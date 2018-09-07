Случаи приостановки деятельности и банкротств туристических фирм в России

2018

7 сентября российский туроператор Danko объявил о приостановке деятельности. Генеральный директор компании объяснила такое решение сложной рыночной ситуацией.

4 сентября туроператоры, работавшие под брендом "Натали Турс", прекратили работу.

Основное юрлицо туроператора "Натали турс" — "Панорама тур"- с 30 июня прекратило чартерные программы для туристов в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Анталью и Ираклион, а 4 июля объявило об аннулировании всех туров с 4 июля по 30 сентября включительно. Компании за несколько недель до этого стало не хватать денег для своевременной оплаты поставщикам, что ее руководство связывает с рядом факторов, включая неправильную оценку денежных потоков и сокращение спроса на туры в Европу.

20 июля туроператор "Интрэвел Столешники" заявил о прекращении деятельности. 16 августа арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ООО "Туристическая компания "Интрэвел Столешники" о собственном банкротстве. Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что клиенты "Интрэвел Столешники" подали 310 заявлений на возмещение стоимости несостоявшихся туров.

6 июля российский туроператор "Аврора-БГ" объявила о приостановке деятельности и прекращении продажи туристических услуг. В начале июля туроператор сократил чартерные программы в Болгарию и Черногорию в связи с изменением стоимости чартерных перевозок.

3 июля российский туроператор DSBW-Tours сообщил, что приостанавливает деятельность из-за невозможности исполнять обязательства перед клиентами и банком.

23 июня российский туроператор "Матрешка-Тур" прекратил свою деятельность из-за отзыва лицензии у страховой компании. Компания сообщила, что не может оперативно восстановиться в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании АО АСК "Инвестстрах", предоставлявшей финансовые гарантии.

15 июня туроператор Polar Tour сообщил о приостановке своей деятельности.

10 июня туроператор ООО "Радуга травел центр" объявил о прекращении туроператорской деятельности по причине невозможности туроператора исполнить свои обязательства по всем договорам о реализации туристского продукта с 11 июня.

4 апреля московские туроператоры "Алеф — корпоративные путешествия", "КонкордБизнесСервис", "Демлинк Трэвел" и красноярский "Данаско" заявили о прекращении деятельности.

2017

16 ноября туроператор West-line Travel сообщил о прекращении своей деятельности из-за невозможности исполнять обязанности перед туристами и заказчиками по заключенным договорам. Прекращение деятельности связано с сильным падением спроса на туристский продукт.

24 августа туроператор Ted Travel сообщил о прекращении деятельности в связи с сильным падением спроса на свой основной туристский продукт на фоне сложной эпидемиологической обстановки в Турции.

19 июля туристическая компания "Аэлита Трэвел", продающая в Москве и Санкт-Петербурге путевки по России и странам Европы, объявила о приостановке своей деятельности из-за наступления страхового случая в Болгарии. В компании уточнили, что приостановка деятельности в первую очередь касается отправки детей на отдых в летние лагеря в Болгарии. Подробности страхового случая в компании не раскрыли.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников