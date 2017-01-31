ЧП с журналистами российских СМИ на Украине в 2014-2017 годах

2017

31 января оператор российского телеканала Life получил ранение в ногу во время обстрела Киевского района Донецка. В результате обстрела осколочное ранение получил также журналист Донецкого агентства новостей.

29 января съемочная группа российского телеканала НТВ оказалась в зоне обстрела в городе Макеевка в Донбассе. Как сообщил телеканал НТВ, инцидент произошел около 14.00 во время записи интервью с мирными жителями в обстрелянных накануне районах Макеевки. Никто не пострадал.

2016

23 декабря журналисты ANNA-News, ЛИЦ и News Front попали под обстрел в населенном пункте Нижнее Лозовое (под контролем ополченцев ЛНР — ред.) во время записи интервью с мирными жителями.

19 декабря в Киеве около 20 человек ворвались в офис агентства РИА Новости с требованием прекратить работу видеомоста с городами Украины, который проходил в рамках Съезда украинских землячеств России. Агрессивно настроенные молодые люди также выкрикивали антироссийские лозунги. Журналисты агентства, оставаясь на рабочих местах, вызвали службу охраны и полицию. После их прибытия радикалы покинули офис информационного агентства.

12 декабря журналисты нескольких российских телеканалов и информагентств во время работы в селе Саханка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики попали под обстрел из пулеметов, никто из них не пострадал.

14 сентября журналист агентства News Front Максим Фадеев был ранен в результате обстрела аэропорта Донецка во время съемок материала о соблюдении перемирия в Донбассе. Журналист был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Его жизни ничего не угрожает.

27 июля журналисты двух агентств Аnna news и News front попали под минометный огонь со стороны украинских силовиков в районе населенного пункта Дебальцево. Никто не пострадал. По данным Народной милиции ЛНР, огонь был открыт со стороны подконтрольного украинским силовикам населенного пункта Луганское.

20 июля Киеве в результате взрыва автомобиля погиб известный журналист Павел Шеремет. По данным полиции, причиной взрыва стало заложенное в автомобиль взрывное устройство. Взрыв прогремел в центре Киева, на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Шеремет успел отъехать от дома всего несколько десятков метров. Машина, в которой он ехал, принадлежала сооснователю интернет-издания "Украинская правда" Алене Притуле (ее в автомобиле не было). Генпрокурор Украины Юрий Луценко квалифицировал гибель журналиста как убийство.

17 мая съемочная группа телеканала НТВ попала под обстрел в Донецкой области Украины. По информации корреспондента НТВ, после встречи с ОБСЕ в Докучаевске группа отправилась в район ясиноватского блокпоста для мониторинга обстановки и съемок на тему поддержания режима прекращения огня. По прибытию на место снайпер с украинской стороны открыл огонь по съемочной группе. Корреспондентам удалось покинуть место обстрела, никто не пострадал.

15 мая съемочная группа телеканала "Россия" попала под минометный обстрел Вооруженных сил Украины в районе ясиноватского блокпоста на трассе Донецк — Горловка. По корреспондентам также велся огонь из гранатомета и стрелкового оружия. Обстрел велся со стороны крупного укрепрайона Авдеевки. По информации сайта "Вести.ру" жертв удалось избежать благодаря действиям ополченцев, которые во время обстрела прикрыли журналистов своими телами и вывели из опасной зоны.

3 мая неизвестные обстреляли съемочную группу "Седьмого телеканала" в Одессе, ранены два оператора и корреспондент канала.

26 марта съемочная группа телеканала LifeNews оказалась под обстрелом в районе Ясиноватского блокпоста. Представитель министерства обороны ДНР Эдуард Басурин сообщил, что съемочная группа делала репортаж в тот момент, когда в районе блокпоста начался обстрел.

14 марта группа журналистов попала в зону обстрела в районе Зайцево под Горловкой в ДНР. Пострадавших не было. По информации Донецкого агентства новостей, среди российских журналистов в зоне обстрела находились представители ВГТРК, "Первого канала" и телеканала "Звезда". Также под огнем оказались представители китайского агентства Синьхуа. Представитель министерства обороны самопровозглашенной ДНР сообщил журналистам, что Зайцево подверглось обстрелу со стороны украинских силовиков, которые использовали стрелковое оружие и гранатометы.

