Академик назвал число ВИЧ-инфицированных россиян

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. В России, по данным персонифицированного учёта, на 1 мая было зарегистрировано чуть менее миллиона россиян, живущих с установленным диагнозом ВИЧ-инфекции (968 698 человек), однако общее количество инфицированных может составлять порядка 1,3 миллионов, заявил руководитель федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский.

"У нас сейчас 968 698 зарегистрировано живых граждан (инфицированных ВИЧ — прим. ред.)", — заявил Покровский на пресс-конференции, приуроченной ко Дню памяти умерших от ВИЧ/СПИД.

По данным Покровского, на 1 мая 2018 года в России умерло 287 141 инфицированных (отсчёт ведётся с 1987 года, когда была зарегистрирована первая смерть от ВИЧ/СПИД).

"По расчётным данным — конечно, идёт дискуссия, но в среднем примерно 1 млн 300 тысяч людей с ВИЧ, живущих в нашей стране", — добавил он, отметив, что в этой цифре учитываются и ещё незарегистрированные случаи.

Покровский обратил внимание и на возрастающую смертность от последствий инфекции. "В 2017 году — мы думаем, что Росстат, видимо, в конце месяца опубликует (данные) — больше 20 тысяч умерло", — говорит он.

По его информации, лишь три четверти зарегистрированных инфицированных обратились за медицинской помощью, необходимую терапию при этом получают не все. Покровский связывает это с недостаточным количеством закупаемых лекарственных препаратов.