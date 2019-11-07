Россияне купили более пяти миллионов цифровых приставок

"За период отключения "аналога" граждане приобрели 5 миллионов цифровых приставок. Надо отметить, что на протяжении всего года цены на приставки оставались стабильными, удалось избежать спекуляций и роста цен",- сказал министр, уточнив, что 420 тысяч приставок были куплены в отделениях "Почты России".

Он также отметил, что гражданам при переходе на "цифру" помогали 70 тысяч волонтеров, 30 тысяч соцработников и почти 50 тысяч работников "Почты России". Благодаря этому 300 тысяч человек получили помощь на дому, а 1,2 миллиона были проконсультированы по телефону. На федеральной горячей линии работали 1,5 тысячи операторов, на горячих линиях в регионах - около 2 тысяч.