2015

21 ноября журналистка крымско-татарского телеканала ATR Гульсум Халилова пострадала в результате конфликта активистов и правоохранителей в Херсонской области у поврежденных опор линий электропередачи, снабжающих Крым. По информации замгендиректора канала Айдера Муждабаева, корреспондент ATR была избита украинским спецназом.

2 октября журналист "Радио Свобода" Наталья Седлецкая на своей странице в Facebook сообщила о задержании журналиста Михаила Ткача и оператора Кирилла Лазаревича сотрудниками СБУ возле здания ведомства в Киеве. По словам представителя СБУ, журналисты не были задержаны, их пригласили в общественную приемную для установления личности, после того, как они предъявили журналистские удостоверения, вопрос был решен.

Вечером 24 сентября на границе Украины и Крыма в районе города Каланчак группой людей, не предъявивших никаких документов, была задержана корреспондент "Центрального телевидения" Екатерина Воронина. Она вместе с украинским оператором-стрингером по редакционному заданию снимала материал о блокаде полуострова "Правым сектором". После многочасового допроса в СБУ журналистку отпустили.

31 августа в Киеве в результате столкновений у здания украинского парламента получили ранения два французских журналиста и журналисты украинского "Пятого канала" и ТСН.

12 августа съемочная группа РЕН ТВ, работавшая неподалеку от донецкого аэропорта, попала под обстрел со стороны украинских силовиков. Обстрел группы произошел в Октябрьском районе около полудня. В составе группы были корреспондент Станислав Бернвальд и оператор Кирилл Пикторинский. Как сообщил Станислав Бернвальд, огонь велся со стороны Авдеевки.

30 июля стало известно, что съемочная группа телеканала РЕН ТВ попала под минометный обстрел в Горловке Донецкой области, никто не пострадал. Ночь журналисты телеканала провели в подвале школы вместе с десятком горожан.

1 июля корреспондентка Первого канала Александра Черепнина перестала выходить на связь с редакцией. Оператор телеканала не обнаружил в ее квартире ни ее саму, ни ее вещей. Позже Черепнина связалась с каналом и рассказала, что ее задержала СБУ, ей инкриминировали фальсификацию одного из ее роликов. Позже СБУ заявила, что Черепниной запрещен въезд на Украину на 3 года. По их данным, российская журналистка "пыталась снять подставной ролик, который будет дискредитировать украинскую власть".

16 июня специальный корреспондент "Новой газеты" Павел Каныгин был задержан "органами госбезопасности" самопровозглашенной Донецкой народной республики. По данным издания, ему было предъявлено обвинение в том, что он работал не на "Новую газету", а на одно из украинских изданий. В редакции газеты это обвинение опровергли. Позднее Каныгин был доставлен в Россию. При этом издание сообщило, что в Донецке ему повредили глаз.

15 июня корреспонденты российского телеканала РЕН ТВ попали под обстрел во время проведения съемки в Донецке. По данным телеканала, журналисты оказались совсем рядом с местом минометного обстрела. 21-я городская больница, куда для съемки приехали сотрудники телеканала, является одной из самых горячих точек Донецка и постоянно находится "под прицелом артиллерии". Съемочная группа РЕН ТВ во время обстрела не пострадала.

14 июня журналист агентства Франс Пресс Александр Гаюк был ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка. Представитель Куйбышевской районной администрации Иван Приходько уточнил, что Гаюк проживал в этом районе и получил ранение, находясь там.

12 июня журналисты Луганского информационного центра попали под обстрел киевских силовиков близ Станицы Луганской. В 10-15 метрах от журналистов между двумя бетонными блоками взорвался снаряд, по оценкам ополченцев, калибра не менее 120 мм.

2 июня журналисты телеканала "Россия 24" были задержаны на Майдане Незалежности. Оператор Максим Гриневич и журналист Ксения Колчина были переданы сотрудникам СБУ. После проверки Службой безопасности Украины задержанных отпустили.

16 апреля известный украинский журналист Олесь Бузина был убит во дворе своего дома в Киеве.

