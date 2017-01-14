Хронология введения санкций в отношении РФ в связи с событиями на Украине

Ниже приводится хронология введения санкций в отношении РФ и ответные меры в 2014-2017 годах.

2014

6 марта 2014 года президент США Барак Обама подписал указ 13660 "О блокировании собственности некоторых лиц, способствующих ситуации на Украине".

С этой даты американский президент, действуя на основании закона "Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций", наделил администрацию США правом вводить имущественные и визовые санкции против физических и юридических лиц, которые "присвоили властные полномочия в Крымском регионе без разрешения правительства Украины".

17 марта США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. Ограничения предполагают, в частности, запрет на въезд на территорию США и блокировку активов и собственности. В список попали 11 человек, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко, вице-премьер Дмитрий Рогозин, помощник президента РФ Владислав Сурков, советник главы государства Сергей Глазьев, депутаты Госдумы Елена Мизулина и Леонид Слуцкий, сенатор Андрей Клишас. Также США ввели санкции против премьера Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента Крыма Владимира Константинова.

В этот же день министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций в отношении российских и украинских официальных лиц, которых они считают виновными в "подрыве территориальной целостности Украины". Список официальных лиц, в отношении которых ЕС ввел санкции, включил депутатов Государственной Думы Леонида Слуцкого, Сергея Миронова, Сергея Железняка, сенаторов Андрея Клишаса, Виктора Озерова, Николая Рыжкова, Владимира Джабарова, Евгения Бушмина, Александра Тотоонова, Олега Пантелеева, командующих южным и западным военными округами генерал-полковника Александра Галкина и генерал-полковника Анатолия Сидорова, а также командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Витко. Санкции были введены также в отношении премьер-министра Крыма Сергея Аксенова, первого вице-премьера республики Рустама Темиргалиева, спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, вице-спикера Госсовета Крыма Сергея Цекова, советника спикера Госсовета Крыма Юрия Жеребцова, мэра Севастополя Алексея Чалого, главы крымской Службы безопасности Петра Зимы и бывшего командующего ВМС Украины контр-адмирала Дениса Березовского. Всего в списке 21 человек.

17 марта власти Канады ввели экономические санкции и визовые ограничения для 10 высокопоставленных представителей России и Крыма. В список вошли вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, премьер Крыма Сергей Аксенов, советник президента РФ Сергей Глазьев, помощник главы государства Владислав Сурков, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и сенатор Андрей Клишас, а также депутаты Елена Мизулина и Леонид Слуцкий и председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

20 марта американский список был дополнен фамилиями еще 19 российских чиновников, парламентариев и бизнесменов. В список вошли помощник президента РФ Андрей Фурсенко, глава администрации президента Сергей Иванов и его первый заместитель Алексей Громов, лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов, спикер Госдумы Сергей Нарышкин, начальник ГРУ Игорь Сергун, глава ОАО РЖД Владимир Якунин и директор ФСКН Виктор Иванов. Санкции также были введены в отношении зампреда Государственной Думы Сергея Железняка и управляющего делами президента Владимира Кожина, предпринимателей Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенберга и Геннадия Тимченко. Кроме этого, в список вошли члены Совета Федерации Евгений Бушмин, Владимир Джабаров, Виктор Озеров, Олег Пантелеев, Николай Рыжков и Александр Тотоонов. Также санкции введены против банка ОАО АБ "Россия". Включение российских бизнесменов в санкционный список Минфин США объяснил тем, что все они являются лицами, приближенными к президенту России.

21 марта лидеры ЕС приняли решение перейти на второй уровень санкций против России "ввиду тяжести ситуации на Украине". В расширенный список вошли еще 12 граждан России и Украины, в том числе вице-премьер Дмитрий Рогозин, советник президента РФ Сергей Глазьев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Кроме того, в списке фигурировали спикер Государственной Думы Сергей Нарышкин, депутат Елена Мизулина, помощник президента РФ Владислав Сурков и генеральный директор международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Также в список вошли первый заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Александр Носатов, заместитель командующего Черноморским флотом контр-адмирал Валерий Куликов, глава ЦИК Крыма Михаил Малышев, глава избиркома Севастополя Валерий Медведев, заместитель начальника Южного военного округа генерал-лейтенант Игорь Турченюк.

21 марта Канада включила в свой санкционный список в связи с событиями на Украине еще 14 российских должностных лиц, а также банк "Россия".

2 апреля власти Швейцарии ограничили проведение финансовых операций для 33 российских чиновников, включенных в санкционный список ЕС.

11 апреля США ввели санкции в отношении крымской компании "Черноморнефтегаз" и крымских чиновников. Санкциям подверглись мэр Севастополя Алексей Чалый, первый вице-премьер Крыма Рустам Темиргалиев, главы крымского и севастопольского избиркомов Михаил Малышев и Валерий Медведев, советник спикера госсовета Крыма Юрий Жеребцов, экс-глава крымского управления Службы безопасности Украины Петр Зима и член российского Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков.

