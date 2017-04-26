Истребитель-перехватчик МиГ-31: летно-технические характеристики

МиГ-31 сверхзвуковой истребитель-перехватчик, предназначенный для перехвата и уничтожения воздушных целей на малых и больших высотах в передней и задней полусферах в свободном пространстве и на фоне земли в простых и сложных метеоусловиях днем и ночью при использовании противником средств активного и пассивного противодействия.

МиГ-31 стал первым в мире серийным истребителем, оснащенным бортовой радиолокационной станцией (РЛС) с фазированной антенной решеткой (ФАР).

Работы по созданию дальнего перехватчика нового поколения, предназначенного для замены самолета Ту-128 и способного бороться не только с высотными, но и низковысотными целями, начались еще в середине 1960-х годов в конструкторских бюро Микояна, Яковлева и Туполева. В начале 1970 х годов приоритет был отдан проекту глубокой модернизации истребителя перехватчика МиГ-25П с системой управления вооружением (СУВ) "Заслон" ОКБ Микояна (ныне Российская самолетостроительная корпорация "МиГ").

Полномасштабное проектирование самолета началось в 1972 году. Первый опытный истребитель был построен весной 1975 года, 16 сентября на нем был совершен первый полет. Государственные испытания полностью завершились осенью 1980 года, когда первые серийные самолеты уже начали поступать в строевые части авиации войск противовоздушной обороны (ПВО). Самолет МиГ-31 с СУВ "Заслон" официально был принят на вооружение авиации ПВО в 1981 году. Всего было построено более 500 самолетов МиГ-31 различных модификаций, серийное производство которых прекратилось в 1994 году.

В 1997 году был предложен экспортный вариант МиГ-31, получивший обозначение МиГ-31Э (самолет имеет упрощенный состав бортового радиоэлектронного оборудования).

На серийном МиГ-31 были установлены 22 рекорда, а 19 из них стали высшими мировыми достижениями, что подтверждено дипломами Международной авиационной федерации (FAI).

Истребитель перехватчик МиГ-31 состоит на вооружении России и Казахстана. Он неоднократно участвовал в ряде международных авиационных выставок и салонов в разных странах. Ведутся работы по модернизации строевых самолетов ВВС России.

Перехватчик МиГ-31 является двухместным, выполнен по нормальной аэродинамической схеме с трапециевидным высокорасположенным крылом, цельноповоротным стабилизатором и двухкилевым оперением. Планер самолета изготовлен на 50% из нержавеющей стали, 16% титана, 33% из алюминиевых сплавов и одного процента других конструкционных материалов.

Экипаж летчик и оператор системы вооружения размещается в двухместной кабине на катапультных креслах. Фонарь кабины имеет две откидывающиеся вверх назад створки.

МиГ-31 оснащен двумя двухконтурными турбореактивными с форсажной камерой двигателями Д-ЗОФ-6.

Основу системы управления вооружением самолета составляет радиолокационная станция (РЛС) с фазированной антенной решеткой РП-31 Н007 "Заслон". Станция способна обнаружить истребитель типа F-16 в передней полусфере на дальности 120 километров, а стратегический бомбардировщик типа В-1В — на дальности 200 километров.

РЛС имеет возможность одновременного сопровождения 10 воздушных целей.

Дополнительным средством обнаружения воздушных целей является теплопеленгатор 8ТК, размещенный под носовой частью фюзеляжа. Он сопряжен с РЛС и предназначен для скрытного (пассивного) обзора воздушного пространства, а также для выдачи целеуказания ракетам с тепловыми головками самонаведения.

Бортовое радиоэлектронное оборудование и вооружение позволяет МиГ-31 перехватывать воздушные цели любых типов во всем доступном для аэродинамических летательных аппаратов диапазоне высот и скоростей полета (в том числе и крылатых ракет, совершающих маловысотный полет в режиме огибания рельефа местности), с возможностью одновременного обстрела четырех целей ракетами большой дальности.

В состав вооружения МиГ-31 входят четыре ракеты Р-33 с большой дальностью пуска, встроенная пушечная установка, а также другое вооружение класса "воздух-воздух". Ракеты Р-33 размещаются парами одна за другой под фюзеляжем на авиационных катапультных устройствах.

Целевое оборудование позволяет использовать истребитель перехватчик МиГ-31 автономно, в составе группы из однотипных самолетов или в качестве самолета лидера для управления действиями других истребителей.

Перехват воздушных целей возможен по информации, получаемой от наземной автоматизированной системы управления, по разовой координатной поддержке этой системы, а также при ведении полуавтономных действий в разрывном радиолокационном поле или полностью автономных действий в группе.

Имеющаяся на борту самолета аппаратура передачи данных обеспечивает взаимный обмен тактической информацией в автоматическом режиме внутри группы из четырех самолетов, один из которых ведущий, при этом группа из четырех самолетов МиГ-31 способна контролировать воздушное пространство в полосе шириной до 800 километров по фронту. Кроме того, бортовая аппаратура способна выдавать целеуказание взаимодействующим самолетам при действиях МиГ-31 в составе смешанной группы.

Технические характеристики:

Длина самолета 22,688 м

Высота самолета 6,150 м

Размах крыла 13,464 м

Дальность перегоночная с подвесными топливными баками (ПТБ) 3300 км

Практическая дальность без ПТБ 2500 км

Практический потолок 20600 м

Максимальная продолжительность полета:

с подвесными баками — 3,6 ч,

с дозаправкой в воздухе — 7,0 ч.

Время набора высоты 10 км — 7,9 мин

Рубеж перехвата:

на сверхзвуковой скорости — 720 км,

на дозвуковой скорости без ПТБ — 1000 км,

на дозвуковой скорости с ПТБ — 1400 км.

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