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Массовая гибель людей при сходе лавин в 2007 - 2017 годах

Тема:
Сход лавины на отель в Италии (10)
13:2119.01.2017
(обновлено: 13:23 19.01.2017)
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Отель Rigopiano di Farindola в итальянском регионе Абруццо после схода лавины
© AP Photo/ Italian Finance Police

2017

18 января вечером в центральной Италии снежная лавина, спровоцированная сильными землетрясениями в областях Лацио, Абруццо и Марке, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola, в котором могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. Из‑за схода лавины здание сместилось на 10 метров.

2015

25 апреля в Непале произошло землетрясение магнитудой 7,9. За первыми подземными толчками последовали еще несколько афтершоков, 26 апреля Непал вновь потрясла серия афтершоков, магнитуда самого мощного из которых была 6,7. Землетрясение спровоцировало сход лавины на Эвересте. По данным непальского МВД, во время схода лавины погибли 18 человек.

25 февраля снежные лавины обрушились на ряд провинций Афганистана. Больше всего пострадала северо‑восточная часть страны, в частности, провинция Панджшер, где стихия разрушила около 100 домов. Всего в результате схода снежных лавин погибло 260 человек.

2014

16 октября в районе горного перевала Торанг‑Ла в непальских Гималаях, который является частью туристического маршрута, сошла лавина. Причиной схода лавины стал сильный снегопад из‑за обрушившегося на восток Индии циклона Худхуд. Более 400 человек были спасены, в том числе более 200 иностранцев. Погибли 43 человека.

2012

23 сентября стало известно, в результате схода лавины в районе горного массива Манаслу в Непале погибли не менее девяти альпинистов, шесть человек пропали без вести. Десяти членам группы удалось выжить, они были доставлены в госпиталь с травмами различной степени тяжести.

30 марта снежная лавина накрыла населенный пункт Наси в северной афганской провинции Бадахшан, разрушив пять домов местных жителей. Погибли 14 человек, шестеро пропали без вести.

В ночь на 5 марта в результате снежной лавины, которая погребла под собой деревню Дасти, расположенную на стыке уездов Шинкай и Дарваз северной афганской провинции Бадахшан, погибли 47 человек.

23 февраля стало известно, что в результате схода двух лавин в горах на севере Индии погибли 11 индийских военнослужащих, восемь пропали без вести.

24 января стало известно, что из‑за обильных снегопадов и вызванных ими снежных лавин в северной афганской провинции Бадахшан погибли 46 человек, еще 60 получили ранения и обморожения.

2011

15 февраля три снежные лавины сошли с гор в центральной афганской провинции Дайкунди, полностью погребя под снегом несколько домов. Погиб 21 человек, ранения получили пятеро.

2010

10 апреля на Камчатке сошедшая лавина накрыла вертолет Ми‑8 "Камчатских авиалиний", совершивший плановую посадку на перевале Дукуп. Предполагается, что сход лавины спровоцировали сноубордисты, поднявшиеся по склону для катания. По данным МЧС РФ лавина, объем которой превысил 1 миллион кубометров, тащила вертолет по склону горы порядка 200 метров. В полете на борту находилось 18 человек, в том числе семь россиян: три члена экипажа, внук командира и пассажиры, 11 сноубордистов из Германии, один гражданин Бельгии. В результате инцидента погибли 10 человек — пятеро граждан ФРГ и пятеро россиян.

22 марта в результате схода снежной лавины в северной афганской провинции Бадахшан погибли 35 человек.

8‑9 февраля несколько лавин сошли на афганском перевале Саланг, они погребли под собой сотни автомобилей, автобусов и грузовиков. Лавина накрыла горный серпантин на протяжении трех с половиной километров. В результате более 170 человек погибли, несколько сот афганцев были доставлены в госпитали с травмами и обморожениями, вызволены из снежного плена невредимыми около трех тысяч человек.

18 февраля снежная лавина накрыла кишлак в Северо‑западной приграничной провинции Пакистана, погибли 19 человек, около 40 человек пострадало.

2009

25 января стало известно, что в результате схода снежной лавины на горе Зигана провинции Гюмюшхане на севере Турции погибли десять человек, семь человек были спасены и госпитализированы.

Лавина сошла на высоте около двух километров, в тот момент на горе находились от 15 до 20 человек, члены клуба альпинистов черноморского города Трабзон.

18 января во время схода снежных лавин на афганском перевале Саланг погибли 10 человек. Снежные лавины обрушились на южную часть трассы в районе главного тоннеля, проходящего сквозь горы.

Под снегом оказались погребены 12 машин, а также техника, брошенная управлением по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на расчистку перевала. Спасателям удалось спасти почти 40 человек.

2008

29 декабря 13 человек погибли и 14 получили ранения в результате схода снежной лавины в северной афганской провинции Бадахшан.

24 августа 16 иностранных туристов погибли и 20 получили различные травмы при сходе лавины в Альпах. Лавина сошла в три часа ночи на высоте 4 тысячи метров на альпийской вершине Монблан на пути следования группы альпинистов.

1 августа девять человек погибли, четыре пропали без вести при сходе лавины во время покорения второй по высоте горной вершины мира ‑ Чогори (или К2). Инцидент произошел на высоте более 8 тысяч метров, когда альпинисты совершали спуск с покоренной вершины.

12 декабря стало известно, что около 70 человек погибли под снежными лавинами и завалами в горном уезде Бохарак пограничной с Таджикистаном афганской провинции Бадахшан.

1‑2 апреля более 40 человек погибли в Пакистане во время схода лавин. Сильные снегопады, которые обрушились на север страны, стали причиной схода лавин и селей, от которых пострадали несколько населенных пунктов в горной области Читрал.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

 

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