11 апреля Черногория, Исландия, Албания, Норвегия и Украина присоединилась к индивидуальным санкциям Евросоюза, принятым 17 марта и расширенным 21 марта.

12 апреля Канада ввела санкции в отношении главы избирательной комиссии Севастополя Валерия Медведева и его коллеги из избирательной комиссии Крыма Михаила Малышева, а также в отношении нефтегазовой компании "Черноморнефтегаз".

28 апреля власти США вновь расширили санкционный список, включив в него еще семь граждан РФ и 17 компаний. Пресс-секретарь Белого дома Джей Карни объяснил это тем, что Россия "не сделала ничего, чтобы соблюсти женевские обязательства". Также Карни обвинил Москву в причастности к насилию на востоке Украины. Санкции затронули вице-премьера РФ Дмитрия Козака, главу Роснефти Игоря Сечина, первого замглавы администрации Кремля Вячеслава Володина. В список также вошли полпред президента в КФО Олег Белавенцев, глава ФСО Евгений Муров, глава "Ростеха" Сергей Чемезов и глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

В этот же день, 28 апреля, решение о расширении санкционного списка принял Евросоюз, а 29 апреля были опубликованы имена попавших в список. ЕС расширил санкционный список еще на 15 человек. В него вошли вице-премьер Дмитрий Козак, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, начальник ГРУ Игорь Сергун, постпред президента России в Крыму Олег Белавенцев, глава министерства по делам Крыма Олег Савельев, вице-спикер Госдумы Людмила Швецова, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, врио губернатора Севастополя Сергей Меняйло, сенатор в Совфеде от Крыма и Севастополя Ольга Коватиди, представитель ополченцев Луганска Герман Прокопьев, народный губернатор Луганской области Валерий Болотов, лидеры так называемой Донецкой народной республики Андрей Пургин и Денис Пушилин, заместитель руководителя народного ополчения Донбасса Сергей Цыплаков, руководитель народной обороны Донбасса в Славянске Игорь Стрелков.

29 апреля в санкционный список Канады вошли депутаты Госдумы Владимир Жириновский и Алексей Пушков, первый замглавы администрации Кремля Вячеслав Володин, вице-премьер РФ Дмитрий Козак, член комитета по международным делам Госдумы Александр Бабаков, полпред президента РФ в Крымском федеральном округе Олег Белавенцев, глава ФСО Евгений Муров, а также братья Ротенберги. В списке компаний оказались Экспобанк и Росэнергобанк.

29 апреля Япония ввела дополнительные санкции против 23 правительственных чиновников РФ, которые могли быть причастны к нарушению суверенитета Украины. Имена чиновников не сообщались.

2 мая власти Швейцарии расширили на 15 человек список лиц, в отношении которых действуют финансовые ограничения, в ответ на расширенный список ЕС.

4 мая премьер-министр Канады заявил, что санкции вводятся против 16 российских "субъектов" и распространяются на следующие российские банки и юридические лица: ИнвестКапиталБанк, Собинбанк, банк "Северный морской путь", компании "Акваника", ООО "Авиа Групп", ООО "Авиа Групп Норд", ЗАО "ЗЕСТ", ООО "Сахатранс", ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Инвестиционная компания Аброс", группу "Волга", компанию "Стройтрансгаз холдинг" и ее четыре дочерних предприятия.

12 мая Совет ЕС по иностранным делам включил еще 13 человек в список санкций ЕС против лиц, виновных, по его мнению, в дестабилизации ситуации на Украине. В список вошли первый замглавы администрации Кремля Вячеслав Володин, командующий ВДВ генерал-полковник России Владимир Шаманов и глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Плигин. Кроме этого в санкционный список попали прокурор Крыма Наталья Поклонская, прокурор Севастополя Игорь Шевченко, и.о. начальника Федеральной миграционной службы России по Республике Крым Петр Ярош, и.о. начальника миграционной службы Севастополя Олег Козюра. ЕС также решил заморозить активы двух компаний из Севастополя и Крыма — "Феодосия" и "Черноморнефтегаз".

13 мая власти Канады объявили о введении дополнительных санкций в отношении шести граждан России и шести украинских сторонников федерализации. В список санкций с российской стороны вошли: начальник российского генштаба Валерий Герасимов, командующий вооруженными силами самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Гиркин (Стрелков), исполняющий обязанности губернатора Севастополя Сергей Меняйло, вице-спикеры Госдумы Сергей Неверов и Людмила Швецова, российский министр по делам Крыма Олег Савельев, 1-й член Совета Федерации Федерального собрания РФ от исполнительной власти Республики Крым Ольга Коватиди.