14 апреля сотрудник российского телеканала "Звезда" Андрей Лунин подорвался на "растяжке" в донецком селе Широкино. Он получил тяжелое ранение, повреждены нога и голова. Журналист был госпитализирован в больницу города Новоазовск в тяжелом состоянии.

В этот же день в селе Широкино попали под обстрел оператор НТВ Станислав Скрипник и корреспондент Даниил Леви. Они не пострадали.

В ночь на 13 апреля, как сообщили украинские СМИ, был убит украинский журналист Сергей Сухобок. Сухобок был одним из основателей и менеджеров, заместителем главного редактора интернет-издания ProUA, а также одним из основателей и менеджеров, соредактором интернет-издания "Обком".

12 апреля в пригороде Донецка в автомобиль с двумя местными журналистами попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР). По данным заместителя командующего штабом ополчения самопровозглашенной ДНР Эдуарда Басурина, под обстрел попали журналисты издания "Патриотические силы Донбасса", оба живы.

24 марта корреспондент российского телеканала РЕН ТВ Дмитрий Вахницкий и оператор Федор Болдырев попали под обстрел украинских силовиков и были заблокированы в селе Широкино в Донецкой области. По данным телеканала, журналистам удалось выбраться из обстрелянного автомобиля и укрыться в одном из домов. Позднее стало известно, что журналистам удалось вырваться из села Широкино.

19 марта стало известно, что корреспондент российского Пятого канала Леонид Муравьев был выдворен сотрудниками СБУ за пропагандистские материалы о конфликте на востоке Украины. Также сообщалось, что он якобы планировал занять должность выпускающего редактора программы "Подробности недели" на украинском телеканале "Интер". Журналисту запрещен въезд на Украину в течение пяти лет.

9 марта стало известно, что известный финский журналист и политический деятель Антеро Эерола был избит на востоке Украины. Антеро Эерола стал свидетелем того, как артиллерия силовиков в Светлодарске обстреливает позиции ополченцев, несмотря на режим прекращения огня. После того, как он сообщил об этом прессе, его избили несколько неизвестных. По его словам, они говорили на украинском языке.

28 февраля редакция украинской газеты "Сегодня" сообщила, что в Донбассе погиб их фотограф Сергей Николаев.

26 февраля стало известно, что журналистов российского телеканала LifeNews Жанну Карпенко и Александру Ульянову не выпускали из транзитной зоны аэропорта "Борисполь" в Киеве, запретив пользоваться телефоном и скайпом.

25 февраля сотрудниками СБУ без объяснения причин были задержаны журналисты Первого канала Елена Макарова и Сергей Коренев и корреспондент телекомпании НТВ Андрей Григорьев. 26 февраля стало известно, что все задержанные вернулись в Москву.

25 февраля корреспондента программы "Сегодня" российского телеканала НТВ Инну Осипову не пустили на территорию Украины. Журналистка прибыла рейсом из Москвы в киевский аэропорт "Жуляны", однако при прохождении контроля тут же возникли проблемы. Сотрудники стали активно интересоваться личностью Инны Осиповой и в итоге ее просто не выпустили из аэропорта, заявив, что она "не может доказать цель запланированного пребывания на территории Украины".

17 февраля корреспондент российского телеканала RT Мурад Газдиев, а также два оператора попали под сильный минометный обстрел во время съемки в Донецком аэропорту. Никто не пострадал. На канале подчеркнули, что огонь по съемочной группе был открыт "несмотря на то, что журналисты RT были одеты в бронежилеты с надписью "Пресса".

12 февраля стало известно, что Служба безопасности Украины задержала в Николаеве российского журналиста с украинским гражданством Андрея Захарчука, сотрудничавшего с информационным агентством "Невские новости". По информации "Невских вестей", Захарчук прибыл на Украину 2 февраля, а 10 февраля он был арестован СБУ за то, что "неправильно освещал события на Украине". 21 февраля Андрей Захарчук был освобожден в ходе обмена пленными на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.

8 февраля стало известно, что СБУ задержала украинского журналиста Руслана Коцабу по подозрению в госизмене. Служба безопасности Украины обвиняет журналиста в попытке срыва мобилизации, а также в сотрудничестве с российскими СМИ и намерении бежать в ДНР.

