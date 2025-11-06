День Октябрьской революции 1917 года

В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны. Она привела также к глобальным изменениям в системе международных отношений, способствовала развитию революционных процессов и национально-освободительного движения в мире.

В 1970-х годах ситуация начала меняться. На праздничную демонстрацию уже стали направлять по разнарядке с предприятий. Впрочем, население радовалось двум выходным дням (выходным до 1992 года было и 8 ноября), а потому параллельно с официальным праздничным ритуалом 7 ноября стал оформляться народный ритуал: утреннее семейное застолье и просмотр трансляции парада. Ни к революции, ни к государственному пафосу этот ритуал отношения не имел.