19 мая власти Швейцарии расширили на 13 человек список лиц, в отношении которых действуют финансовые и визовые ограничения, в ответ на расширенный список ЕС.

26 мая Черногория, Исландия, Албания, Лихтенштейн и Норвегия присоединились к исполнению новых санкционных списков Евросоюза.

19 июня Австралия ввела финансовые санкции против 50 россиян и 11 компаний из-за ситуации на Украине. Ранее, в марте, власти Австралии заявляли о скором вводе санкций против 12 российских и украинских чиновников. 21 мая австралийское правительство приняло решение расширить санкции еще на 38 лиц и ввести ограничения для 11 компаний. Имена попавших в "черные списки" тогда не указывались.

Санкции введены в отношении советника президента РФ Сергея Глазьева, главы Совфеда Валентины Матвиенко, сенатора Андрея Клишаса, спикера Госдумы Сергея Нарышкина, депутатов Елены Мизулиной и Алексея Пушкова, вице-премьеров Дмитрия Рогозина и Дмитрия Козака, помощников президента РФ Владислава Суркова, Владимира Кожина и Андрея Фурсенко, главы администрации президента РФ Сергея Иванова, первых замглавы администрации Кремля Вячеслава Володина и Алексея Громова, и.о. главы Крыма Сергея Аксенова, бизнесменов Юрия Ковальчука, Аркадия и Бориса Ротенбергов, Геннадия Тимченко, главы РЖД Владимира Якунина, а также ряда лидеров непризнанных ДНР и ЛНР. В этот список также попали Банк Россия, ИнвестКапиталБанк, СМП-банк, ООО "Стройгазмонтаж", ООО "Авиа Групп Норд", Стройтрансгаз групп, Волга-Групп, Черноморнефтегаз, а также другие компании и лица.

21 июня Канада ввела дополнительные экономические санкции и запрет на въезд на территорию страны для 11 граждан РФ.

16 июля Вашингтон синхронизировал свой санкционный список с европейским. США наложили визовые и финансовые ограничения на вице-спикера российской Госдумы Сергея Неверова, федерального министра по делам Крыма Олега Савельева, а также премьера самопровозглашенной Донецкой республики Александра Бородая, ранее подпавших под санкции Евросоюза. Кроме того, санкции США распространились на Донецкую и Луганскую республики целиком и на помощника президента России Игоря Щеголева. Американские власти также ввели санкции в отношении ряда российских оборонных и сырьевых компаний. В санкционный список попали концерн "Алмаз-Антей", Уралвагонзавод, НПО Машиностроения и несколько структур "Ростеха": концерны "Калашников" (бывший "Ижмаш"), "Созвездие", "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), "Базальт" и Конструкторское бюро приборостроения. Под санкциями оказались крупнейшая российская нефтекомпания "Роснефть" и крупнейший в России независимый производитель газа "Новатэк", нефтяной терминал Феодосии, а также российский банк развития "Внешэкономбанк" и один из крупнейших в стране коммерческих банков "Газпромбанк". Санкции в отношении российских банков предполагают не заморозку активов, а запрет получать американские кредиты более чем на 90 дней.

Европейские лидеры на своем саммите 16 июля ограничились тем, что договорились расширить критерии санкций и только к концу июля составить список компаний и лиц, в том числе российских, которые попадут под точечные ограничительные меры Евросоюза.

24 июля Канада вслед за США включила в свой санкционный список ряд российских оборонных и сырьевых компаний и банков. Под санкции подпали, в частности, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк" и второй по величине производитель газа в России "Новатэк". Канадский премьер объяснил, что санкции предполагают прекращение кредитования энергетических компаний и финансовых учреждений, которые попали в черный список.

26 июля в санкционный список ЕС были добавлены 15 имен и 18 юридических лиц. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, член Совбеза Борис Грызлов, сотрудник ФСБ Сергей Беседа и депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Среди компаний — "Керченская паромная переправа", "Севастопольский морской торговый порт", "Керченский морской торговый порт", госпредприятие "Универсал-Авиа", санаторий "Нижняя Ореанда", "Азовский ликероводочный завод", национальное производственно-аграрное объединение "Массандра", агрофирма "Магарач" и завод шампанских вин "Новый свет".

29 июля Минфин США объявил о введении санкций против Банка Москвы, ВТБ и Россельхозбанка, а также Объединенной судостроительной корпорации РФ.

