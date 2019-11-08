Волин рассказал, в чьих интересах принималось решение о переходе на "цифру"

Ранее гендиректор Первого канала Константин Эрнст заявил, что Россия могла бы обойтись без создания мультиплексов, которые он назвал "трагической ошибкой". По его мнению, мультиплексы – это фаза, которую можно было бы пропустить. По словам Эрнста, "HD - это уже устаревший формат", и "нужно переходить в Super-HD".

"Да, при принятии решения о цифровизации возобладали определенные интересы, вне всякого сомнения. За любым решением стоят интересы. Что касается... ради кого принималось решение о цифровизации, то это не секрет - у нас до начала цифровизации 38 миллионов граждан РФ принимали не более двух телевизионных каналов, теперь они принимают 20. Соответственно, они в десять раз увеличили свое медиапотребление. Еще 22 миллиона граждан РФ принимали не более четырех телевизионных каналов, теперь они принимают 20 - их медиапотребление увеличилось в пять раз. Вот интересы этих 60 миллионов человек и возобладали", - сказал Волин в ответ на просьбу журналиста прокомментировать заявление Эрнста о том, что при принятии решения о цифровизации возобладали определенные интересы.