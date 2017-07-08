Путин на встрече с Эрдоганом отметил роль Турции в урегулировании в Сирии

ГАМБУРГ, 8 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил, что в сирийском урегулировании и в борьбе с террористами в этой стране есть серьезное продвижение, в том числе благодаря усилиям руководства Турции.

На встрече со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "на полях" саммита G20 российский лидер заявил, что "за последнее время очень многое сделано и для полноформатного развития двусторонних отношений и в решении ряда проблем, которые представляют для нас интерес".

"В значительной степени благодаря вашей позиции, господин президент, удалось существенно к лучшему изменить ситуацию в Сирии: и террористическим формированиям удар значительный нанесен за это время, и урегулирование продвинулось серьезным образом", — обратился Путин к Эрдогану.

"Мы высоко ценим вашу позицию и позицию всех ваших коллег, наших партнеров по переговорному процессу", — заключил президент РФ.

Путин предложил поговорить на встрече по всему комплексу российско-турецких отношений.

С российской стороны в переговорах принимают участие глава МИД Сергей Лавров, замглавы администрации Кремля — пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник главы государства Юрий Ушаков, главы Минэнерго и Минэкономразвития Александр Новак и Максим Орешкин. В составе турецкой делегации на встрече — вице-премьер Мехмет Шимшек, глава МИД Мевлют Чавушоглу, ряд министров и других высокопоставленных чиновников, в том числе глава Национальной разведывательной организации Хакан Фидан.