С 1 августа ЕС ввел в действие очередные экономические санкции против России. Евросоюз ограничил доступ к рынкам капитала ЕС российских государственных банков. Это входящие в пятерку крупнейших кредитных институтов РФ Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, а также госкорпорация Внешэкономбанк. Евросоюз опубликовал перечень товаров, которые не могут быть экспортированы для ряда проектов в нефтяной отрасли РФ. Он состоит из 30 позиций, в нем указаны, в том числе, некоторые виды труб и средств бурения. Под ограничение попали новые контракты на импорт и экспорт вооружений с РФ и на продажу России товаров двойного назначения для оборонного сектора.

Евросоюз также внес в санкционный список российский оборонный концерн "Алмаз-Антей", летающую в Крым низкобюджетную авиакомпанию "Добролет" и Российский национальный коммерческий банк. В список вошли первый замглавы администрации президента России Алексей Громов, четыре российских бизнесмена — акционеры банка "Россия" Юрий Ковальчук и Николай Шамалов, бизнесмены Аркадий Ротенберг и Константин Малофеев, а также два представителя самопровозглашенных на востоке Украины народных республик.

Утверждены ограничения на инвестиции в Крым.

5 августа правительство Швейцарии расширило санкционный список в связи с позицией России по Украине и добавило в него 26 граждан России и Украины и 18 компаний. В список, в частности, включены: премьер-министр самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В этот же день, 5 августа, правительство Японии утвердило дополнительные санкции против 40 физических лиц и крымских компаний "Черноморнефтегаз" и "Феодосия". Япония заморозила активы экс-президента Украины Виктора Януковича, временно исполняющего обязанности главы Республики Крым Сергея Аксёнова, председателя Госсовета республики Владимира Константинова, бывшего зампреда совмина Крыма Рустама Темиргалиева, заместителя командующего Черноморского флота Дениса Березовского, экс-губернатора Севастополя Алексея Чалого, экс-начальника службы безопасности Севастополя Петра Зимы, советника спикера Госсовета Республики Крым Юрия Жеребцова, сенаторов от Республики Крым Сергея Цекова и Ольги Ковитиди, главы республиканского ЦИК Михаила Малышева, главы избиркома Севастополя Валерия Медведева, губернатора Севастополя Сергея Меняйло.

Под санкции также попали начальник Федеральной миграционной службы России по Республике Крым Петр Ярош, глава севастопольского управления ФМС Олег Кожура, прокурор Крыма Наталья Поклонская, прокурор Севастополя Игорь Шевченко. В санкционном списке также значились командующий силами самообороны провозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин), атаман Всевеликого Войска Донского Николай Козицын.

6 августа Канада расширила санкционный список в отношении России, включив в него 19 граждан России и Украины, а также пять российских банков. Среди российских банков, попавших в список: Банк Москвы, Россельхозбанк, Российский национальный коммерческий банк и банк ВТБ. Под действие канадских санкций попал ряд российских силовиков, в частности, директор ФСБ Александр Бортников, директор СВР Михаил Фрадков, член Совета безопасности РФ Борис Грызлов, секретарь Совбеза Николай Патрушев, руководитель 5-го управления ФСБ Сергей Беседа, руководитель погранслужбы ФСБ РФ Владимир Кулишов, заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев, и депутат Госдумы Михаил Дегтярев. Кроме этого, в списке оказались губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, глава Чечни Рамзан Кадыров, помощник президента и экс-глава Минкомсвязи Игорь Щеголев, российский бизнесмен Константин Малофеев и акционер банка "Россия" Николай Шамалов. В списке фигурируют также глава МВД Крыма Сергей Абисов, один из лидеров самопровозглашенной ДНР Павел Губарев, его супруга, министр иностранных дел ДНР Екатерина Губарева, спикер верховного совета ДНР Борис Литвинов и сотрудница пресс-службы ЛНР Оксана Чигрина.

Кроме этого, в список попали несколько крымских компаний: Керченский торговый порт и Керченская паромная переправа, а также винодельческий комбинат "Массандра", винный завод "Новый Свет", коммерческий порт Севастополя, Национальный институт винограда и вина "Магарач", авиакомпания "Универсал-Авиа". В списке также фигурируют российская авиакомпания "Добролет", Объединенная судостроительная корпорация.

14 августа Верховная рада Украины приняла закон "О санкциях", который предусматривает возможность введения в отношении России более 20 видов санкций, включая прекращение транзита энергоресурсов. 10 сентября закон подписал президент Украины Петр Порошенко, 12 сентября закон вступил в силу.

1 сентября Австралия ввела запрет на поставки России вооружения и оборудования для нефтегазовой сферы, доступ российских государственных банков на австралийский рынок капитала, инвестиции в Крым или торговлю с ним. Санкционный список был расширен на 63 физических лица и 21 компанию и организацию.

Кроме того, Австралия приостановила поставки урана в Россию. Санкции вступили в силу 31 марта 2015 года.

