The Guardian: теперь на Ближнем Востоке командует Россия, а не США

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вопреки прогнозам западных лидеров Россия вступает в новый год одним из ключевых игроков на международной арене, пишет The Guardian.

Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон называл российского президента Владимира Путина "международным изгоем", а президент США Барака Обама предрекал Москве "сирийскую трясину". Соглашение "тройки" России, Ирана и Турции о прекращении огня в Сирии указало на несостоятельность этих прогнозов и показало, что на Ближнем Востоке командует Россия, а не Америка, замечает обозреватель газеты Патрик Винтур.

Многие справедливо предупреждают, что, судя по предыдущему опыту, перемирия в Сирии неустойчивы и не приводят к мирным переговорам, подчеркивает Винтур. Тем не менее, у миротворческих инициатив России и Турции благоприятная основа. В данной ситуации сочетаются четыре ключевых фактора: население Сирии истощено войной, есть решающие изменения военного баланса, пересмотрены роли ключевых игроков и составы дипломатических альянсов.

Военный баланс сил изменился после разгрома боевиков на востоке Алеппо, считает журналист. Важные перемены на дипломатическом поле способно обеспечить избрание Дональда Трампа на пост американского президента: вполне вероятно, что республиканец сделает ставку на поддержку Башара Асада, а не на помощь боевикам. Кроме того, самый крупный противник сирийского режима — Турция — решил поддержать Россию.

Боевики в такой ситуации смогут полагаться на собственные силы и на страны Персидского залива, что не сулит им больших перспектив, поскольку Саудовская Аравия, познав цену войны в Йемене, не пойдет на военное вмешательство в отсутствие Америки.

Россия, в свою очередь, принимает дипломатические и экономические реверансы от традиционных союзников США в регионе — инвестиции Катара, вложившегося в акции "Роснефти", несмотря на то, что российская компания находится под американскими и европейскими санкциями.

"Новую страницу в отношениях с Москвой готов открыть и Египет. Таким образом, многие старые препятствия на пути к миру исчезают на глазах", — подчеркивает аналитик.

Впрочем, это вовсе не значит, что России будет легко положить конец весьма запутанному гражданскому конфликту, предполагает обозреватель газеты. Есть множество препятствий, которые только предстоит преодолеть. Например, Турция по-прежнему настаивает на отставке сирийского президента, поэтому Москве придется найти для переговоров формулу, при которой решение о судьбе Асада будет отложено. Кроме того, переговорщикам все еще предстоит определить, кого из боевиков можно пригласить за стол переговоров и можно ли приглашать Саудовскую Аравию, с которой враждует Иран.

Патрик Винтур дает свой сценарий развития событий: Москва предлагает президенту Турции Эрдогану сделку — возможность выступить против федерации курдов на севере Сирии в обмен на взятие правительственными войсками Алеппо. Самих курдов, скорее всего, не позовут на стол переговоров, и тогда они, будучи союзниками США, смогут понять, что Барак Обама гораздо лучше рассказывает о том, как переустроить мир, нежели меняет его на практике. После этих пертурбаций образуется вакуум, который и займет Россия.