6 февраля журналисты российского телеканала RT Роман Косарев и Анна Книшенко попали под обстрел в городе Углегорск под Донецком. Также под обстрел попали российские журналисты Дмитрий Малышев и Артем Кол.

30 января журналисты телеканала LifeNews корреспондент Елизавета Храмцова и оператор Наталья Калышева были задержаны сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. По данным канала, сотрудники спецслужб заявили, что хотят задать журналистам "несколько вопросов". В ночь на 31 января журналистки LifeNews были принудительно возвращены с территории Украины через КПП "Синьковка" на украинско-российской границе в Черниговской области. С последующим запретом въезжать на территорию Украины на протяжении следующих пяти лет.

20 января съемочная группа телеканала "Россия-24" попала под минометный обстрел в центре Донецка. Обстрел начался, когда съемочная группа направлялась на Киевский проспект, чтобы проверить информацию о попадании мины в остановку, в результате чего один человек погиб и шесть ранены. На проспекте в это время находились журналисты с других российских и местных телеканалов.



16 января телеканал LifeNews сообщил о нападении митингующих в центре Киева на своих журналистов. Во время акции за отставку генпрокурора Виталия Яремы, которую освещали корреспондент Жанна Карпенко и оператор Александра Ульянова, около 20 человек подбежали к девушкам и разбили дорогостоящее оборудование. Карпенко и Ульяновой удалось извлечь с флеш-карты разбитой камеры видео нападения.

10 января неизвестные забросали редакцию украинской газеты "Славянка", которая находится в Харькове, бутылками с зажигательной смесью. Порядка 20 человек в балаклавах сначала камнями разбили стекла, а затем бросили бутылки с "коктейлями Молотова" в окна редакции. Никто не пострадал.

3 января около 20 человек в масках забросали вход в офис телеканала "Интер" в Киеве камнями и булыжниками.

1 января неизвестные избили корреспондентку LifeNews и оператора в ходе факельного шествия националистов в центре Киева. Как сообщил канал, неизвестные толкнули журналистку Жанну Карпенко, она упала и ударилась головой, кроме того, у журналистки отобрали телефон. Хулиганы также отняли у оператора камеру и разбили ее.

2014

29 ноября на даче в селе Богородичное Славянского района Донецкой области с колото-резаными ранениями обнаружены тела мужчины и женщины. Убитыми оказались известный журналист, владелец и главный редактор газеты "Криминал экспресс" Александр Кучинский и его супруга. Район находится под контролем украинских силовиков.

26 ноября неизвестные разбили стекло и бросили бутылки с зажигательной смесью возле входа в офис украинского телеканала ICTV. Было повреждено стекло витрины центрального входа в здание, в котором арендует помещение телеканал.

26 ноября телеканал LifeNews сообщил, что корреспондентку Евгению Змановскую избили в Киеве при выполнении редакционного задания. Змановская освещала акцию футбольных фанатов, которые, по ее данным, собрались у дворца искусств "Украина", чтобы сорвать концерт артистки Ани Лорак.

24 ноября стало известно, что английский журналист Грэм Филлипс, работавший с телеканалом "Звезда", ранен в окрестностях поселка Пески. По данным телеканала "Россия 24", осколок пробил бронежилет, вошел в тело через спину в районе почки.

19 ноября съемочную группу российского телеканала РЕН ТВ не пустили на Украину. Поводом для депортации из киевского аэропорта "Борисполь" стал тот факт, что, по мнению украинских таможенников, журналисты, которые приехали в страну в качестве туристов, не смогли доказать, что проведут все время поездки в Киеве.

14 ноября съемочная группа телеканала "Россия 1" попала под обстрел в Луганской области, никто не пострадал.13 ноября съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Куйбышевском районе Донецка. Никто не пострадал.

3 ноября в Киеве была задержана сотрудница телеканала LifeNews Евгения Змановская, которая по заданию редакции освещала Славянский марш. Во время работы Змановскую окружили украинские журналисты и подозвали сотрудника милиции для проверки документов. С собой она имела только журналистское удостоверение, но не паспорт, что послужило причиной задержания. Позже стало известно, что оператор телеканала привезла документы задержанной коллеги, после чего ее отпустили.

