Число инсультов среди москвичей сократилось на 20% с 2014 года

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Москвичи с 2014 года стали реже страдать от инсульта — число случаев в год сократилось на 20%, сообщил руководитель столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун.
Он отметил, что на сегодняшний день в московских поликлиниках функционирует 71 кабинет профилактики инсультов. По словам руководителя департамента, их станет только больше.
"В них пациенты могут узнать все о рекомендованном им режиме дня и питании, пройти нагрузочные пробы, чтобы оценить свое текущее состояние, получить необходимые препараты, записаться на профилактические процедуры и многое другое", — пояснил он.
Всего же в инсультную и инфарктную сети столицы входят 29 сосудистых центров по всему городу, в их числе больница имени И.В. Давыдовского, НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, больница имени С.П. Боткина и другие, добавил глава ведомства.