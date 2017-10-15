В Меядине нашли склад ИГ* с оружием западного производства

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Склады боевиков ИГ* с оружием производства западных стран, в том числе США и Израиля, обнаружены в освобожденном сирийском городе Меядин, сообщил в воскресенье телеканал RT. © Flickr / The U.S. Army "Серьезные вопросы": Россия требует от США назвать цели в Сирии и Ираке

В субботу Минобороны РФ заявило, что штурмовые подразделения сирийских правительственных войск завершили операцию по уничтожению боевиков ИГ* в городе Меядин, он полностью освобожден. Меядин являлся крупным населенным пунктом, остававшимся под контролем ИГ* в долине реки Евфрат и наиболее мощным укрепленным районом террористов на востоке Сирии.

"Склады здесь были просто огромные. Я просто потрясен увиденным количеством оружия. Это сотни и даже тысячи единиц оружия и боеприпасов разного вида, израильского, американского и западного производства и оружие восточного производства", — сказал RT полковник сирийской армии Рами Маувас.

По его словам, было обнаружено легкое, среднее и тяжелое оружие. "Танки, бронетранспортёры и другая бронетехника. Кроме того, много разного логистического оборудования и снаряжения. Большинство складов оружия и боеприпасов находилось в этом городе, в том числе и военное производство", — отметил сирийский полковник.

* Террористическая организация, запрещена в России