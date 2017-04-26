Аварии и катастрофы истребителей МиГ-31 в 1995 - 2017 годах

2017

26 апреля в Бурятии при выполнении планового учебного полета в районе полигона "Телемба" потерпел аварию истребитель МиГ‑31 Восточного военного округа. Самолет упал в безлюдном месте. Пилоты катапультировались, их оперативно эвакуировали.

2016

25 января в Красноярском крае самолет МиГ‑31 потерпел крушение при выполнении планового учебно‑тренировочного полета, который выполнялся без боекомплекта.

Экипаж катапультировался и после приземления вышел на связь. На земле разрушений нет.

2015

2014

4 сентября при выполнении учебно‑тренировочного полета самолет МиГ‑31 потерпел аварию в 25 километрах от Армавира в Краснодарском крае. При заходе на посадку командир экипажа Миг‑31 доложил руководителю полетов, что у самолета не вышла правая стойка шасси. Оба пилота экипажа Миг‑31 благополучно приземлились и были оперативно обнаружены и доставлены вертолетом поисково‑спасательной службы на базовый аэродром.

2013

14 декабря истребитель‑перехватчик МиГ‑31 упал в 26 километрах от авиабазы Центральная Угловая под Владивостоком. Оба летчика вывели самолет в безопасный район и после этого катапультировались.

2012

23 апреля в районе села Просторное Шетского района Карагандинской области Казахстана во время проведения учебно‑тренировочного полета потерпел крушение военный самолет МиГ‑31 министерства обороны Казахстана. При падении самолета экипаж катапультировался. Один из летчиков погиб, второй получил ранения.

2011

6 сентября в Пермском крае разбился истребитель‑перехватчик МиГ‑31, оба летчика погибли. Катастрофа произошла в 11 километрах от аэродрома "Большое Савино".

Сгоревший самолет был обнаружен на пашне возле деревни Болгары.

Жертв среди гражданского населения нет.

2010

19 ноября в Пермском крае при выполнении планового тренировочного полета потерпел аварию истребитель‑перехватчик МиГ‑31. Полет выполнялся без боекомплекта.

Самолет упал в лесной зоне в 60 километрах северо‑восточнее аэродрома Большое Савино. Экипаж катапультировался, летчики не пострадали. Жертв и разрушений на земле нет.

В марте МиГ‑31 потерпел аварию в городе Котласе Архангельской области. При посадке истребитель выкатился с бетонной взлетно‑посадочной полосы на боковую полосу безопасности, где столкнулся со снежным бруствером (насыпью), опрокинулся и разрушился. Экипаж не пострадал.

18 января истребитель‑перехватчик ВВС России МиГ‑31 совершил внеплановую посадку из‑за отказа кислородного оборудования. Инцидент произошел при выполнении планового учебного полета в районе аэродрома Большое Савино (город Пермь). В результате грамотных действий пилота и группы руководства полетами самолет успешно сел на базовом аэродроме.

2007

16 февраля в Бухар‑Жырауском районе Карагандинской области (Казахстан) во время учебного полета потерпел катастрофу истребитель МиГ‑31, принадлежавший воинской части министерства обороны Казахстана. При выполнении захода, не долетев почти семь километров до взлетно‑посадочной полосы, самолет врезался в землю. Два члена экипажа, находившиеся в самолете, погибли. Ущерба наземным объектам от падения самолета не было. Причиной крушения стала неисправность пилотажно‑навигационного оборудования.

2005

1 июня в Тверской области произошла авария истребителя МиГ‑31ДЗ. При посадке на аэродроме Хотилово во время пробега по взлетно‑посадочной полосе у самолета загорелись первый и второй двигатели. По команде руководителя полетами летчики катапультировались. Самолет сошел с полосы и сгорел. Экипаж с различными травмами был доставлен в ближайший госпиталь.

Причиной авиационного происшествия явилось разрушение оси навески тележки левой основной стойки шасси при выполнении посадки.

2003

14 октября в Тверской области потерпел аварию истребитель МиГ‑31 Минобороны России. Инцидент произошел в Старицком районе недалеко от деревни Боровая. Во время испытательного полета самолета после ремонта в одном из двигателей из‑за технической неисправности возник пожар, в результате чего самолет на высоте 150 метров дал крен и рухнул на землю. Оба пилота успели катапультироваться.

2000

5 апреля в Архангельской области после выполнения ночного задания при посадке на аэродроме Котлас разбился истребитель‑перехватчик МиГ‑31УБ. При посадке у самолета подломилось шасси, и истребитель сбросило с посадочной полосы. Один из летчиков погиб.

1997

26 сентября в Тверской области (аэродром Хатилово) разбился истребитель‑перехватчик МиГ‑31. При выполнении учебно‑тренировочного полета на самолете произошло возгорание правого двигателя. Несмотря на все предпринятые меры, потушить пожар на борту не удалось. Горящий самолет упал в лесисто‑болотистой местности в районе аэродрома, не причинив никому вреда. Оба пилота катапультировались.

15 января в Архангельской области в восьми километрах восточнее населенного пункта Кулой произошла катастрофа самолета МиГ‑31. Самолет упал с высоты 12‑13 километров и взорвался. Оба летчика погибли.

1995

31 мая в районе Комсомольска‑на‑Амуре потерпел аварию истребитель МиГ‑31. Через две минуты после взлета с аэродрома базирования на самолете произошел пожар правого двигателя, затем загорелся и левый двигатель. Оба летчика катапультировались.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников