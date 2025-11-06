Рейтинг@Mail.ru
День Великой Октябрьской социалистической революции 1917. 7 ноября праздник Советской России и бывшего СССР
День Октябрьской революции 1917 года
День Великой Октябрьской социалистической революции 1917. 7 ноября праздник Советской России и бывшего СССР
День Октябрьской революции 1917 года
7 ноября в России отмечается памятная дата – День Октябрьской революции 1917 года. РИА Новости, 06.11.2025
справки, россия, октябрьская революция (1917)
Справки, Россия, Октябрьская революция (1917)

День Октябрьской революции 1917 года

7 ноября в России отмечается памятная дата – День Октябрьской революции 1917 года.
7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в ходе происходящих в России политических событий в Петрограде (с 1924 года – Ленинград, с 1991 года – Санкт-Петербург) было свергнуто Временное правительство, и провозглашена власть Советов рабочих и солдатских депутатов.
На всей территории государства переход власти от органов управления Временного правительства к революционным комитетам и Советам происходил на протяжении осени 1917 года – весны 1918 года.
В результате Октябрьской революции 1917 года изменился государственно-политический, идеологический и общественно-экономический строй страны. Она привела также к глобальным изменениям в системе международных отношений, способствовала развитию революционных процессов и национально-освободительного движения в мире.
В результате Октябрьской революции на большей части территории бывшей Российской империи образовалось государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик. В него входили 15 союзных республик.
В 1988-1990 годах, в условиях перестройки в СССР, все союзные республики провозгласили суверенитет. В начале декабря 1991 года были подписаны Беловежские соглашения о прекращении существования СССР. Россия 22 декабря 1991 года приняла на себя права и обязательства бывшего СССР.
На протяжении всей советской эпохи 7 ноября отмечался государственный праздник – День Великой Октябрьской социалистической революции.
Впервые его отпраздновали в 1918 году. 2 декабря 1918 года Всероссийский центральный исполнительный комитет принял Кодекс законов о труде, где 7 ноября значился выходным днем и назывался "Днем Пролетарской Революции".
В 1927 году в честь 10-летия революции, народу были "подарен" дополнительный праздничный день – 8 ноября. В 1928 году в Кодекс законов о труде РСФСР были внесены соответствующие изменения. 7-8 ноября стали называться "Годовщина Октябрьской революции".
В период руководства страной Иосифом Сталиным окончательно оформился праздничный канон: демонстрация трудящихся, появление вождей на трибуне Мавзолея и военный парад на Красной площади. Эти традиции соблюдались неукоснительно, и даже 7 ноября 1941 года, когда на Москву наступали немцы, не стало исключением: полки, прошедшие по Красной площади, шли прямо на фронт. Парад 1941 года по силе воздействия на ход событий приравнивается к важнейшей военной операции.
В 1970-х годах ситуация начала меняться. На праздничную демонстрацию уже стали направлять по разнарядке с предприятий. Впрочем, население радовалось двум выходным дням (выходным до 1992 года было и 8 ноября), а потому параллельно с официальным праздничным ритуалом 7 ноября стал оформляться народный ритуал: утреннее семейное застолье и просмотр трансляции парада. Ни к революции, ни к государственному пафосу этот ритуал отношения не имел.
История праздника Октября закончилась вместе с историей СССР. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 году. С 1992 года 8 ноября перестал быть праздничным днем.
13 марта 1995 года президент России Борис Ельцин подписал федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России", в котором 7 ноября был назван Днем освобождения Москвы силами народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского от польских интервентов (1612 год).
Своим указом от 7 ноября 1996 года Ельцин дал празднику новое название – День согласия и примирения. В тексте документа, в частности, говорилось: "Октябрьская революция 1917 года коренным образом повлияла на судьбу нашей страны. Стремясь впредь не допускать противостояния, в целях единения и консолидации российского общества постановляю: 1. Объявить праздничный день 7 ноября Днем согласия и примирения. 2. Объявить 1997 год – год 80-летия Октябрьской революции – Годом согласия и примирения".
29 декабря 2004 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон (вступил в силу 1 января 2005 года) "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России", в соответствии с которым 7 ноября стал Днем воинской славы России – Днем проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год). Статья 2 закона была дополнена абзацем следующего содержания: "4 ноября – День народного единства".
Введенный ранее 7 ноября как день воинской славы России – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) в новой редакции остался.
В годовщину Октябрьской революции представители коммунистических и левых народно-патриотических организаций проводят памятные мероприятия.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
СправкиРоссияОктябрьская революция (1917)
 
 
