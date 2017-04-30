Крушения военных самолетов в мире в 2016-2017 годах

2017

29 апреля самолет Ан-26, принадлежащий революционным вооруженным силам и вылетевший из аэропорта Плайя Баракоа, муниципии Баута, врезался в землю в районе Лома-де-ла-Пимьента, в муниципии Канделария провинции Артемиса (Куба). В результате инцидента погибли восемь военнослужащих, находившихся на борту, включая членов экипажа.

29 марта на юге Торбука на востоке Ливии упал истребитель МиГ-21 ливийских ВВС. Самолет упал на частный дом, в результате чего начался пожар. Его жертвами стали пилот, глава семьи, его жена и один из сыновей.

15 марта в индийском штате Раджастан на северо-западе страны потерпел крушение истребитель Су-30МКИ национальных ВВС. Самолет должен был приземлиться на авиабазе Уттарлай, но рухнул на жилой дом в местной деревне. В результате пострадали трое жителей дома — их госпитализировали с ожогами и другими травмами. Пилотам удалось катапультироваться.

15 марта одномоторный турбовинтовой самолет U-28A американских ВВС разбился в штате Нью-Мексико, трое авиаторов погибли.

15 января истребитель МиГ-23 ливийских ВВС упал на западе города Бенгази из-за технической неполадки. Крушение произошло в контролируемом армией квартале Куариша. Экипаж остался жив.

2016

25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Сочи. На борту находились 92 человека – восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

21 декабря потерпел крушение военный самолет на севере Малайзии. Турбовинтовой самолет модели Super King Air 200T участвовал в учениях. Один человек погиб, еще трое получили ранения.

3 декабря в Индонезии в районе архипелага Линга, расположенного близ южного выхода из Малаккского пролива, разбился полицейский самолет, вылетевший из города Панкалпинанг на острове Банка. На борту находились 13 человек, все они погибли. По сообщению начальника военно-морской базы Танджунгпинанг, перед падением самолета был слышен взрыв.

28 ноября истребитель ВВС Канады CF-18 потерпел крушение неподалеку от района Колд Лейк, который является частью территории авиабазы канадских военно-воздушных сил, расположенной на границе между штатами Альберта и Саскачеван. Пилот не выжил.

9 июня истребитель Су-27, принадлежавший пилотажной группе "Русские Витязи", разбился в Подмосковье. Самолет выполнял фигуры пилотажа на показательных выступлениях, приуроченных к открытию памятника авиаторам в Ашукино. Пилот отвел самолет от жилых домов, но сам не успел катапультироваться.

25 января в Красноярском крае самолет МиГ-31 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта. Экипаж катапультировался и после приземления вышел на связь. На земле разрушений нет.



Материал подготовлен на основе информации РИА Новости