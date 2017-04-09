В МЧС назвали причину столкновения поезда и электрички на западе Москвы

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Столкновение поезда дальнего следования и электрички на западе Москвы произошло из-за того, что электричка экстренно затормозила, когда пути перебегал мужчина, сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС.

Ранее стало известно, что в ночь на воскресенье поезд дальнего следования и электричка столкнулись на западе Москвы. По данным МЧС, с рельсов сошли два вагона поезда и два вагона электрички, четыре человека были госпитализированы.

Как сообщает столичный главк МЧС, столкнулись электропоезд Вязьма — Москва и поезд дальнего следования Москва — Брест. По данным ведомства, спасатели осматривают вагоны на наличие пострадавших.

Железнодорожная катастрофа. Поезд Москва — Брест столкнулся с электричкой. Белорусское направление. pic.twitter.com/qJgwubO09m — Ruben (@madhagerd) 8 апреля 2017 г.

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