30 октября съемочная группа RT на арабском языке попала под минометный обстрел в Луганской области, никто из журналистов не пострадал.

23 октября российский журналист Евгений Киселев, который уже несколько лет ведет политические шоу на украинском телеканале "Интер", заявил о депортации с Украины. По словам Киселева, в киевском международном аэропорту "Борисполь" его не пропустили через границу и выдали постановление о депортации. Позднее Государственная пограничная служба Украины разрешила Евгению Киселеву въехать на территорию Украины.

29 сентября корреспондент и оператор телеканала РЕН ТВ попали под обстрел в районе аэропорта украинского Донецка, они не пострадали.

10 сентября корреспондент телеканала РЕН ТВ Николай Кубанцев попал под обстрел на Украине, он не пострадал.

30 августа журналист новостного агентства Anna-News Игорь Надыршин получил два пулевых ранения в селе Старобешево Донецкой области во время сдачи в плен колонны украинских военнослужащих.

28 августа фотокорреспондент "Новой газеты" Евгений Фельдман был задержан, но через некоторое время отпущен представителями украинской Национальной гвардии в Марьинке (Донецкая область).

25 августа внештатный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" и французского агентства Франс Пресс Максим Василенко, а также его коллега, корреспондент издания "Крымский телеграфъ" Евгения Королева были задержаны боевиками украинского "Правого сектора" в Донецкой области. 26 августа стало известно, что журналисты отпущены на свободу.

24 августа неизвестные вооруженные люди остановили на Макеевском шоссе в Донецке машину, в которой находилась внештатный корреспондент телеканала "Первый крымский" Анна Мохова и еще один журналист Алексей Шаповалов. Мохова больше месяца находилась в городе Изюме Харьковской области, где удерживалась украинскими спецслужбами. Ее подозревали в том, что она якобы нелегально пересекла границу Украины "для выполнения задач российских спецслужб". Освобождение Моховой произошло в ночь на 22 сентября в рамках обмена пленными между ополченцами и украинской армией.

22 августа журналисты МИА "Россия сегодня", ИТАР-ТАСС, НТВ, Первого канала и некоторых других российских СМИ попали под минометный обстрел в ходе работы в Луганске. Обстрел произошел на территории, прилегающей к городской администрации. Жертв среди журналистов не было.

19 августа советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что с апреля 2014 года на территории Луганской, Донецкой и Харьковской областей пропали без вести 53 журналиста. По данным Шкиряка на 19 августа, судьба четырех журналистов оставалась неизвестной.

С 5 августа перестал выходить на связь специальный фотокорреспондент МИА "Россия сегодня" Андрей Стенин. Он работал в Донецке, Славянске и других городах востока Украины. 5 августа в редакции получили от него последний материал. Источники сообщали, что он мог быть задержан украинскими силовиками, однако Киев этого не подтверждал. МВД Украины 11 августа приняло в производство заявление об исчезновении журналиста. На следующий день украинские власти впервые заявили, что им известна судьба Стенина: советник МВД Украины Антон Геращенко сообщил в интервью латвийской радиостанции Baltkom, что фотокорреспондент арестован украинскими спецслужбами и подозревается в "пособничестве террористам". Позже Геращенко заявил, что его "неправильно истолковали": он только предполагал, что Стенин задержан, но точной информации об этом нет. Baltkom заявил, что располагает записью интервью, и предоставил ее СМИ. 3 сентября стало известно, что Стенин погиб 6 августа в районе Донецка – автомобиль, в котором он ехал на редакционное задание, был расстрелян и сожжен на шоссе. Президент РФ подписал указ о награждении Андрея Стенина орденом Мужества посмертно за героизм при исполнении профессионального долга.

5 августа съемочную группу новостного агентства Anna-News обстреляли в Луганске, водитель получил ранение в спину, а оператор Михаил Андреев — ранение в правую руку.

1 августа телеканал RT сообщил, что журналистку видеоагентства RT Ruptly Алину Епримян депортировали из Украины, стерев все ее материалы. Официальной причиной выдворения стало отсутствие журналистской аккредитации.

