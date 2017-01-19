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В мире

В Италии из заваленного лавиной отеля извлекли тело первого погибшего

Тема:
Сход лавины на отель в Италии (10)
12:3819.01.2017
(обновлено: 14:24 19.01.2017)
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Фойе отеля Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины
© AP Photo/ Italian Finance Police

РИМ, 19 янв — РИА Новости, Александр Логунов. Спасатели извлекли тело первого погибшего в заваленном лавиной отеле в центральной Италии, сообщает телеканал Rainews24.

Итальянский отель Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины. 19 января 2017
© REUTERS/ Vigili del Fuoco
Спасатели сообщают о большом числе жертв лавины, накрывшей отель в Италии
ЧП произошло накануне вечером. Снежная лавина, которую, вероятно, спровоцировали сильные землетрясения, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola. В здании могли находиться более 20 туристов и персонал.

Из-за сложных метеоусловий спасатели добирались до отеля несколько часов. Первая группа прибыла на место происшествия только около 4.30 (6.30 мск).

Последствия схода лавины на отель в Италии
Итальянский отель Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины
© REUTERS/ Vigili del Fuoco
В среду вечером снежная лавина, вероятно, спровоцированная сильным землетрясением, полностью накрыла отель Rigopiano di Farindola в центральной итальянской области Абруццо.
Фойе отеля Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины
© AP Photo/ Italian Finance Police
В отеле, на который сошла снежная лавина, могли находиться более 20 туристов и гостиничный персонал.
Итальянские спасатели по пути к отелю Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины
© AP Photo/ Italian Firefighters
Из-за сложных метеоусловий спасатели в течение нескольких часов пытались добраться до отеля.
Итальянские спасатели во время поисковой операции в отеле Rigopiano di Farindola после схода лавины
© AP Photo/ Italian Finance Police
Первая группа спасателей прибыла к отелю на лыжах только примерно в 4.30 (6.30 мск).
Отель Rigopiano di Farindola в итальянском регионе Абруццо после схода лавины
© AP Photo/ Italian Finance Police
Российских туристов в итальянском отеле Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо, на который сошла снежная лавина, нет, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Итальянские спасатели у отеля Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины
© REUTERS/ Vigili del Fuoco
В результате спасательной операции были извлечены из-под лавины два человека.
Итальянские спасатели по пути к отелю Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины
© AP Photo/ Italian Finance Police
Судьба остальных пока остается неизвестной. Спасатели отмечают, что связи с ними нет.
Итальянские спасатели во время поисковой операции в отеле Rigopiano di Farindola после схода лавины
© AP Photo/ Italian Finance Police
Напомним, что в итальянских областях Лацио, Абруццо и Марке в среду были зарегистрированы четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4.
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Спасателям удалось извлечь из-под лавины двух человек. Судьба остальных остается неизвестной, связи с ними нет.

Итальянские спасатели по пути к отелю Rigopiano di Farindola в регионе Абруццо после схода лавины. 19 января 2017
© AP Photo/ Italian Firefighters
В отеле, накрытом снежной лавиной в Италии, нет российских туристов
"Были спасены два человека — именно они подали сигнал о помощи. Есть раненые, но еще неизвестно, сколько человек пропали без вести или даже погибли", — написал в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко. По его словам, из-за схода лавины здание гостиницы сместилось на десять метров.

Накануне в областях Лацио, Абруццо и Марке произошли четыре сильных подземных толчка магнитудой 5,1-5,4, они ощущались и в исторической части Рима, более чем в ста километрах от эпицентра. Ликвидация последствий стихийного бедствия осложняется холодной погодой и мощными снегопадами.

© Ruptly
Спасатели пытаются добраться до места схода лавины на отель в Италии
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В мире
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6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Семён Колобаев
    Жаль по-человечески итальянцев.

    Властям обязательно придётся искать деньги эвакуировать людей из сейсмоопасных районов и трудоустраивать их в другом месте, поскольку, похоже, где-то там 2 литосферные плиты недостаточно сильно для того, чтобы поплыть в противоположные стороны, столкнулись и трутся друг о друга, продолжаться это может очень долго... Часть Италии больше не может быть пригодна для проживания.
    13:16
    19.01.2017
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