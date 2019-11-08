Волин рассказал, в чьих интересах принималось решение о переходе на "цифру"

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Программа перехода на цифровое телевещание была проведена в интересах 60 миллионов россиян, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на брифинге о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Россия могла бы обойтись без создания мультиплексов, которые он назвал "трагической ошибкой". По его мнению, мультиплексы – это фаза, которую можно было бы пропустить. По словам Эрнста, "HD - это уже устаревший формат", и "нужно переходить в Super-HD".
"Да, при принятии решения о цифровизации возобладали определенные интересы, вне всякого сомнения. За любым решением стоят интересы. Что касается... ради кого принималось решение о цифровизации, то это не секрет - у нас до начала цифровизации 38 миллионов граждан РФ принимали не более двух телевизионных каналов, теперь они принимают 20. Соответственно, они в десять раз увеличили свое медиапотребление. Еще 22 миллиона граждан РФ принимали не более четырех телевизионных каналов, теперь они принимают 20 - их медиапотребление увеличилось в пять раз. Вот интересы этих 60 миллионов человек и возобладали", - сказал Волин в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Эрнста о том, что при принятии решения о цифровизации возобладали определенные интересы.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.