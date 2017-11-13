В Минздраве оценили уровень заболевания диабетом в России

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. В России около восьми миллионов больных диабетом и 30 миллионов человек с преддиабетом, при этом официальная статистика говорит лишь о 4,3 миллиона больных диабетом, заявила директор Института диабета ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии" Минздрава России Марина Шестакова на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

"В нашей стране по официальному регистру 4,3 миллиона больных диабетом, но на самом деле в два раза больше, потому что мы провели специальные исследования и выяснили, что их где-то восемь миллионов человек на самом деле", — рассказала эксперт.

По её словам, были обследованы люди на улицах – медики проверяли уровень гликированного гемоглобина, который является маркером диабета.

"Мы также узнали, сколько у нас больных с риском диабета – 20%, значит, приблизительно 30 миллионов человек с преддиабетом у нас в стране. И именно с ними нужно в первую очередь работать, чтобы не допустить у них развития диабета", — сказала Шестакова.

Она отметила, что каждые 15 лет число больных диабетом удваивается в развитых странах мира, остановить этот прирост пока не удалось нигде.

"Стараются остановить, тем, что прививают вкус к здоровому образу жизни – езде на велосипедах, фитнесу, аэробике, правильному питанию – малокалорийному, в котором больше клетчатки, больше овощей и фруктов. Стараются привить правильное отношение к здоровью. Но редко получается, поскольку мы всё равно пользуемся автомобилями, пультами", — сказала эксперт.

По словам Шестаковой, все технологии развиваются таким образом, что люди меньше двигаются, а чем меньше подвижность, тем выше риски диабета. При этом, по словам эксперта, информированность населения о том, кто находится в зоне риска, низка.

"Нельзя забывать, что им нужно больше двигаться и следить за своим образом жизни", — резюмировала эксперт.

По данным Федерального регистра больных на 1 января 2017 года в России зарегистрировано 4 миллиона 348 тысяч человек, больных диабетом. Заведующий отделением терапии диабета с референс-центром обучения ФГБУ "Эндокринологический научный центр" Минздрава РФ Александр Майоров рассказал, что в 2015 году сахарный диабет был у 415 миллионов людей в возрасте от 20 до 79 лет во всем мире, при этом, согласно прогнозам, в 2040 году их будет 642 миллиона, в том числе 540 тысяч детей в возрасте до 14 лет.