27 июля корреспондент украинского телеканала Эспресо.TV, гражданка Польши Бьянка Залевская была ранена при обстреле в зоне спецоперации на востоке Украины.

В ночь с 22 на 23 июля четверо журналистов, в том числе внештатный корреспондент Russia Today, подданный Великобритании Грэм Филлипс и оператор новостного агентства Anna-News Вадим Аксенов, пропали в зоне боевых действий на Востоке Украины. Позднее Служба безопасности Украины заявила, что задержала Филлипса в Донецке и после допроса огласила ему решение о принудительном выдворении с запретом въезда на три года. 24 июля был освобожден Аксенов.

22 июля внештатный фотокорреспондент американской телекомпании CNN Антон Скиба был задержан на юго-востоке Украины. По данным телекомпании, вооруженные люди задержали Скибу возле гостиницы в Донецке после того, как он проработал на CNN всего лишь один день. 26 июля журналист был освобожден.

11 июля телеканал ТСН сообщил, что журналист службы новостей украинского телеканала "1+1" Александр Загородный со своими коллегами попал под обстрел в зоне спецоперации под Северском Донецкой области. Никто не пострадал.

11 июля при обстреле в украинском Луганске был ранен в руку осколком мины оператор LifeNews Валерий Мороз.

9 июля журналист украинского телеканала "Интер" Роман Бочкала получил ранение на востоке Украины при подготовке репортажа с места событий. Его доставили вертолетом в Харьковский военный госпиталь, где ему была оказана необходимая помощь.

3 июля съемочная группа Первого канала, которая работала в Славянске, попала под обстрел. Гостиницу, где остановились журналисты, разбомбили. В этот момент съемочная группа снимала очередной репортаж, и в момент взрыва телекамера была включена.

1 июля украинские СМИ сообщили, что представители самопровозглашенной Луганской народной республики захватили журналистку "Громадське ТВ" Анастасию Станко и оператора Илью Бескоровайного. Власти ЛНР, в свою очередь заявили, что журналисты задержаны за шпионаж в пользу украинской армии. 2 июля Станко и Бескоровайный были освобождены.

1 июля журналист РЕН ТВ Денис Кулага и оператор РЕН ТВ Вадим Юдин были ранены в Луганской области Украины. Рядом с корреспондентом взорвался снаряд, у него был поврежден слух. Контузию получил и Юдин.

30 июня оператор российского Первого канала Анатолий Клян был убит киевскими силовиками в Донецке. Оператор был одним из пассажиров автобуса с солдатскими матерями, которые требовали роспуска одной из воинских частей, он был ранен в живот в результате обстрела и скончался по дороге в больницу.

Президент РФ подписал указ о награждении Анатолия Кляна орденом Мужества посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга.

26 июня было совершено нападение на редакцию газеты "Про Город" в городе Торез Донецкой области. Неизвестные нападавшие угрожали журналистам и захватили все их оборудование.

24 июня съемочная группа российского "Первого канала" попала под минометный обстрел под Славянском, никто не пострадал.

18 июня пропал главный редактор мариупольской газеты "Хочу в СССР" Сергей Долгов. 13 июля стало известно, что журналист убит. Сопредседатель Народного фронта Новороссии Константин Долгов рассказал, что журналиста увезли в неизвестном направлении, а затем пытали украинские военные. Тело убитого Сергея Долгова вывезли в одну из лесопарковых зон под Днепропетровском.

17 июня корреспондент "Вестей" Игорь Корнелюк и видеоинженер Антон Волошин были убиты в результате минометного обстрела района поселков Металлист и Мирное под Луганском на востоке Украины. Журналисты были похоронены на Троекуровском кладбище в Москве. Президент РФ Владимир Путин наградил погибших журналистов ВГТРК орденами Мужества посмертно за мужество и героизм, проявленные при исполнении профессионального долга.

16 июня под Славянском неизвестными была обстреляна группа журналистов, в которую входили фотокорреспондент РИА Новости Андрей Стенин, внештатный сотрудник видеоагентства Ruptly российского телеканала RT Андрей Краснощеков и корреспонденты газеты "Комсомольская правда" Александр Коц и Дмитрий Стешин. В результате обстрела никто не пострадал.