12 сентября Евросоюз опубликовал новый санкционный список. Под санкции ЕС попали "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть". ЕС запретил поставлять товары двойного назначения девяти компаниям оборонного сектора РФ, в список в частности, попали Оборонпром, Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), Уралвагонзавод, "Концерн Калашников".

ЕС запретил европейским компаниям предоставлять российским партнерам услуги по разведке и производству глубоководной и арктической нефти, а также для проектов сланцевой нефти.

Евросоюз ужесточил доступ к кредитам ряда госбанков РФ и снизил срок займов.

В новый санкционный список попали депутаты ГД Светлана Журова, Николай Левичев, Игорь Лебедев, Иван Мельников, Александр Бабаков.

12 сентября CША блокировали доступные американской юрисдикции активы пяти российских оборонных компаний. В санкционный список попали "Алмаз-Антей" (один из крупнейших мировых производителей систем ПВО), Научно-исследовательский институт приборостроения (производитель систем для боевых самолетов и систем ПВО), "Мытищинский машиностроительный завод", "Машиностроительный завод имени Калинина", а также компания, обозначенная как "Исследовательско-производственный центр в Долгопрудном".

США ужесточили ограничения по доступу к рынку капитала для 6 банков РФ. Санкции затрагивают Сбербанк, ВТБ и его дочерний Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк, Внешэкономбанк.

Новые санкции США ограничивают сотрудничество с российскими компаниями по добыче нефти, в том числе с Газпром нефтью, Лукойлом и Роснефтью. Кроме этого, в списке фигурирует Газпром, Сургутнефтегаз, Транснефть, Ростех.

16 сентября Канада объявила о расширении списка санкций в отношении России. В новый санкционный список попал Сбербанк и пять оборонных предприятий РФ: "Исследовательско-производственный центр в Долгопрудном", ОАО "Машиностроительный завод имени М.И. Калинина" (МЗиК), ОАО "Мытищинский машиностроительный завод", ОАО "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В. В. Тихомирова" (НИИП) и ОАО "Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники "Альтаир" (ОАО "МНИИРЭ "Альтаир"). В список лиц, кому был запрещен въезд на территорию Канады, а также заморожены возможные активы, попали замминистра обороны РФ Юрий Садовенко, замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков, первый заместитель генштаба ВС РФ Николай Богдановский и главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков.

15 октября страны — кандидаты в члены ЕС Черногория, Исландия и Албания, а также Лихтенштейн, Норвегия, члены Европейской экономической зоны и Украина присоединились к пакету санкций Евросоюза в отношении России от 12 сентября.

29 ноября Евросоюз включил в санкционный список кандидатов на прошедших 2 ноября выборах глав и парламентов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представителей руководства ЛНР и ДНР. Попавшими под санкции организациями стали общественные организации ДНР "Донецкая республика" и "Свободный Донбасс", от ЛНР — "Мир Луганщине", "Народный союз" и "Луганский экономический союз". Всего в списке значится 13 фамилий и 5 общественных организаций. Фигурантам списка запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза заморожены.

9 декабря правительство Японии ввело санкции в отношении ряда лиц и организаций в Донбассе. Всего в списке — 26 человек, а также 14 организаций.

19 декабря президент США Барак Обама объявил, что подписал указ о новых санкциях против России и присоединившегося к ней Крыма. Указ запрещает новые инвестиции жителей США в Крымский регион, импорт товаров, услуг, технологий в США из Крыма, а также экспорт, реэкспорт, продажу и поставки товаров, услуг и технологий из США или лицами, проживающими в США, в Крымский регион. Действие указа распространяется на банки, функционирующие в Крыму, а также на финансовые учреждения, прямо или косвенно осуществляющие операции с Крымом.

С этого же дня США ввели санкции против 24 граждан России и Украины, а также ряда компаний. Среди оказавшихся под санкциями — фонд Marshall Capital Partners Константина Малофеева. Также в список санкций попали ряд лидеров Крыма и Донбасса, а также байкерская организация "Ночные волки".

19 декабря Канада дополнила санкционный список еще 11 гражданами РФ. В него попали 10 парламентариев, среди которых — вице-спикер Государственной думы и руководитель фракции "Единая Россия" Владимир Васильев, депутаты Леонид Калашников (КПРФ), Игорь Лебедев (ЛДПР), Олег Лебедев (ЛДПР), заместитель председателя Госдумы Николай Левичев ("Справедливая Россия"), первый зампред Госдумы Иван Мельников (КПРФ), депутаты Виктор Водолацкий ("Единая Россия"), Светлана Журова ("Единая Россия") и Владимир Никитин (КПРФ). Кроме того, в список попали заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, а также глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в РФ Андрей Родкин. Таким образом, число физических лиц, которые попали под канадские санкции, достигло 77 человек. Новый пакет санкций также предусматривает ограничения на экспорт технологий, которые используются в нефтяной и газовой отраслях.

