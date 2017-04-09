ЧП на железной дороге в России 2015-2017 годах

2017

8 апреля в 22.16 на перегоне Фили — Кунцево-1 машинист пригородного поезда №6919 "Москва-Усово" применил экстренное торможение, чтобы предотвратить наезд на пешехода. Из-за нештатной ситуации была нарушена система торможения электропоезда, в результате чего произошло его самопроизвольное движение в обратную сторону, а затем — столкновение со стоящим на перегоне Фили – Кунцево пассажирским поездом №3 сообщением Москва – Брест. МЧС сообщило, что с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, 20 человек пострадали, 12 были госпитализированы. По данным РЖД, за медицинской помощью обратились 50 человек.

26 марта на Учалинском горно-обогатительном комбинате в Башкирии произошло столкновение двух железнодорожных составов, с рельсов сошли две цистерны с дизельным топливом, один локомотив опрокинулся. Четыре человека погибли, еще один пострадал.

3 марта на железной дороге в Серышевском районе Амурской области столкнулись грузовой поезд и автомобиль "ЗиЛ", с путей сошли вагоны. Водитель, управляя автомобилем "ЗиЛ", выехал на запрещающий сигнал семафора, допустил столкновение с грузовым поездом. В результате погибли три человека, находящиеся в автомобиле.

30 января на перегоне Узуново-Богатищево в Подмосковье произошло столкновение легкового автомобиля с электричкой в результате нарушения водителем автомобиля правил дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов. В результате ДТП погибли три человека.

18 января в Алтайском крае произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. Водитель легкового автомобиля Toyota выехал перед приближающимся пассажирским поездом между станциями Язевка-Сибирская и Шипуново. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля.

2016

2 октября в Тверской области на грузовом ответвлении Октябрьской железной дороги в Сандовском районе на нерегулируемом переезде произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. В результате столкновения одна цистерна сошла с рельсов. Два человека погибли, еще двое пострадали.

9 июля в Веневском районе Тульской области на железнодорожном переезде станции "Мордвес" пассажирский поезд Москва – Адлер столкнулся с легковым автомобилем. Водитель ВАЗ-2109 выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал — перед близко идущим поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, машинист поезда не пострадал.

17 февраля на железнодорожном переезде в поселке Кукуштан Пермского края произошло ДТП. Автомобиль марки "ВАЗ-21150" выехал перед приближающимся пассажирским поездом сообщением "Новосибирск – Минск". Погибли водитель и пассажир автомобиля.

2015

31 июля на железнодорожном переезде в районе поселка Прохоровка в Белгородской области произошло столкновение водитель КАМАЗа с локомотивом пассажирского поезда "Москва-Белгород". Локомотив опрокинулся, вагоны сошли с железнодорожных путей. После аварии за медицинской помощью обратились 20 человек, четверо из них были госпитализированы — три члена поездной бригады и водитель автомобиля. Помощнику машиниста локомотива "были причинены тяжкие телесные повреждения". Суд в Белгороде приговорил водителя грузовика к двум годам ограничения свободы, а также обязал его выплатить 600 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда помощнику машиниста, получившему серьезные травмы.

9 апреля на станции "Грязи" в Липецкой области пассажирский поезд "Волгоград-Москва" столкнулся с локомотивом. В результате происшествия 15 пассажиров поезда были госпитализированы и еще 32 пассажирам медпомощь была оказана амбулаторно.