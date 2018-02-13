Число инсультов среди москвичей сократилось на 20% с 2014 года

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москвичи с 2014 года стали реже страдать от инсульта — число случаев в год сократилось на 20%, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

"Количество инсультов у москвичей за последние четыре года снизилось на 20% — с 21 тысячи до 17 тысяч случаев в год", — сказал Хрипун в интервью, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы.

Он отметил, что на сегодняшний день в московских поликлиниках функционирует 71 кабинет профилактики инсультов. По словам руководителя департамента, их станет только больше.

"В них пациенты могут узнать все о рекомендованном им режиме дня и питании, пройти нагрузочные пробы, чтобы оценить свое текущее состояние, получить необходимые препараты, записаться на профилактические процедуры и многое другое", — пояснил он.

Всего же в инсультную и инфарктную сети столицы входят 29 сосудистых центров по всему городу, в их числе больница имени И.В. Давыдовского, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больница имени С.П. Боткина и другие, добавил глава ведомства.