C 20 декабря вступили в силу санкции ЕС против экономики и туротрасли Крыма. В частности, судам, предоставляющим круизные услуги, запрещено входить в порты Севастополя, Керчи, Ялты, Феодосии, Евпатории, Черноморска и порт Камыш-Бурун. Кроме того, Евросоюз расширил более чем в шесть раз список товаров и технологий, запрещенных к поставкам в Крым и для использования в Крыму в сферах транспорта, телекоммуникаций, энергетики и разведки, добычи и производства нефти, газа и минеральных ископаемых. В список было внесено более 160 позиций.

26 декабря из-за санкций США две международные платежные системы — Visa и MasterCard — приняли решение приостановить обслуживание карт российских банков, работающих на территории Крыма.

2015

29 января 2015 года глава дипломатии ЕС Федерика Могерини подтвердила продление индивидуальных санкций против России и ополченцев Донбасса до сентября 2015 года.

16 февраля Евросоюз обнародовал список индивидуальных санкций против лиц, которых ЕС считает ответственными за дестабилизацию ситуации на Украине.

В список попали 19 человек, среди которых заместитель командира ополчения ДНР Эдуард Басурин, российский певец, депутат Госдумы и уроженец Донбасса Иосиф Кобзон, депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, заместитель министра обороны Анатолий Антонов, первый замминистра обороны Аркадий Бахин, а также замначальника Генштаба ВС РФ Андрей Картаполов.

В списке значится еще ряд представителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В частности, под санкции попали министр юстиции ЛНР Александр Шубин, заместитель председателя Совета министров ЛНР Сергей Литвин, главнокомандующий "народной милицией" ЛНР Сергей Игнатов, министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов, министр экономического развития ЛНР Ольга Беседина, и.о. генпрокурора ЛНР Заур Исмаилов, министр юстиции ДНР Екатерина Филиппова, министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев и министр связи ДНР Виктор Яценко.

В список также включены Казачья национальная гвардия, командир которой — Николай Козицын — уже значился в санкционном списке, батальон "Спарта" и его командир Арсений Павлов, батальон "Сомали" и его командир Михаил Толстых, батальон "Заря", бригада "Призрак" фигуранта санкционного списка Алексея Мозгового, батальон "Оплот", батальон "Кальмиус" и батальон "Смерть". Санкции также коснулись командиров отрядов ополчения Павла Дрёмова и Алексея Мильчакова.

18 февраля Канада объявила о введении новых санкций в отношении 37 физических лиц и 17 организаций из РФ и Украины. В черный список Канады с российской стороны вошли замминистра обороны России Анатолий Антонов и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов, российский байкер Александр Залдостанов, депутат Валерий Рашкин, певец и депутат Иосиф Кобзон и журналист Дмитрий Киселев.

Кроме того, список включает замначальника Генштаба ВС РФ Андрея Картаполова, контр-адмирала Валерия Куликова, генерал-майора Алексея Наумца, контр-адмирала Александра Носатова и генерал-лейтенанта Игоря Турченюка.

Также санкции введены в отношении заместителя командующего штабом ополчения ДНР Эдуарда Басурина, первого заместителя председателя Народного совета ЛНР Владислава Дейнего, а также других представителей самопровозглашенных республик.

Кроме того, в список включены Казачья Национальная Гвардия, батальон "Спарта" и ее лидер Арсений Павлов по прозвищу Моторола, батальон "Сомали" и его командир Михаил Толстых по прозвищу Гиви, батальон "Заря", бригада "Призрак", батальон "Оплот", батальон "Кальмиус", батальон "Смерть". Санкции также коснулись командира подразделения "Русич" Алексея Мильчакова по прозвищу Фриц, министра обороны ЛНР Олега Бугрова и других представителей ополчения.

В санкционный список Канады включена государственная нефтяная компания "Роснефть", санкции введены также в отношении общественного движения "Новороссия".

4 марта президент США Барак Обама продлил режим национальной чрезвычайной ситуации, объявленный в указе 13660 от 6 марта 2014 года. Таким образом, на год было продлено действие всех раундов санкций против России, введенных в 2014 году, включая последние экономические санкции против Крыма от декабря 2014 года.

6 марта Швейцарская Конфедерация в дополнение к санкциям ЕС от 27 августа 2014 года в отношении России также ввела в действие ограничения, принятые в декабре 2014 года, относительно запрета на торговые операции с Крымом и Севастополем. Все иностранные инвестиции в Крым и Севастополь отныне запрещены, существующий до этого запрет на экспорт определенной продукции в этот регион был расширен новыми наименованиями. В санкционное законодательство также добавлен список из 28 лиц и предприятий, попавших ранее под санкции ЕС, с которыми запрещается иметь торговые отношения швейцарским предпринимателям.

