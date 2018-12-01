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Всемирный день борьбы со СПИДом

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© РИА Новости / Ирина БарыбинаКрасная ленточка, символ борьбы со СПИДомКрасная ленточка, символ борьбы со СПИДом
© РИА Новости / Ирина Барыбина

Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита — ВИЧ/СПИДом (World AIDS Day) ежегодно отмечается 1 декабря по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году.

ВИЧ-инфекция — медленно прогрессирующее инфекционное заболевание, вызываемое вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Размножаясь ВИЧ поражает клетки иммунной системы — CD4+-Т-лимфоциты. В результате размножения ВИЧ количество CD4+-Т-лимфоцитов постепенно уменьшается. ВИЧ-инфекция поражает защитную систему организма человека, и он становится более подвержен другим инфекционным и опухолевым заболеваниям.

СПИД - синдром приобретенного иммунодефицита — тяжелое состояние, которое развивается у человека на фоне выраженного иммунодефицита, вызванного длительным течением ВИЧ-инфекции.

Первые случаи этого заболевания были выявлены в конце 1970-х годов на территории Швеции, Америки, Танзании и Гаити. Термин "СПИД" (синдром приобретенного иммунодефицита) был введен медиками в 1981 году. Спустя два года французский врач Люк Монтанье со своими коллегами смогли доказать существование ВИЧ-инфекции.

Впервые Всемирный день борьбы со СПИДом отмечался в 1988 году.

Дата была установлена в целях привлечения внимания мировой общественности к распространению ВИЧ-инфекции, повышения осведомленности о ней и борьбы с предрассудками по поводу СПИДа и ВИЧ-инфицированных.

Каждый год Всемирный день борьбы со СПИДом проводится под различными девизами, отражающими существующие в данный момент насущные проблемы.

До 2004 года координатором проведения Всемирного дня борьбы со СПИДом являлась Объединенная программа ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). С 2004 года темы дня определяет руководящий комитет Всемирной кампании по СПИДу в консультации с гражданским обществом, организациями и государственными учреждениями, связанными с деятельностью по решению проблем ВИЧ.

В 2018 году темой Всемирного дня борьбы со СПИДом является лозунг "Знай свой ВИЧ статус". Тестирование на ВИЧ имеет важное значение для расширения доступности лечения и обеспечения всем людям, живущим с ВИЧ, возможности вести здоровую и полноценную жизнь.

Международным символом борьбы со СПИДом является "красная ленточка" — кусок шелковой ленты, сложенный особым образом. Эту эмблему создал в апреле 1991 года американский художник Франк Мур, который умер от СПИДа в 2002 году в возрасте 48 лет.

В 2017 году общемировое число живущих с ВИЧ людей составило 36,9 миллиона человек. Из них около 35,1 миллиона человек — взрослые, 1,8 миллиона — дети до 15 лет.

К странам-лидерам по абсолютному числу живущих с ВИЧ-инфекцией людей относятся: Южно-Африканская республика, Нигерия, Индия, Мозамбик, Кения и другие.

По данным ЮНЭЙДС, с начала эпидемии в 1980-е годы вирусом иммунодефицита заразились в общей сложности 77,3 миллиона человек. В 2017 году их количество составило 1,8 миллиона человек.

По оценкам экспертов сейчас в России более 1,1 миллиона ВИЧ-положительных. В 2017 году Росстатом были зарегистрированы 104,4 тысячи новых случаев заболевания.

На сегодняшний день продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека, принимающего антиретровирусные препараты, не отличается от продолжительности жизни здорового человека того же возраста.

В 2017 году ЮНЭЙДС выпустила доклад, в котором отмечается, что доступ к лечению в значительной степени возрос. В 2000 году всего 685 тысяч человек, живущих с ВИЧ, имели доступ к антиретровирусному лечению, а уже к июню 2017 года более 20 миллионов человек получили доступ к спасительным лекарствам.

В России за последнее время охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных увеличился с 39% до 50%.

В 2017 году общемировое число умерших от сопутствующих СПИДу болезней составило 940 000 тысяч человек. При этом показатель смертности снизился на 51% относительно пикового показателя 2004 года.

В России, по данным на 1 мая 2018 года, умерло 287 141 инфицированных (отсчет ведется с 1987 года, когда была зарегистрирована первая смерть от ВИЧ/СПИД). За 2017 погибло около 24 тысяч больных.

В 2016 году была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года.

Реализация стратегии должна позволить к 2020 году снизить число новых случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, увеличить охват населения медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и антиретровирусной терапией, сократить частоту развития осложнений и смерти от ассоциированных с ВИЧ-инфекцией заболеваний (туберкулез, гепатиты B и С) и СПИДа.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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