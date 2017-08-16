Chemring Group отрицает обвинения Сирии в поставках химоружия боевикам

ЛОНДОН, 16 авг — РИА Новости. Британская компания Chemring Defence не поставляла отравляющие вещества сирийским боевикам, о чем заявлял замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад, заявил РИА Новости представитель компании Chemring Group.

"Компания Chemring Defence не производит химическое оружие или компоненты, которые могут быть использованы в чем-либо подобном", — заявил представитель компании.

Ранее Микдад на пресс-конференции в Дамаске заявил, что отравляющие вещества, которые были найдены в оставленных боевиками складах с оружием, свидетельствуют о том, что они были доставлены террористам в Сирии из США и Великобритании. По словам Микдада, "обнаруженные химические боеприпасы…были произведены компанией "Federal Laboratories" на территории США… А отравляющие средства произведены компаниями "Chemring Defence UK" (Великобритания) и "NonLethal Technologies" (США)". По словам замминистра, отравляющие вещества были обнаружены на складах боевиков как в Алеппо, так и в освобожденных районах в восточном пригороде Дамаска.

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