11 марта власти США ввели новые санкции в отношении частных лиц и организаций, причастных, по их мнению, к кризису на Украине. В список, опубликованный министерством финансов США, вошел, в частности, Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), Евразийский союз молодежи, а также 14 граждан РФ и Украины. В их числе бывший премьер-министр Николай Азаров и секретарь Совета безопасности ДНР Александр Ходаковский.

14 марта в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение Совета ЕС о продлении до 15 сентября 2015 года индивидуальных санкций Евросоюза по Украине в отношении граждан и юридических лиц РФ и Украины. Санкции, введенные за год до этого, должны были истечь 15 марта.

29 июня Канада опубликовала расширенный санкционный список против России. В список включены трое граждан РФ и 14 юридических лиц. В список были добавлены руководители Евразийского союза молодежи Александр Дугин, Павел Канищев и Андрей Коваленко. Кроме того, расширение санкций коснулось, в частности, фонда Marshall Capital Fund, мотоклуба "Ночные волки", компаний "Газпром", "Газпром нефть", "Сургутнефтегаз" и "Транснефть".

В обнародованный на сайте канадского правительства список также вошли: Евразийский союз молодежи, АО "Сириус" (производит оптоэлектронику для военного и гражданского использования), ОАО "Тульский оружейный завод", ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", компания "Химкомпозит" (производит материалы для оборонной промышленности), производитель вооружений ОАО "Высокоточные комплексы", ассоциация "Станкоинструмент" (специализируется на механической инженерии) и ОПК "Оборонпром".

22 июня Совет ЕС на уровне глав МИД продлил действие экономических санкций против РФ до 31 января 2016 года, одобрив соответствующие поправки к решению Евросоюза о секторальных ограничительных мерах в отношении России.

30 июля власти США объявили о расширении санкций. Список увеличился на 11 физических и 15 юрлиц, среди которых "дочки" ВЭБа и "Роснефти". Санкционный список расширен до 61 пункта.

Среди юридических лиц, попавших под санкции, есть российские, финские, кипрские компании. В частности, речь идет об Ижевском механическом заводе и концерне "Ижмаш"; портах Евпатории, Феодосии, Керчи, Севастополя, Ялты; компании "Керченская паромная переправа".

Санкции вступили в силу с 10 августа.

2 сентября Комитет постоянных представителей стран-членов ЕС (Coreper) решил продлить до марта 2016 года действие индивидуальных санкций против граждан России и Украины, которых Евросоюз считает ответственными за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины. По состоянию на сентябрь 2015 года, в санкционном списке ЕС значились 150 человек, в том числе российские официальные лица и представители ЛНР и ДНР, а также 37 юридических лиц.

16 сентября президент Украины Петр Порошенко ввел в действие санкции против Российской Федерации сроком на один год. Санкционный список включал в себя 388 физических и 105 юридических лиц, среди которых — граждане 23 государств. Украинские санкции затронули 28 российских банков и 25 российских авиакомпаний. Под санкции попали Первый канал, телеканалы "РТР-Планета", "Россия 24", НТВ и три корреспондента информационного агентства ТАСС. Всего в санкционном списке оказались 34 журналиста и семь блогеров из 17 стран, в том числе из России, Казахстана, Германии, Израиля, Испании, Швейцарии. Санкции были введены также против журналистов Би-би-си. На следующей день, учитывая значительный общественный резонанс и стратегическое значение отношений с Европейским союзом, Киев снял санкции с журналистов из Британии, ФРГ и Испании.

В санкционный список попали крупнейшие российские перевозчики, в том числе "Аэрофлот" (со всеми дочерними авиакомпаниями), санируемая "Трансаэро" и "Сибирь". Согласно указу президента, всем им частично или полностью были запрещены транзит ресурсов, полеты и перевозки по территории Украины.

21 декабря Совет ЕС продлил экономические санкции (секторальные ограничительные меры) ЕС против России до 31 июля 2016 года. Санкционный пакет не изменился. Решение вступило в силу 22 декабря.

22 декабря минфин США опубликовал санкционный список из 34 физлиц и организаций из РФ и Украины в связи с ситуацией в Донбассе. США расширили санкционный список в отношении РФ, включив туда крымские винзаводы "Новый Свет", "Массандра" и "Магарач". В список секторальных санкций были добавлены Banco VTB Africa, "дочки" ВТБ в Казахстане, Армении, Австрии, Белоруссии и на Украине; ВТБ-24, "ВТБ-страхование", ВТБ-лизинг. Кроме того, под санкции попали "дочки" Сбербанка в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Швейцарии, а также "Сбербанк-Капитал", Sberbank Europe, "Сбербанк Финанс", "Сбербанк-страхование", Sberbank investments и "Сбербанк-лизинг".

