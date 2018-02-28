Продолжительность жизни больных диабетом россиян увеличилась вдвое

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Жизнь больных сахарным диабетом первого типа за последнее время увеличилась вдвое, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на открытии диабетологического конгресса.
Она также отметила, что гораздо реже стали отмечаться осложнения: жизнь больных с диабетическим поражением почки без диализа увеличилась в пять раз — с 5 до 25 лет. В 95% случаев удается сохранить зрение больным диабетом, а частота ампутаций вследствие диабетической стопы снизилась в 3,5 раза.
Ранее министр заявила, что в России созданы инсулин-продуцирующие клетки, которые позволят бороться с сахарным диабетом. Инсулин-продуцирующие клетки "выращивают" в лабораторных условиях из стволовых клеток разного типа и используют для замещения клеток поджелудочной железы, пораженных при диабете.
В октябре 2017 года Скворцова сообщила, что в ближайшем году российские пациенты смогут ознакомиться с клеточными технологиями лечения сахарного диабета, которые в перспективе позволят отказаться от регулярных инсулиновых уколов.