во встрече также примут участие делегации правительства и оппозиции Сирии, а также стран-наблюдателей – США и Иордании.

Площадка Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января. За это время был подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии, было согласовано положение о совместной оперативной группе по мониторингу режима прекращения боевых действий в Сирии, достигнут ряд других договоренностей, которые позволяют начать разговор о политическом урегулировании.

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