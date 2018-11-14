Всемирный день борьбы с диабетом (World Diabetes Day) был учрежден Международной диабетической федерацией (МДФ) совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ на обеспокоенность возрастающей частотой случаев заболевания сахарным диабетом в мире.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября — в этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг. Совместно с Джоном Маклеодом и Чарлзом Бестом Бантинг открыл инсулин (гормон, регулирующий содержание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была присуждена Нобелевская премия.

20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию по сахарному диабету, в которой стремительный рост заболеваемости диабетом был объявлен чрезвычайной угрозой для всего мирового сообщества. Принятию резолюции ООН способствовало широкомасштабное общественное движение, инициированное Международной диабетической федерацией и направленное на повышение информированности населения планеты об угрозе диабета. Резолюция призвала государства-члены ООН принять меры для борьбы с диабетом и разработать национальные стратегии профилактики и лечения диабета. С 2007 года Всемирный день борьбы с диабетом отмечается под эгидой ООН.

Логотипом Всемирного дня диабета является синий круг. Во многих культурах круг символизирует жизнь и здоровье, а синий цвет обозначает небо, которое объединяет все народы, и цвет флага ООН.

Диабет — это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина, или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.

В настоящее время известно два типа сахарного диабета. Сахарный диабет первого типа — инсулинозависимый, которым в основном страдают молодые люди в возрасте до 30 лет.

Диабет второго типа — инсулинонезависимый, диабет пожилых людей. У таких больных инсулин вырабатывается, и, соблюдая диету, ведя активный образ жизни, они могут добиться того, что довольно продолжительное время уровень сахара будет соответствовать норме, а осложнений благополучно удастся избежать.

Симптомы диабета первого типа могут появиться внезапно. Они включают чрезмерное мочеотделение (полиурию), жажду (полидипсию), постоянное чувство голода, потерю веса, изменение зрения и усталость. Диабет II типа в значительной мере является результатом излишнего веса и физической инертности. Симптомы могут быть сходными с симптомами диабета первого типа, но часто являются менее выраженными. В результате болезнь может быть диагностирована по прошествии нескольких лет после ее начала, после возникновения осложнений. До недавнего времени диабет этого типа наблюдался лишь среди взрослых людей, но в настоящее время он поражает и детей.

Во время беременности может быть выявлен гестационный диабет. У женщин, имеющих такую форму диабета, повышается риск осложнений во время беременности и родов. В дальнейшем у них возникает риск заболеть диабетом второго типа.

По данным Всемирной диабетической федерации, в настоящее время в мире более 425 миллионов человек живут с диабетом. У большинства из них — диабет второго типа. Причем каждый второй человек с диабетом второго типа не знает о своей болезни.

Экспертами отмечается, что в развитых странах мира каждые 15 лет число больных диабетом удваивается, остановить этот прирост пока не удалось.

Согласно прогнозам, в 2040 году больных сахарным диабетом будет 642 миллиона, в том числе 540 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

В России, по официальной статистике, 4,3 миллиона больных диабетом. По данным российских эндокринологов, на самом деле число людей с диабетом составляет около восьми миллионов и 30 миллионов человек с преддиабетом.

В последние годы в России в два раза увеличилась продолжительность жизни больных, страдающих сахарным диабетом первого типа, и на 25% — больных, страдающих сахарным диабетом второго типа. При этом гораздо реже стали отмечаться осложнения: жизнь больных с диабетическим поражением почки без диализа увеличилась в пять раз — с 5 до 25 лет. В 95% случаев удается сохранить зрение больным диабетом, а частота ампутаций вследствие диабетической стопы снизилась в 3,5 раза.

Для профилактики или отсрочивания диабета второго типа эффективны простые меры по поддержанию здорового образа жизни. Необходимо добиться здорового веса тела и поддерживать его; быть физически активным; придерживаться здорового питания, уменьшать потребление сахара и насыщенных жиров; воздерживаться от употребления табака — курение повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Диагностирование на ранних этапах осуществляется с помощью тестирования крови.

Лечение диабета состоит в снижении уровня содержания глюкозы в крови и уровней других известных факторов риска, разрушающих кровеносные сосуды. Людям с диабетом первого типа, необходимо увеличивать количество вводимого инсулина. Больным диабетом второго типа показана сахароснижающая терапия.

Каждый год Всемирный день борьбы против диабета посвящен определенной теме, связанной с этим заболеванием. Тема Всемирного дня борьбы с диабетом 2018 и 2019 годов — "Семья и диабет". Почти в каждой семье есть человек, страдающий диабетом, поэтому осведомленность о признаках, симптомах и факторах риска для всех типов диабета имеет жизненно важное значение.

В 1948 году американский врач-эндокринолог Эллиот Джослин учредил медаль, которая вручалась людям, прожившим с диабетом 25 и более лет. В связи с увеличением количества таких людей в 1970 году было решено вручать медаль прожившим с диабетом более 50 лет, а в 1996 года — прожившим 75 лет. Всего было вручено более 5 тысяч медалей за жизнь с диабетом более 50 лет и 90 медалей за 75-летнюю жизнь с диабетом. В 2013 году была учреждена награда за 80 лет жизни с диабетом.

Медали Джослина неоднократно были удостоены и российские граждане.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников