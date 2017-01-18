На Алтае при столкновении поезда и автомобиля погибли два человека

БАРНАУЛ, 18 янв — РИА Новости. Два человека погибли в среду при столкновении поезда и легкого автомобиля, выехавшего на запрещающий сигнал светофора на железнодорожном переезде в Алтайском крае, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

По данным пресс-службы, водитель легкового автомобиля Toyota выехал перед приближающимся пассажирским поездом между станциями Язевка-Сибирская и Шипуново.

"Водитель совершил маневр на запрещающий сигнал светофора. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате происшествия погибли водитель и пассажир автомобиля", — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом был задержан пригородный пассажирский поезд №6119 Алейская – Локоть. Инфраструктура в результате ДТП не повреждена.