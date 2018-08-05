В Минздраве рассказали об охвате терапии ВИЧ-инфицированных в России

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Охват антиретровирусной терапией ВИЧ-инфицированных в России увеличился за последний год с 39% до 50%, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Если говорить об увеличении охвата, то только за один год охват терапией ВИЧ-инфицированных увеличился у нас с 39% почти до 50%, это очень серьезный шаг", — сказал Салагай в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Этого удалось добиться с помощью регулирования цен на лекарства и проведения политики импортозамещения, отметил Салагай.

Он добавил, что прирост новых случаев ВИЧ-инфицирования в России снижается.