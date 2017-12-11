В России действует уже 49 школ здоровья фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ"

В 2017 году открылось 16 новых школ здоровья фонда по борьбе с инсультом "ОРБИ". Как сообщили в фонде, таким образом, в России теперь действует 49 школ, в которых родственники заболевших обучаются правильному уходу и методам домашней реабилитации.
На занятиях в школах здоровья родственникам рассказывают, что именно произошло с их близкими, и наглядно демонстрируют, как именно можно им помочь восстановиться. С начала действия проекта "К восстановлению — вместе!" было обучено 7766 семей из 22 регионов России.
Именно поэтому специалисты школ здоровья стараются обучить как можно больше людей, поскольку восстановление после инсульта — долгий и тяжелый путь, и совсем избежать последствий практически невозможно. Однако вполне можно их минимизировать, если предоставить больному правильный уход и раннюю реабилитацию.
На 2018 год фонд "ОРБИ" запланировал открытие еще нескольких школ в разных регионах России.