14 июня телеканал "Звезда" сообщил о задержании своих журналистов на Украине. Корреспондент Евгений Давыдов и звукоинженер Никита Конашенков были задержаны в Днепропетровске, их удерживали сотрудники Службы безопасности Украины. 16 июня журналисты были освобождены и прилетели в Москву.

11 июня журналисты съемочной группы российского Первого канала попали под обстрел в посёлке Семеновка около украинского Славянска. Никто не пострадал.

6 июня журналисты телеканала "Звезда" Андрей Сушенков и Антон Малышев были задержаны на блокпосту около Славянска. Их обвинили в наблюдении за блокпостом силовиков и сборе информации о нем. Представители СМИ были переданы сотрудникам СБУ. В ночь на 9 июня журналистов освободили и передали российской стороне.

29 мая съемочная группа телеканала "Россия 24" подверглась обстрелу в Донецке, когда они снимали кадры для своего сюжета в районе аэропорта. Никто из журналистов не пострадал.

27 мая съемочная группа телеканала "МИР 24" попала под снайперский обстрел в Донецке, журналисты не пострадали и продолжили работу в штатном режиме.

24 мая погибли итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик Андрей Миронов, попав под минометный огонь украинских военных в районе поселка Андреевка близ Славянска.

22 мая под Лисичанском была обстреляна машина съёмочной группы телекомпании LifeNews, журналисты не пострадали.

20 мая в Мариуполе украинские силовики задержали журналиста из Великобритании Грэма Филлипса, который сотрудничал с российским телеканалом RT. В ночь на 22 мая стало известно, что журналист освобожден.

18 мая минобороны Украины сообщило о задержании в районе Краматорска российских журналистов LifeNews Олега Сидякина и Марата Сайченко. Украинские власти обвинили их в содействии "терроризму" на востоке страны. 25 мая журналисты были освобождены, прилетели в Грозный, откуда позже вернулись в Москву.

15 мая съемочная группа петербургского "Пятого канала" попала под обстрел украинских войск в Краматорске вместе с журналистами телеканала Russia Today. Чтобы уклониться от обстрела, водитель совершил резкий маневр, из-за которого автомобиль съехал в кювет. Никто из журналистов не пострадал.

13 мая стало известно, что съемочную группу российского телеканала LifeNews обстреляли под Краматорском – украинские военные открыли по журналистам огонь из автоматов вблизи села Октябрьское. Корреспондентам Олегу Сидякину, Марату Сайчанко и Марату Абулхатину удалось быстро укрыться, благодаря чему никто из них не пострадал. 7 мая сообщалось, что украинские силовики открыли огонь по журналистам LifeNews под Славянском.

9 мая 23-летний внештатный оператор видеоагентства Russia Today RUPTLY Федор Завалейков был ранен во время боев в Мариуполе. С тяжелым пулевым ранением в живот его доставили в местную больницу, где сделали срочную операцию. 12 мая Завалейкова доставили в Москву, где сделали вторую операцию. В конце мая он был выписан из больницы.

16 апреля съемочную группу телеканала "Россия 24" – корреспондента Евгения Решетнева, оператора Сергея Трускова и инженера Вадима Кливанова – без объяснения причин задержали неподалеку от города Изюм. 17 апреля группа была освобождена.

В апреле журналист украинского издания "ВолиньPost" Сергей Шаповал пропал в Донецкой области Украины, в мае журналист нашелся в Донецке и прибыл в Киев. Шаповал утверждает, что провел три недели в Донецке, где его удерживали в помещении Донецкой облгосадминистрации, и освобожден, благодаря вмешательству некоторых политиков.

В апреле корреспондент сетевого издания "Сегодня.Ру" Алексей Худяков был похищен людьми в масках в центре Донецка. Похитители представились сотрудниками Службы безопасности Украины, вывезли журналиста в лес, где запугивали и заставили подписать документы о том, что он готов работать на СБУ в качестве агента в Москве

19 февраля, в киевской больнице скорой помощи скончался корреспондент отдела "Киев" газеты "Вести" Вячеслав Веремий. Накануне поздним вечером неизвестные в масках открыли огонь по журналисту. Врачи несколько часов боролись за его жизнь, но не смогли спасти.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников