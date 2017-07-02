Число жертв взрывов в Дамаске выросло до 13, сообщил источник

ДАМАСК, 2 июл — РИА Новости. Число жертв взрывов в Дамаске в воскресенье возросло до 13, пострадали не менее 29 человек, сообщил РИА Новости медицинский источник.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 12 раненых. Террористы-смертники за рулем трех заминированных автомобилей планировали устроить взрывы в Дамаске, но двоих из них смогли остановить силовики. Третий, оказавшись в окружении на площади Тахрир, успел подорваться, что привело к жертвам.

"Число жертв террористических подрывов в Дамаске сегодня утром возросло до 13 человек, 29 ранены", — сообщил источник.

По его словам, данные пока не окончательные — в больницы продолжают поступать как тела погибших, так и раненые, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

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