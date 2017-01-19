В Италии из заваленного лавиной отеля извлекли тело первого погибшего

Сход лавины на отель в Италии (10)

РИМ, 19 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Спасатели извлекли тело первого погибшего в заваленном лавиной отеле в центральной Италии, сообщает телеканал Rainews24.

ЧП произошло накануне вечером. Снежная лавина, которую, вероятно, спровоцировали сильные землетрясения, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. В здании могли находиться более 20 туристов и персонал.

Из-за сложных метеоусловий спасатели добирались до отеля несколько часов. Первая группа прибыла на место происшествия только около 4.30 (6.30 мск).

Последствия схода лавины на отель в Италии © REUTERS/ Vigili del Fuoco В среду вечером снежная лавина, вероятно, спровоцированная сильным землетрясением, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola в центральной итальянской области Абруццо. © AP Photo/ Italian Finance Police В отеле, на который сошла снежная лавина, могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал. © AP Photo/ Italian Firefighters Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля. © AP Photo/ Italian Finance Police Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 4.30 (6.30 мск). © AP Photo/ Italian Finance Police Российских туристов в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо, на который сошла снежная лавина, нет, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. © REUTERS/ Vigili del Fuoco В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека. © AP Photo/ Italian Finance Police Судьба остальных пока остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет. © AP Photo/ Italian Finance Police Напомним, что в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4. /

Спасателям удалось извлечь из-под лавины двух человек. Судьба остальных остается неизвестной, связи с ними нет.

"Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи. Есть раненые, но еще неизвестно, сколько человек пропали без вести или даже погибли", — написал в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко. По его словам, из-за схода лавины здание гостиницы сместилось на десять метров.

Накануне в областях Лацио, Абруццо и Марке произошли четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4, они ощущались и в исторической части Рима, более чем в ста километрах от эпицентра. Ликвидация последствий стихийного бедствия осложняется холодной погодой и мощными снегопадами.