Обвиняемый в США в кибермошенничестве россиянин признался в содеянном

ВАШИНГТОН, 19 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Обвиняемый в США в кибермошенничестве гражданин РФ Роман Селезнев в преддверии приговора, назначенного на 21 апреля в суде Сиэтла, подписал признательные показания и попросил прощения за свои действия, свидетельствуют документы суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

"Я принимаю полную ответственность за все. Я боюсь наказания", — говорится в рукописном 11-страничном письме Селезнева суду. "Я, Роман Селезнев, хочу сказать: я неправ и извиняюсь", — говорится в письме.

"Надеюсь, что я однажды выйду из тюрьмы. Я буду очень много работать, чтобы заплатить мой долг жертвам и обществу. Я буду честно работать", — обещает Селезнев, который ранее не признавал свою вину. Он не просит у суда снисхождения или снижения срока заключения.

Присяжные в августе 2016 года вынесли вердикт "виновен" по 38 из 40 пунктам обвинения, оправдав Селезнева по двум оставшимся пунктам. Россиянин обвинялся по 40 преступным эпизодам по пяти статьям: кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.

Обвинение заявило, что Селезнев нанес ущерб на 170 миллионов долларов. Прокуроры на процессе доказывали, что на компьютере Селезнева при задержании в 2014 году были обнаружены 1,7 миллиона украденных номеров кредитных карт, а всего были украдены почти 3 миллиона номеров.

Дело Селезнева вызвало резонанс из-за обстоятельств его задержания. Селезнев был схвачен агентами Секретной службы США на Мальдивских островах в 2014 году и вывезен в США. Защита Селезнева, его отец, депутат Госдумы Валерий Селезнев, а также МИД России назвали задержание россиянина похищением и нарушением норм международного права.