Смертник подорвал себя в Дамаске

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Смертник осуществил самоподрыв в Дамаске, сообщается о погибших и пострадавших, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на государственное телевидение.

"Компетентные органы преследовали три заминированных автомобиля и смогли осуществить (контролируемый) взрыв двух из них на въезде в Дамаск. Они окружили третий автомобиль на площади Тахрир (Tahrir), где террорист совершил самоподрыв, в результате чего есть некоторое число погибших и пострадавших", — цитирует агентство государственное телевидение.

Информация о числе жертв пока не приводится.

По данным агентства Рейтер, которое также ссылается на государственное телевидение, смертник находился в заминированном автомобиле. В настоящее время власти обезвреживают еще два транспортных средства.

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