Октябрьская революция 1917 года в России — вооруженное свержение Временного правительства и приход к власти партии большевиков, провозгласившей установление советской власти, начало ликвидации капитализма и перехода к социализму.

Октябрьской революции предшествовала Февральская революция 1917 года, свергнувшая самодержавие. В ходе Февральской революции и после нее революционными массами по всей стране были образованы Советы рабочих и солдатских депутатов, Советы крестьянских депутатов, солдатские комитеты в действующей армии, тыловых гарнизонах.

Медлительность и непоследовательность действий созданного после Февральской революции Временного правительства в решении рабочего, аграрного, национального вопросов, продолжавшееся участие России в Первой мировой войне привели к углублению общенационального кризиса и создали предпосылки для усиления крайне левых партий в центре и националистических партий на окраинах страны.

Наиболее энергично действовала Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков, РСДРП(б)), провозгласившая курс на социалистическую революцию в России, которую она считала началом мировой революции. Большевики выдвинули популярные лозунги: "Мир — народам", "Земля — крестьянам", "Фабрики — рабочим".

Большую роль в развитии кризиса государственности и назревании новой революции сыграло наличие в стране уже сложившихся органов народной власти — Советов. В конце августа ‑ начале сентября 1917 года к большевикам постепенно перешло руководство Советами, сначала в Петрограде (с 1924 года — Ленинград, с 1991 года — Санкт-Петербург) и Москве, а затем и в других крупных городах. К осени 1917 года в рядах большевиков насчитывалось более 300 тысяч членов, партия располагала своей военной организацией, контролировала отряды Красной гвардии и взяла курс на вооруженное восстание. Для политического руководства восстанием было создано Политбюро Центрального комитета во главе с Владимиром Лениным.

В середине октября при Петроградском Совете был образован штаб вооруженного восстания — Военно-революционный комитет (ВРК), в который вошли левые эсеры, меньшевики-интернационалисты, большевики, анархисты. Для непосредственного руководства восстанием был создан Военно-революционный центр, куда вошли Андрей Бубнов, Феликс Дзержинский, Яков Свердлов, Иосиф Сталин и Моисей Урицкий. Партия вела детальную разработку плана восстания, расстановки сил и самую широкую агитацию в массах. ВРК направил своих комиссаров во все части Петроградского гарнизона, чем фактически лишил Временное правительство власти над ними (240-тысячный гарнизон перешел на сторону ВРК).

Восстание было приурочено к началу работы II Всероссийского съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и началось в Петрограде в ночь с 6 на 7 ноября (с 24 на 25 октября по старому стилю) 1917 года. В нем, кроме большевиков, принимали участие и другие левые партии. С самого начала восставшим удалось изолировать правительство, не допустив подхода верных ему частей. В первую очередь, были захвачены мосты, почта, телеграф, вокзалы, электростанция, Государственный банк. К утру 7 ноября (25 октября по старому стилю) весь город, за исключением Зимнего дворца, оказался в руках восставших. Глава Временного правительства Александр Керенский бежал из города, чтобы собрать верные ему войска.

Утром 7 ноября было опубликовано написанное Лениным воззвание "К гражданам России", в котором сообщалось о переходе власти в руки ВРК Петроградского Совета. Днем (7 ноября) восставшие заняли Мариинский дворец, в котором находился Предпарламент, и распустили его; матросами были заняты Военный порт и Главное адмиралтейство, где был арестован Морской штаб. В ночь с 7 на 8 ноября (с 25 на 26 октября по старому стилю) по сигналу крейсера "Аврора" революционными отрядами был захвачен Зимний дворец и арестовано Временное правительство. Восстание развивалось почти бескровно. Лишь во время осады Зимнего дворца раздавалась ружейная стрельба, и гремели залпы артиллерии.

Открывшийся в Петрограде поздно вечером 7 ноября съезд Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевикам вместе с левыми эсерами принадлежало большинство, одобрил свержение Временного правительства. 8 ноября он принял "Декрет о мире" (Россия выходила из Первой мировой войны), "Декрет о земле" (земля объявлялась достоянием государства и безвозмездно передавалась крестьянам), избрал Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и сформировал первое Советское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК) во главе с Лениным.

Вслед за победой восстания в Петрограде 7 ноября (25 октября по старому стилю) вооруженная борьба началась и в Москве, где революционные силы встретили чрезвычайно ожесточенное сопротивление, на улицах города шли упорные бои. Ценой больших жертв (в ходе восстания было убито около 1000 человек) 15 ноября (2 ноября по старому стилю) 1917 года в Москве утвердилась советская власть.

В конце октября войска под командованием Петра Краснова и Александра Керенского предприняли попытку захвата Петрограда и восстановления власти Временного правительства, однако их поход закончился неудачей.

Вслед за Петроградом и Москвой с конца октября 1917 года по март 1918 года советская власть утвердилась на большей части территории России. В ряде городов и районов (в Казани, Саратове, Астрахани и других) противники Октябрьской революции оказали вооруженное сопротивление. Однако антисоветские силы были разобщены, дезорганизованы и быстро утратили контроль над армией. Противники советской власти создавали свои вооруженные формирования из добровольцев, в основном офицеров, юнкеров, студентов. Организаторами антисоветского сопротивления выступали, как правило, представители Конституционно-демократической партии (кадеты), поэтому 15 декабря (2 декабря по старому стилю) 1917 года на пленуме ВЦИК она была объявлена вне закона. В последующем такая же участь постигла и все другие партии, не поддержавшие политику большевиков. Революция активно поддерживалась солдатами на фронтах и матросами Балтики. РСДРП(б) (с марта 1918 года — Российская коммунистическая партия (б)) превратилась в единственную правящую партию.

Декретами СНК, изданными в 1917 году, была отменена частная собственность на землю, введен рабочий контроль над производством, аннулированы внутренний и внешний займы царского и Временного правительств, национализированы банки и железнодорожный транспорт. В апреле 1918 года СНК приступил к национализации отдельных отраслей промышленности, внешней торговли, в июне началось огосударствление крупной промышленности. 10 июня 1918 года 5-й Всероссийский съезд Советов утвердил текст Конституции РСФСР, которая зафиксировала победу Октябрьской революции.

В связи с тем, что страна в феврале 1918 года перешла на Григорианский календарь летоисчисления, первую годовщину революции торжественно отмечали 7 ноября 1918 года. Но само событие по-прежнему ассоциировалось именно с октябрем, что и нашло отражение в названии революции. На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник — День Великой Октябрьской социалистической революции. С 1927 года он был выходным. С 1991 года праздник не отмечался на государственном уровне, однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года. В 1996 году он был переименован в "День примирения и согласия". Согласно закону, подписанному президентом РФ 21 июля 2005 года, 7 ноября стал памятной датой "Днем Октябрьской революции 1917 года".

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