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Дело российского гражданина Романа Селезнева в США

02:2321.04.2017
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Российский гражданин Роман Селезнев, сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева, был задержан агентами секретной службы США на Мальдивских островах 5 июля 2014 года.

Селезнева, вылетавшего с женой и маленькой дочерью с Мальдивских островов, с помощью мальдивских властей задержали во время паспортного контроля в аэропорту и посадили на частный самолет, зафрахтованный американской спецслужбой. Хотя у Мальдивских островов нет договора об экстрадиции с США, российского гражданина доставили сначала на американский атолл Гуам в Тихом океане, а оттуда в Сиэтл (штат Вашингтон, США), где ему были предъявлены обвинения, связанные с кибермошенничеством.

Обвинительное заключение было издано еще в 2011 году и оставалось секретным вплоть до задержания Селезнева американскими властями.

Как в нем утверждалось, Селезнев с помощью серверов в России и на Украине заражал компьютеры в США вредоносной программой, с помощью которой крал номера кредитных карт американцев, а затем продавал их в интернете. Среди пострадавших банков были названы Общество взаимного кредита работников корпорации Boeing, Chase Bank, Capital One, Citibank, Keybank.

Защита россиянина изначально заявляла о возможной ошибке — задержании не того человека, которого власти США подозревают в причастности к кибермошенничеству.

МИД РФ, защита Селезнева, его отец назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.

Защита россиянина заявляла, что он нуждается в медицинской помощи, которую ему не оказывают. Роман Селезнев был тяжело ранен в апреле 2011 года во время теракта в Марракеше (Марокко), когда погибли 17 человек и более 20 были ранены.

Судебный процесс по делу Романа Селезнева начался 15 августа 2016 года в Сиэтле. Его судят 15 присяжных, в том числе 11 мужчин и четыре женщины.

Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам по четырем статьям — кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах. Ему грозит до 30 лет тюрьмы.

В процессе судебного разбирательства обвинение утверждало, что сумело связать личность Селезнева с тремя хакерскими псевдонимами, которые имеют отношение к краже и торговле крадеными номерами кредитных карт.

Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а также переписка, касающаяся их продажи, данные счетов, на которых укрывалась прибыль, пароли к аккаунтам известных хакеров. Обвинение считает, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов.

Адвокаты обвиняемого заявили, что обыск компьютера был проведен с нарушениями, которые могли позволить американским властям манипулировать данными на ноутбуке. В связи с этим защита требовала не приобщать ноутбук к делу. Суд отклонил соответствующие ходатайства защиты.

На судебный процесс ушла неделя, причем львиную долю слушаний составило изложение доводов обвинения. Защита представила лишь одного свидетеля, который показал, что улики обвинения недостоверны, но прокуроры выдвинули контраргументы через своего свидетеля — высокопоставленного эксперта в министерстве юстиции США. Сам Селезнев от показаний отказался. Он также отказался от сделки с правосудием.

В преддверии рассмотрения дела по существу федеральный суд Западного округа Вашингтона удовлетворил ходатайство прокуроров с требованием запретить защите россиянина говорить о том, что он был похищен. Суд объяснил это тем, что заявление Романа Селезнева о том, что он был "похищен" в нарушение международного права, было отвергнуто сначала окружным судом на Гуаме, а затем окружным федеральным судом в Сиэтле.

25 августа 2016 года суд присяжных в Сиэтле признал российского гражданина Романа Селезнева виновным в кибермошенничестве. Присяжные совещались около шести часов и вынесли вердикт "виновен" по 38 из 40 пунктов обвинения, оправдав Селезнева по двум оставшимся пунктам.

Планировалось, что приговор по делу Селезнева федеральный суд Западного округа Вашингтона (Сиэтл) огласит 2 декабря 2016 года, однако слушание было перенесено сначала на февраль, а затем на апрель 2017 года.

С момента его доставки в Сиэтл Селезнев успел сменить не одну команду юристов. Ранее его интересы в суде представляли юристы из таких фирм, как Fox Rothschild LLP, Garvey Schubert Barer, Corr Cronin Michelson Baumgardner Fogg & Moore LLP, Calfo Eakes & Ostrovsky PLLC. В начале декабря 2016 года Роман Селезнев отказался от услуг Джона Генри Брауна, практика которого насчитывает более 40 лет. Его новым адвокатом стал Игорь Литвак, выпускник Школы права университета "Ратгерс" в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США).

Против Селезнева выдвинуты обвинения еще в двух штатах США. В Неваде россиянина обвиняют по закону против организаций, занимающихся вымогательством (так называемый закон RICO), а также во владении приспособлениями для незаконного доступа к чужим сетям. В Джорджии Селезнева обвиняют в сговоре с целью финансового мошенничества и в кибермошенничестве. По словам защиты обвиняемого, перспективы суда над ним в штатах Невада и Джорджия неясны — эти штаты могут отказаться от обвинений, если суд штата Вашингтон даст Селезневу большой срок.

19 апреля 2017 года стало известно, что обвиняемый в США в кибермошенничестве российский гражданин Роман Селезнев подписал признательные показания, но обвинение все равно требует для него 30 лет тюрьмы.
Приговор по делу Селезнева намечен на 21 апреля в суде Сиэтла.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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