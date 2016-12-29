Россия, Турция и Иран начали подготовку переговоров по Сирии в Астане

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Россия вместе с Турцией и Ираном приступает к подготовке встречи в Астане по Сирии, заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.
"Мы сейчас приступаем вместе с турками и иранцами к подготовке встречи в Астане", — заявил Лавров.
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Ранее Путин заявил, что договорился с турецким лидером Тайипом Эрдоганом о предложении конфликтующим сторонам в Сирии продолжить процесс мирных переговоров на новой площадке в Астане. По его словам, новая площадка может дополнять женевские переговоры. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе телефонных переговоров с Путиным и Эрдоганом поддержал данную инициативу и заявил о готовности предоставить площадку для таких переговоров в Астане.
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