21 ноября отмечается Всемирный день телевидения (World Television Day). Учредителем этого праздника является Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая провозгласила этот день в своей резолюции от 17 декабря 1996 года. Этот день был выбран в ознаменование даты проведения в ООН первого Всемирного телевизионного форума, который состоялся 21-22 ноября 1996 года.

Генеральная Ассамблея ООН признала возрастающее воздействие, которое оказывает телевидение, привлекая внимание всего мира к конфликтам, угрозам миру и безопасности, а также его потенциальную роль в фокусировании внимания на других крупных проблемах, включая экономические и социальные вопросы. Телевидение было признано важным инструментом воздействия — ориентации, направления и мониторинга общественного мнения.

В современном мире телевидение представляет собой символ связи и глобализации.

Телевидение (от теле… и слова "видение") — область науки, техники, культуры, связанная с передачей на расстояние изображений объектов и звукового сопровождения (речи, музыки) при помощи радиосигналов (эфирное телевидение) или электрических сигналов, передаваемых по проводам (кабельное телевидение). Принцип телевидения состоит в последовательном преобразовании во времени элементов изображения в электрические сигналы (анализ изображения), передаче этих сигналов по каналам связи в пункт приема и обратном их преобразовании в видимое изображение (синтез изображения).

Зарождение телевидения относится к началу XX века.

У него нет единственного изобретателя. Благодаря усилиям советских ученых и инженеров Бориса Розинга, Семена Катаева, Александра Константинова, Петра Тимофеева, Павла Шмакова, американских изобретателей Владимира Зворыкина и Фило Фарнсуорта, британского инженера Алана Кэмпбелла-Суинтона и других в начале 1930-х годов удалось довести телевидение до стадии практического пользования. Толчком к созданию электронного телевидения послужило изобретение передающей телевизионной трубки и кинескопа.

Исторически телевидение развивалось начиная с передачи только яркостной характеристики каждого элемента изображения (черно-белое телевидение). К началу 1950-х годов в США, СССР и затем в других странах были разработаны системы цветного телевидения электронного типа.

В 1967 году в СССР было запущено цветное вещание в стандарте SECAM 625/50. В том же году были введены в эксплуатацию главный телецентр страны — АСК-1 ТТЦ "Останкино" — и Останкинская башня.

До середины 1980-х годов телевидение в СССР было преимущественно эфирным — телевизионные сигналы передавались посредством радиоволн, кроме систем промышленного телевидения, где телевизионные сигналы шли по кабелю. С 1980-х годов кабельное телевидение стало составной частью телевизионного вещания. К этому же времени относится и начало разработки систем цифрового телевидения.

В системе цифрового телевидения передаваемый телевизионный сигнал представляет собой последовательность кодовых (цифровых) комбинаций электрических импульсов, что обеспечивает высокое качество передачи изображений. При приеме цифровой телевизионный сигнал преобразуется в аналоговый с последующим воспроизведением изображения на экране обычного кинескопа.

С развитием спутникового телевизионного вещания появилась реальная возможность принимать телевизионные передачи практически из любой точки земного шара.

В России в 2009 году был дан старт переходу на цифровой формат эфирного телерадиовещания. Постановлением правительства РФ от 3 декабря 2009 года утверждена Федеральная целевая программа (ФЦП) "Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы".

Задачами программы являются: модернизация инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания; перевод государственных сетей на цифровые технологии; обеспечение потребностей распределения телерадиоканалов спутниковым ресурсом; обеспечение населения РФ региональным цифровым эфирным телерадиовещанием; развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости и с элементами интерактивности.

В 2019 году Россия поэтапно перейдет от аналогового к цифровому телевещанию. Процесс начнется в феврале и займет полгода, отключение аналогового сигнала в регионах будет происходить по мере их готовности. Первой на цифровое ТВ переходит Тверская область. С запуском сети цифрового вещания граждане РФ должны бесплатно получить набор из 20 телеканалов высокого качества, сопоставимый с тем, что раньше предлагалось только в платных пакетах.

В первый мультиплекс входят: "Первый канал", "Россия 1", "Матч ТВ", НТВ, "Петербург — 5 канал", "Культура", "Россия 24", "Карусель", ОТР, "ТВ Центр". Во второй — "Рен ТВ", "Спас", СТС, "Домашний", "Пятница", "Звезда", "Мир", ТНТ, "Муз-ТВ".

По данным Минкомвязи на ноябрь 2018 года, техническая возможность приема цифрового вещания в России составляет сегодня 98,5%, вне зоны покрытия эфирного цифрового сигнала находятся 1,5% жителей РФ. Владельцы старых телевизоров должны будут приобретать специальные цифровые приставки для приема нового сигнала, при этом вопрос субсидий для социально уязвимых слоев населения на покупку оборудования будет решаться на уровне регионов. В стране на настоящий момент насчитывается свыше 70 миллионов телевизоров, которые принимают "цифру", а уровень официально проданных и заведенных приставок достигает 18 миллионов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников