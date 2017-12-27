Минприроды утвердило новую редакцию Красной книги

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Минприроды России утвердило новую редакцию Красной книги, которая содержит списки редких и исчезающих видов животных, заявил РИА Новости заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды Игорь Давыдов.

"В завершение Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской подписал приказ об утверждении списков объектов животного мира, занесённых в Красную книгу Российской Федерации и исключённых из Красной книги Российской Федерации", — сказал Давыдов.

Как отметили в природоохранном ведомстве, такие списки c "краснокнижными животными" не переиздавались с 1998 года. При этом, согласно порядку ведения Красной книги, обновление списка редких видов, желательно осуществлять один раз в десятилетие. В то же время единичные изменения по отдельным видам в списки Красной книги вносились три раза с момента их утверждения.