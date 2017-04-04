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Случаи отрешения глав регионов РФ от должности в связи с утратой доверия

Сюжет:
Задержание главы Удмуртии (26)
14:5904.04.2017
(обновлено: 15:04 04.04.2017)
17140
Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Архив
© РИА Новости. Константин Ившин

4 апреля 2017 года президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил главу Удмуртской республики Александра Соловьева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Следственный комитет возбудил в отношении Соловьева уголовное дело. Чиновника подозревают в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия, в 2014-2016 годах глава Удмуртии получил от представителей компании, которая занималась строительством мостов, 139 миллионов рублей. Кроме того, Соловьеву якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Глава Удмуртской Республики Александр Соловьев. Архив
© РИА Новости. Константин Ившин
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Уголовные дела против губернаторов и экс-губернаторов в РФ в 2000-е годы
28 июля 2016 года президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил Никиту Белых от должности губернатора Кировской области в связи с утратой доверия президента России. В отношении Белых возбуждено уголовное дело о получении взяток на общую сумму 400 тысяч евро. Следователи СК РФ во взаимодействии с сотрудниками ФСБ поймали его с поличным 24 июня 2016 года в одном из ресторанов Москвы. В настоящее время Белых находится под арестом, но взяточником себя не считает и намерен доказать свою невиновность в суде. При этом губернатор не смог пояснить, каким образом он был застигнут в ресторане с пачками наличности.

30 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы республики Коми Вячеслава Гайзера в связи с утратой доверия. 31 августа 2016 года Гайзеру было предъявлено обвинение по двум эпизодам статьи 159 УК РФ (мошенничество) и двум эпизодам статьи 290 (взятка). Помимо этого, Гайзеру вменяется создание организованного преступного сообщества и отмывание преступных доходов. В настоящее время расследование завершено, в марте 2017 года Мосгорсуд продлил срок ареста Гайзеру до 19 июня.

25 марта 2015 года президент РФ Владимир Путин отрешил от должности губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина в связи с утратой доверия. Хорошавин был задержан 4 марта в ходе проведения проверки следственных органов. Экс губернатор был арестован, ему было предъявлено обвинение. 25 июля 2016 года Следственный комитет РФ завершил следственные действия в отношении Хорошавина, которому вменяется более десяти эпизодов взяточничества на десятки миллионов рублей.

9 сентября 2014 года президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Брянской области Николая Денина с формулировкой "в связи с утратой доверия". 21 мая 2015 года Николаю Денину было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в декабре 2011 года и январе 2012 года Денин, "действуя из корыстных побуждений", подписал распоряжения о выделении из резервного фонда области более 21,8 миллиона рублей подконтрольной его семье птицефабрике "Снежка". По информации СКР, деньги были выделены "в отсутствие законных оснований и израсходованы компанией "Снежка" на текущую финансово-хозяйственную деятельность под предлогом ликвидации последствий взрыва в одном из производственных помещений".  19 ноября 2015 года суд приговорил Денина к четырем годам колонии общего режима за превышение должностных полномочий. Суд также удовлетворил гражданский иск прокурора Брянской области о взыскании с Денина причиненного преступлением материального ущерба бюджету Брянской области в размере 21,8 миллиона рублей.

18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин отправил в отставку главу Новосибирской области Василия Юрченко в связи с утратой доверия. В мае 2014 года следователи возбудили в отношении Юрченко уголовное дело о халатности (впоследствии дело было отменено), а в августе — о превышении полномочий. По версии следствия, Юрченко пролоббировал продажу недостроя и земли в центре Новосибирска по заниженной цене. По данным следствия, был причинен существенный вред ОАО "ГазТрансКом", 100% акций которого находятся в собственности Новосибирской области, в виде недополученного дохода на сумму не менее 17,7 миллиона рублей, а также Новосибирской области в виде недопоступления в областной бюджет Новосибирской области налогов и дивидендов на сумму более 4,3 миллиона рублей. 27 ноября 2015 года следствие по статье "превышение должностных полномочий, совершенное лицом, занимающим государственную должность" было завершено и передано в суд. Экс губернатор не признает свою вину и считает предъявленное ему обвинение необоснованным.

28 сентября 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал отставку Юрия Лужкова с поста мэра Москвы в связи с утратой доверия. Лужков занимал пост столичного градоначальника более 18 лет.  Слухи о его отставке появлялись регулярно и также регулярно опровергались самим мэром и Кремлем. Однако летом 2010 года во время аномальной жары и смога в Москве градоначальник ушел в отпуск, и разговоры на эту тему возникли с новой силой. За две недели до отставки Лужкова в эфире ряда федеральных телеканалов были показаны сюжеты, в которых мэр, его жена и власти города подверглись резкой критике.

10 мая 2007 года губернатор Амурской области Леонид Коротков был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента РФ. До отстранения Коротков возглавлял область в течение шести лет. Вскоре после отставки следствие предъявило ему обвинение по статье "Превышение должностных полномочий", предусматривающей до семи лет лишения свободы. Почти через четыре года Благовещенский городской суд оправдал экс губернатора. Дважды прокуратура пыталась обжаловать оправдательный приговор, но в феврале 2012 года он вступил в законную силу.

21 июля 2006 года президент РФ Владимир Путин своим указом отрешил от должности главу администрации Ненецкого автономного округа Алексея Баринова в связи с утратой доверия.

Баринов проработал главой округа полтора года. Он был обвинен в растрате, произошедшей еще до избрания главой региона, когда возглавлял ОАО "Архангельскгеолдобыча". Осенью 2007 года суд признал Баринова виновным в хищении имущества этого предприятия с использованием служебного положения (часть 3 статьи 160 УК РФ) и приговорил к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

9 марта 2005 года президент РФ своим указом отрешил Владимира Логинова от должности губернатора Корякского автономного округа "в связи с утратой доверия президента Российской Федерации, за ненадлежащее исполнение им своих обязанностей". В документе уточняется, что губернатор отрешен от должности "в связи со срывом завоза топлива в населенные пункты Пенжинского и Олюторского районов Корякского автономного округа, повлекшим за собой размораживание систем отопления в населенных пунктах этих районов, что привело к массовым нарушениям прав и свобод граждан, проживающих в них".

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Алексей Репин
И веревку с мылом бандеролькой?
15:11
04.04.2017
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