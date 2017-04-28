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Космодром Восточный

02:1628.04.2017
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© РИА Новости . Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкКосмодром Восточный в Амурской областиКосмодром Восточный в Амурской области
© РИА Новости . Игорь Агеенко
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Космодром "Восточный" — первый российский космодром гражданского назначения, призванный обеспечивать подготовку и запуск космических аппаратов научного, социально-экономического и коммерческого назначения, транспортных грузовых кораблей и модулей орбитальных станций (платформ), выполнение программ пилотируемых космических полетов и перспективных космических программ по изучению и освоению небесных тел, а также осуществление международного сотрудничества в данной сфере.

Его строительство началось в 2012 году на Дальнем Востоке в Амурской области в районе города Циолковский (ранее поселок Углегорск) недалеко от расформированного космодрома "Свободный" в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 6 ноября 2007 года и распоряжением правительства РФ от 14 января 2009 года.

Космодром "Восточный" находится в междуречье рек Зеи и Большой Пёры в восьми тысячах километрах от Москвы и в 180 километрах от Благовещенска. Его площадь — около 700 квадратных километров. Протяженность с юго-запада на северо-восток 18 километров, а с юго-востока на северо-запад 36 километров.

Космодром расположен в наиболее безопасном с точки зрения отделения и падения ступеней ракет-носителей районе России. Все отработавшие отделяемые части возвращаются на Землю в труднодоступных и редконаселенных районах, и впоследствии утилизируются.

Территория космодрома находится рядом с крупными автомобильными и железнодорожными магистралями (трасса Чита-Хабаровск, Байкало-Амурская магистраль), есть большой запас электроэнергии, производимой в регионе.

Ввод объектов космодрома "Восточный" в эксплуатацию был разделен на три этапа. На первом этапе планировалось создание космического ракетного комплекса "Союз-2", объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе жилого города (до 12 тысяч человек). Второй этап предусматривает создание объектов наземной инфраструктуры космического ракетного комплекса тяжелого класса типа "Ангара" для выведения космических аппаратов на высокоэнергетические орбиты и пилотируемых кораблей нового поколения, а также расширение жилищного комплекса (до 20 тысяч человек) и создание аэропортового комплекса. На третьем этапе запланировано создание объектов наземной инфраструктуры второй очереди для запуска ракеты-носителя сверхтяжелого класса, в том числе для лунных экспедиций, а также расширение жилищного комплекса (до 30 тысяч человек).

© РИА Новости . Сергей МамонтовПерейти в фотобанкМобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме "Восточный" в Амурской области
© РИА Новости . Сергей Мамонтов
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Мобильная башня обслуживания ракетного комплекса на космодроме "Восточный" в Амурской области

В середине января 2016 года были завершены основные строительные работы на объектах космодрома, обеспечивающих первый запуск.

Они сосредоточены на двух площадках — техническом и стартовом комплексах. Технический комплекс предназначен для подготовки перед стартом, в том числе заправки топливом, и занимает площадь 170 тысяч квадратных метров. В него входит 121 сооружение. На 42 гектарах расположены сооружения, инженерные сети и транспортные коммуникации.

В технический комплекс входят склад блоков, монтажно-испытательные корпуса ракеты-носителя и космических аппаратов, трансбордерная галерея (для транспортировки составных частей космической техники между зданиями технического комплекса) и заправочно-нейтрализационная станция.

Стартовый комплекс состоит из 83 сооружений площадью 45 тысяч квадратных метров. На нем проводятся работы по подготовке к пуску. Для этого предназначена мобильная башня обслуживания закрытого типа. Эта конструкция уникальна для России: в ней семь ярусов, ее вес 1600 тонн, высота 52 метра. Башня позволяет кроме всего прочего, проводить все работы по подготовке к старту в самых сложных климатических условиях.

Стартовый комплекс "Восточного" универсален и может использоваться для ракет-носителей "Союз-2" как среднего, так и легкого классов.

На космодроме также построены административно-деловой комплекс, из которого управляются и координируются все работы по подготовке и запуску космических аппаратов; командный пункт; восточный командно-измерительный пункт, обеспечивающий траекторные измерения движения ракеты-носителя с космическим аппаратом; промышленно-строительная база, в которую входят ремонтно-механический завод, склад, дорожное управление, контрольно-пропускной пункт и административно-бытовой корпус со столовой.

Для работников космодрома рядом с ним строится современный город Циолковский, оснащенный системами "умный дом" и "безопасный город".

28 апреля 2016 года с космодрома "Восточный" был успешно произведен первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с тремя спутниками.

В июне 2016 года стало известно о начале строительства второй очереди космодрома, в том числе работ по созданию инфраструктуры для запусков ракет "Ангара-А5" и "Феникс".

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина, с космодрома "Восточный" будет осуществляться по несколько пусков в год, в 2017 году — два пуска, а первый пуск новейшей ракеты "Ангара" состоится в 2021 году, несмотря на то, что строительство соответствующего стартового комплекса завершится позже.

Он также сообщил, что в 2021 году с "Восточного" должен отправиться космический аппарат без экипажа, а в 2023 году — с экипажем.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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