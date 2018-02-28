Продолжительность жизни больных диабетом россиян увеличилась вдвое

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жизнь больных сахарным диабетом первого типа за последнее время увеличилась вдвое, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии диабетологического конгресса.

"За последние годы в два раза увеличилась продолжительность жизни больных, страдающих сахарным диабетом первого типа, и на 25% — больных, страдающих сахарным диабетом второго типа", — сказала Скворцова.

Она также отметила, что гораздо реже стали отмечаться осложнения: жизнь больных с диабетическим поражением почки без диализа увеличилась в пять раз — с 5 до 25 лет. В 95% случаев удается сохранить зрение больным диабетом, а частота ампутаций вследствие диабетической стопы снизилась в 3,5 раза.

Ранее министр заявила, что в России созданы инсулин-продуцирующие клетки, которые позволят бороться с сахарным диабетом. Инсулин-продуцирующие клетки "выращивают" в лабораторных условиях из стволовых клеток разного типа и используют для замещения клеток поджелудочной железы, пораженных при диабете.

В октябре 2017 года Скворцова сообщила, что в ближайшем году российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в перспективе позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.