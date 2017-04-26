В Минобороны рассказали детали крушения МиГ-31 в Бурятии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Разбившийся в Бурятии истребитель МиГ-31 упал на полигоне в безлюдном месте, рассказали в Минобороны.

Военный самолет потерпел крушение во время планового учебного полета.

"Оба летчика катапультировались. Пилоты оперативно эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает", — говорится в сообщении.

Истребитель МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на различных высотах. Самолет способен выполнять задачи в любое время суток и при любых погодных условиях.