Ежегодно 4 октября во всем мире отмечается Всемирный день защиты животных (World Animal Day).

Дата была выбрана не случайно, 4 октября 1226 года скончался святой Франциск Ассизский, который оказывал помощь страждущим и гонимым, и считался покровителем животных.

Решение отмечать этот день было принято в 1931 году во Флоренции (Италия) на проходившем там международном конгрессе сторонников движения в защиту природы.

По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), каждый час с лица Земли исчезают три вида животных, ежедневно — 70 видов флоры и фауны, а в ближайшее время перестанет существовать четверть всех видов флоры и фауны планеты. За последние 25 лет биологическое разнообразие Земли сократилось на треть, под угрозой исчезновения находятся 34 тысячи растений и животных.

В России праздник, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сохранения животных, в том числе находящихся на грани исчезновения, отмечается с 2000 года.

В нашей стране важнейшим механизмом охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных является Красная книга Российской Федерации.

Более 70 субъектов Российской Федерации издали свои региональные красные книги.

Наибольшее количество редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов сосредоточено на Кавказе, юге Сибири и Дальнего Востока. Как правило, снижение численности животных происходит из-за деградации привычных мест обитания, вызванной масштабным хозяйственным освоением территорий, реже — глобальными климатическими изменениями. Однако, в первую очередь, в группу риска попадают животные, традиционно подвергающиеся истреблению в результате браконьерства.

Разработаны и осуществляются стратегии сохранения отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных — снежного барса, белого медведя, зубра, сахалинской кабарги. Реализуется программа по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда на Кавказе.

В 2011 году с целью защиты самой редкой дикой кошки России была создана автономная некоммерческая организация "Дальневосточный леопарды". Благодаря ее усилиям численность животных увеличилось более чем в три раза, до 100 особей.

В 2013 году при поддержке Русского географического общества (РГО) была организована компания "Центр "Амурский тигр". Его основными задачами являются сохранение и увеличение популяции тигров, установление гармоничных отношений между дикой кошкой и человеком.

В феврале 2014 года была утверждена Стратегия сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов в РФ на период до 2030 года. Она предусматривает проведение специальных биотехнических мероприятий, расширение питомников, рыборазводных центров, ботанических садов и дендрариев для сохранения редких и исчезающих видов животных, растений и грибов.

В 2017 году Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных.

Для защиты животных и среды их обитания Минприроды России реформируется экологическое законодательство. Создаются и совершенствуются федеральные законы, коренным образом меняющие отношение человека к окружающей среде: "О животном мире", "Об охоте", "Об особо охраняемых природных территориях" и др.

Традиционно во Всемирный день защиты животных организуются различные акции, благотворительные и просветительские мероприятия.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников