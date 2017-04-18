Строителям космодрома Восточный выплатили 98 млн рублей долга по зарплате

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 апр — РИА Новости. Дальспецстрой выплатил строителям космодрома Восточный более 98 миллионов рублей задолженности по заработной плате, сократив долг до 175 миллионов рублей, сообщает пресс-служба организации.

"Благодаря предпринятым руководством предприятия мерам с начала марта по настоящее время строителям космодрома Восточный выплачено более 98 млн рублей. Выплаты ведутся в строгом соответствии с утвержденным графиком: погашение осуществляется поэтапно, практически в еженедельном режиме", — сообщает пресс-служба компании, подчеркивая, что вопрос находится на особом контроле руководства Дальспецстроя.

Дальспецстрой неоднократно сообщал о финансовых трудностях, возникших в том числе и из-за неритмичного финансирования работ по некоторым объектам строительства. Предприятие придерживается плана финансового оздоровления: ведется активная претензионно-исковая деятельность (истребование дебиторской задолженности), осуществляется жесткий финансовый контроль — все расчеты происходят путем перевода денежных средств на счета казначейства или на спецсчета в рамках реализации гособоронзаказа.

"Абсолютно все операции по расходованию денежных средств происходят исключительно при согласовании с заказчиком, будь это материалы, оборудование или выплата заработной платы. В настоящее время задолженность по зарплате перед строителями космодрома составляет порядка 175 миллионов рублей. Полное погашение планируется осуществить в ближайшее время", — говорится в сообщении.

11 апреля правительство Приамурья со ссылкой на данные региональной прокураты сообщало, что долг Дальспецстроя перед строителями Восточного составляет более 102 миллионов, по данным прокуратуры, деньги ждут почти 2 тысячи человек. Тогда же сообщалось, что по информации самого Дальспецстроя задолженность составляет 204,8 миллиона рублей. Прокуратура вместе с гострудинспекцией начала проверку, чтобы уточнить сумму задолженности и число сотрудников Дальспецстроя в Амурской области, результаты проверки ожидаются после 20 апреля.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля 2016 года.