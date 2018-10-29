29 октября ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day). Он проводится с 2006 года по инициативе Всемирной организации по борьбе с инсультом для повышение осведомленности об этом заболевании.

Всемирная организация по борьбе с инсультом (World Stroke Organization), созданная в октябре 2006 года, насчитывает более четырех тысяч индивидуальных членов и более 60 организаций из 85 стран.

Инсульт (от латинского insulto — "скачу", "впрыгиваю"), "мозговой удар" — острое нарушение мозгового кровообращения главным образом при гипертонической болезни, атеросклерозе (сужение артерий из-за отложения в их стенках воскоподобного вещества — холестерина), воспалительных заболеваниях и аномалиях мозговых сосудов.

Инсульт, как правило, не является быстроразвивающимся заболеванием. Это долгий процесс, проходящий стадии от незначительных функциональных изменений до необратимого структурного поражения мозга — некроза (омертвения клеток мозга). Это тяжелейшее заболевание является следствием нарушения функции кровеносных сосудов, а возникающие неврологические расстройства специалисты называют цереброваскулярными заболеваниями (от латинского cerebrum — мозг, vascularis — сосудистый). Тяжесть последствий инсульта зависит от того, где в головном мозге произошло нарушение кровоснабжения или кровоизлияние — каждая область головного мозга снабжается определенными кровеносными сосудами. Нарушение функций сильнее выражено сразу после начала инсульта. Однако затем они частично восстанавливаются, поскольку, хотя часть клеток мозга, расположенных в "эпицентре" нарушения, погибла, другие повреждаются лишь частично и при оказании им помощи — правильном и экстренном лечении, смогут восстановиться и выполнять свою работу.

К разновидностям инсульта относят ишемический инсульт (инфаркт мозга) — до 85% всех случаев), геморрагический инсульт (кровоизлияние в мозг) — около 10% случаев и субарахноидальное кровоизлияние — около 5%.

Симптомами инсульта являются:

— неспособность улыбнуться,

— асимметрия половины лица,

— внезапная слабость в конечностях с одной стороны,

— нарушение речи.

При малейшем подозрении на инсульт важно как можно быстрее вызвать скорую помощь. Первые 4,5 часа являются критическими. В этот период изменения в головном мозге обратимы, поэтому важно как можно раньше оказать больному квалифицированную медицинскую помощь.

Современные эффективные методики реабилитации пациентов, перенесших инсульт, помогают справиться с последствиями болезни с наименьшими потерями — вплоть до полного восстановления.

Медики подчеркивают, что профилактика заболевания значительно снижает вероятность попадания пациента в группу высокого риска. К профилактическим мерам относятся полный отказ от курения, ограничение употребления алкоголя и соли, диета с преобладанием овощей и фруктов, физические нагрузки, эффективное и своевременное лечение соматических заболеваний и инфекционно-воспалительных процессов, способствующих развитию инсультов (коллагенозов, хламидиоза, сахарного диабета).

Еще совсем недавно инсульт встречался, в основном, у пациентов старше 55-60 лет, однако сейчас около трети случаев приходится на людей в возрасте 30-40 лет.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшая доля смертей в мире происходит от сердечно-сосудистых заболеваний, от которых гибнет 17,9 миллиона человек. Основная причина смерти — это инсульты и инфаркты.

Инсульт является ведущей причиной инвалидизации.

В России в 2008-2016 годах смертность от инсульта составила 123 случая на 100 тысяч человек. К 2017 году она снизилась на 45%. По данным Минздрава РФ, ежегодно в ходе Всероссийской диспансеризации болезни системы кровообращения находят у 25% россиян, а впервые выявленные сердечно-сосудистые заболевания встречаются у 4% обследованных.

В России к труду после перенесенного удара возвращается не более 20% больных, причем треть заболевших инсультом составляют люди трудоспособного возраста.

В России действует Фонд по борьбе с инсультом "ОРБИ". 29 октября 2016 года для переживших инсульт, их близких и всех, кто сталкивается с проблемой инсульта или интересуется этой темой, была открыта бесплатная анонимная телефонная линия фонда: 8 800 707 5229. Проект осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.

В 2017 году открылось 16 новых школ здоровья фонда "ОРБИ". Всего действует 49 школ, в которых родственники заболевших обучаются правильному уходу и методам домашней реабилитации.

По данным Минздрава, в России работает около 600 сосудистых центров, где лечат больных со сложными состояниями с помощью новейших технологий.

По состоянию на февраль 2018 года, в московских поликлиниках функционирует 71 кабинет профилактики инсультов.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников