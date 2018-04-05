Ученые: число носителей ВИЧ в России выросло до 924 тысяч человек

МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Число зарегистрированных носителей ВИЧ в России выросло до отметки в 924 тысячи человек к ноябрю 2017 года, и примерно 24 тысячи больных погибло за минувший год, сообщает фонд "СПИД.Центр" со ссылкой на отчет Федерального центра СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Россия, по текущим оценкам ООН, занимает сегодня третье место в мире по числу новых заражений ВИЧ после двух африканских стран, Нигерии и ЮАР.

Стремительное распространение вируса иммунодефицита по России, как заявлял в интервью с РИА Новости академик Вадим Покровский, глава Федерального СПИД-центра, связано с тем, что эпидемия ВИЧ недавно вышла за пределы групп риска. Сейчас вирус распространяется преимущественно половым путем (более 50% заражений), а не через иглы наркоманов, как в 1990 и 2000 годы.

Каждый год, как отмечал ученый, число новых инфекций неизменно росло. В 2015 году было зарегистрировано примерно 90 тысяч заражений, в 2016 году этот показатель вырос до 103 тысяч. По его оценкам, число новых носителей ВИЧ в этом году может перевалить за 110 тысяч.

Последние данные, собранные специалистами Федерального центра СПИД за первые 10 месяцев прошлого года, пока соответствуют этому предсказанию. По подсчетам исследователей, с 1 января по 1 ноября 2017 года вирусом иммунодефицита заразилось около 79 тысяч россиян, что почти на 3% больше, чем в 2016 году за аналогичный период времени.

Общее число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ в России за все время наблюдений приблизилось к отметке в 1,2 миллиона. Примерно 270 тысяч из них уже нет в живых. Сегодня число ВИЧ-позитивных россиян составляет 924 тысячи человек. Вдобавок, примерно 24 тысячи носителей вируса умерло за минувший год, что на 8% больше, чем в 2016 году.

Больше всего число носителей вируса увеличилось в Кемеровской, Иркутской и Свердловской областях, где сегодня наблюдается рекордно высокий уровень распространенности ВИЧ по всей стране в целом. Как отмечают ученые, продолжается тенденция по увеличению числа заражений среди россиян среднего возраста, и уменьшение числа новых носителей вируса среди молодежи и подростков.

Одной из возможных причин роста числа носителей ВИЧ и смертей, как считают Покровский и его коллеги, стало то, что лишь треть его носителей сегодня обеспечивается антиретровирусными препаратами, блокирующими размножение и передачу вируса. Эту проблему необходимо срочно решить, чтобы остановить дальнейшее разрастание масштабов эпидемии, заключают медики.