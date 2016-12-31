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Война в Сирии
Война в Сирии

The Guardian: теперь на Ближнем Востоке командует Россия, а не США

15:0531.12.2016
(обновлено: 15:08 31.12.2016)
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Российские военнослужащие во время работ по разминированию восточных районов Алеппо
© РИА Новости. Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Вопреки прогнозам западных лидеров Россия вступает в новый год одним из ключевых игроков на международной арене, пишет The Guardian.

Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Архивное фото
© РИА Новости. Илья Питалев
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Де Мистура: на этот раз режим прекращения огня в Сирии может сработать
Ранее британский министр иностранных дел Борис Джонсон называл российского президента Владимира Путина "международным изгоем", а президент США Барака Обама предрекал Москве "сирийскую трясину". Соглашение "тройки" России, Ирана и Турции о прекращении огня в Сирии указало на несостоятельность этих прогнозов и показало, что на Ближнем Востоке командует Россия, а не Америка, замечает обозреватель газеты Патрик Винтур.

Многие справедливо предупреждают, что, судя по предыдущему опыту, перемирия в Сирии неустойчивы и не приводят к мирным переговорам, подчеркивает Винтур. Тем не менее, у миротворческих инициатив России и Турции благоприятная основа. В данной ситуации сочетаются четыре ключевых фактора: население Сирии истощено войной, есть решающие изменения военного баланса, пересмотрены роли ключевых игроков и составы дипломатических альянсов.

Военнослужащие в освобожденном квартале восточного Алеппо
© REUTERS/ Omar Sanadiki
Зоны дискомфорта: перемирие или раздел Сирии на сферы влияния?
Военный баланс сил изменился после разгрома боевиков на востоке Алеппо, считает журналист. Важные перемены на дипломатическом поле способно обеспечить избрание Дональда Трампа на пост американского президента: вполне вероятно, что республиканец сделает ставку на поддержку Башара Асада, а не на помощь боевикам. Кроме того, самый крупный противник сирийского режима — Турция — решил поддержать Россию.

Боевики в такой ситуации смогут полагаться на собственные силы и на страны Персидского залива, что не сулит им больших перспектив, поскольку Саудовская Аравия, познав цену войны в Йемене, не пойдет на военное вмешательство в отсутствие Америки.

Россия, в свою очередь, принимает дипломатические и экономические реверансы от традиционных союзников США в регионе — инвестиции Катара, вложившегося в акции "Роснефти", несмотря на то, что российская компания находится под американскими и европейскими санкциями.

"Новую страницу в отношениях с Москвой готов открыть и Египет. Таким образом, многие старые препятствия на пути к миру исчезают на глазах", — подчеркивает аналитик.

Иллюстрация Виталия Подвицкого
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Сирийское перемирие: Россия, Турция и Иран сделали то, чего не смогли США

Впрочем, это вовсе не значит, что России будет легко положить конец весьма запутанному гражданскому конфликту, предполагает обозреватель газеты. Есть множество препятствий, которые только предстоит преодолеть. Например, Турция по-прежнему настаивает на отставке сирийского президента, поэтому Москве придется найти для переговоров формулу, при которой решение о судьбе Асада будет отложено. Кроме того, переговорщикам все еще предстоит определить, кого из боевиков можно пригласить за стол переговоров и можно ли приглашать Саудовскую Аравию, с которой враждует Иран.

Патрик Винтур дает свой сценарий развития событий: Москва предлагает президенту Турции Эрдогану сделку — возможность выступить против федерации курдов на севере Сирии в обмен на взятие правительственными войсками Алеппо. Самих курдов, скорее всего, не позовут на стол переговоров, и тогда они, будучи союзниками США, смогут понять, что Барак Обама гораздо лучше рассказывает о том, как переустроить мир, нежели меняет его на практике. После этих пертурбаций образуется вакуум, который и займет Россия.

© Ruptly
Мирные жители с мешками и сумками возвращаются домой в разрушенный Алеппо

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Война в Сирии
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