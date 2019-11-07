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РИА Новости

Россияне купили более пяти миллионов цифровых приставок

13:41 07.11.2019
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© РИА Новости / Артём КоренюкТВ-пульт
ТВ-пульт
© РИА Новости / Артём Коренюк
ТВ-пульт. Архивное фото
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россияне за время отключения аналогового телевещания приобрели около 5 миллионов приставок для приема сигнала цифрового ТВ, сообщил глава Минкомсвязи Константин Носков на заседании правительства.
Переход от аналогового к цифровому телевещанию в России начался 3 декабря 2018 года, проходил поэтапно и полностью завершился 14 октября этого года.
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"За период отключения "аналога" граждане приобрели 5 миллионов цифровых приставок. Надо отметить, что на протяжении всего года цены на приставки оставались стабильными, удалось избежать спекуляций и роста цен",- сказал министр, уточнив, что 420 тысяч приставок были куплены в отделениях "Почты России".
Он также отметил, что гражданам при переходе на "цифру" помогали 70 тысяч волонтеров, 30 тысяч соцработников и почти 50 тысяч работников "Почты России". Благодаря этому 300 тысяч человек получили помощь на дому, а 1,2 миллиона были проконсультированы по телефону. На федеральной горячей линии работали 1,5 тысячи операторов, на горячих линиях в регионах - около 2 тысяч.
"Затраты на создание цифровой телесети в России составили около 1,5 тысяч рублей на семью, это в три раза меньше, чем в Испании, и в семь раз меньше, чем в Великобритании, несмотря на размеры нашей страны",- добавил Носков.
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Переход на цифровое телевидениеКонстантин НосковРоссияОбщество
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