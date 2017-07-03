Эрдоган и Шойгу обсудили создание зон деэскалации в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи в Стамбуле

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи в Стамбуле

АНКАРА, 3 июл – РИА Новости, Алена Палажченко. Президент Турции Тайип Эрдоган и министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудили на переговорах в воскресенье в Стамбуле создание зон деэскалации в Сирии и дорожную карту урегулирования в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Российский министр Шойгу был принят нашим президентом. Они (военная делегация из РФ) приехали по просьбе Владимира Путина. Переговоры включали в себя основные вопросы повестки дня очередной встречи (по Сирии), которая будет проведена в Астане. Самые главные темы – создание зон деэскалации и определение дорожной карты сирийского урегулирования. Российский министр передал информацию нашему президенту. Мы приложим большие усилия к тому, чтобы как можно быстрее закончить этот процесс и обеспечить доставку гуманитарной помощи", — сказал Калын на пресс-конференции в Анкаре.

Он добавил, что "с большой долей вероятности" у Эрдогана и Путина будет возможность провести переговоры на полях саммита G-20 в Гамбурге 7-8 июля.

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