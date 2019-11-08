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РИА Новости

Волин рассказал, в чьих интересах принималось решение о переходе на "цифру"

20:13 08.11.2019 (обновлено: 20:29 08.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Программа перехода на цифровое телевещание была проведена в интересах 60 миллионов россиян, заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин на брифинге о включении в состав программ цифрового эфирного телевещания информационных блоков региональных телеканалов.
Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Россия могла бы обойтись без создания мультиплексов, которые он назвал "трагической ошибкой". По его мнению, мультиплексы – это фаза, которую можно было бы пропустить. По словам Эрнста, "HD - это уже устаревший формат", и "нужно переходить в Super-HD".
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин во время брифинга
Вчера, 17:31РИА Новости
Волин рассказал о включении врезок региональных программ в эфир ОТР
"Да, при принятии решения о цифровизации возобладали определенные интересы, вне всякого сомнения. За любым решением стоят интересы. Что касается... ради кого принималось решение о цифровизации, то это не секрет - у нас до начала цифровизации 38 миллионов граждан РФ принимали не более двух телевизионных каналов, теперь они принимают 20. Соответственно, они в десять раз увеличили свое медиапотребление. Еще 22 миллиона граждан РФ принимали не более четырех телевизионных каналов, теперь они принимают 20 - их медиапотребление увеличилось в пять раз. Вот интересы этих 60 миллионов человек и возобладали", - сказал Волин в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Эрнста о том, что при принятии решения о цифровизации возобладали определенные интересы.
Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался в феврале, отключение аналогового сигнала в регионах происходит поэтапно. До сегодняшнего дня на "цифру" перешли 64 региона. Оставшийся 21 регион перешел на цифровое эфирное телевещание 14 октября в четвертой волне отключения "аналога". Таким образом, вся РФ перешла на цифровое вещание 20 федеральных телевизионных каналов, федеральная целевая программа создания инфраструктуры цифрового телевидения в стране выполнена.
Регионы в цифре
5 ноября, 12:53РИА Новости
Региональные программы в "цифре"В 2019 году Россия совершила переход с аналогового эфирного телевидения на цифровое. С ноября в цифровом формате в эфире появятся и врезки региональных каналов
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Переход на цифровое телевидениеАлексей ВолинРоссияОбщество
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