В список попали также негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Сбербанка и ВТБ, а также Новикомбанк, крупная девелоперская компания "ГАЛС-Девелопмент" и сервис онлайн-платежей "Яндекс-деньги".

Санкции введены в отношении ряда граждан РФ, которые имеют отношение к концерну "Калашников" и Ижевскому механическому заводу.

Под санкции попал ряд российских оборонных компаний, входящих в структуру госкорпорации "Ростех". В частности, в "черный список" включены "Рособоронэкспорт", холдинг "Вертолеты России", Объединенная двигателестроительная компания, компания "Швабе", "Высокоточные комплексы" и холдинг "Технодинамика".

В санкционный список также попали министр юстиции самопровозглашенной ЛНР, полпред ЛНР на минских переговорах, премьер ЛНР Сергей Цыплаков и его заместитель, а также глава МИД ДНР и представитель ДНР в России.

Как пояснили в посольстве США, "часть компаний, включенных в список, являются "дочками" юридических лиц, которые уже находятся под санкциями, таким образом, мера является своеобразным тюнингом уже имеющегося списка".

30 декабря было принято постановление кабинета министров Украины "О запрете ввоза на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации", которое вступило в силу 10 января 2016 года. Киев утвердил список из 43 товарных позиций, а в январе 2016 года расширил его. В обновленный перечень дополнительно были включены порядка 70 товарных позиций. Под запрет попали хлебобулочные изделия, мясо, сыры, шоколад, пиво, водка, сигареты с фильтром, корма для собак и кошек и другие товары. Кроме того, под запрет попало оборудование для железных дорог и трамвайных путей и дизель-электрические локомотивы.

2016

2 марта 2016 года президент США Барак Обама продлил на год санкции против России, введенные изначально в марте 2014 года. В соответствующем указе главы государства отмечается, что действующие санкции "должны оставаться в силе и после 6 марта 2016 года", поскольку действия России продолжают представлять "необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и зарубежной политике США".

10 марта Евросоюз принял решение продлить до 15 сентября 2016 года индивидуальные санкции против граждан и юридических лиц России и Украины, которых Брюссель считает ответственными за "подрыв территориальной целостности" Украины. 12 марта решение об этом было опубликовано в Официальном журнале Евросоюза, оно вступило в силу на следующий день после публикации, 13 марта.

30 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 25 марта 2016 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в отношении лиц, причастных к противоправным действиям в отношении Надежды Савченко, Олега Сенцова и Александра Кольченко". Соответствующий указ был подписан 29 марта. В санкционный список вошли 84 физических лица, в числе которых глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы безопасности России Александр Бортников, глава крымской прокуратуры Наталья Поклонская, а также ряд сотрудников МВД РФ, прокуратуры, судов, администрации российского президента и представители самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.

27 мая президент Украины Петр Порошенко ввел санкции против целого ряда руководителей российских СМИ. В новый санкционный список вошли, в частности, главный редактор телеканала RT и международного агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, генеральный директор телекомпании "Первый канал" Константин Эрнст, бывший главный редактор телеканала LifeNews и газеты "Известия" Александр Потапов, генеральный директор информагентства ТАСС Сергей Михайлов. Запрет на въезд для журналистов действует до 31 декабря 2017 года. Также своим указом Порошенко отменил запрет въезда на территорию Украины для шести российских журналистов: руководителя представительства РИА Новости в Казахстане Ольги Коваленко, руководителя представительства МИА "Россия сегодня" в Турции Елены Палажченко, сотрудника информагентства Russia Today (Польша) Якуба Корейбы, корреспондента южноафриканского бюро агентства ТАСС Александра Нечаева, корреспондента ТАСС в Вашингтоне Андрея Сужанского и руководителя корпункта ТАСС в Вашингтоне Андрея Шитова.

1 июля Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 января 2017 года.

6 июля правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года действие запрета на ввоз на таможенную территорию Украины товаров, происходящих из Российской Федерации, перечень которых утвержден постановлением кабинета министров Украины от 30 декабря 2015 года.

29 июля пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что Киев временно приостановил поставки на Украину продукции 243 российских компаний. СБУ заявила, что эти компании вели бизнес с Донбассом. О каких именно компаниях идет в речь, в сообщении не говорится.

31 августа кабинет министров Украины продлил персональные санкции против 388 физлиц и 105 юрлиц из России, список дополнен новыми 250 физическими и 46 юридическими лицами.

1 сентября отдел Минфина США по контролю за иностранными активами ввел санкции в отношении ряда дочерних структур российского "Газпрома", а также других компаний и физлиц. Кроме того, американским гражданам и компаниям запрещено заключать сделки с компанией "Мостотрест".

Вашингтон внес 17 физических лиц в список антироссийских санкций по Украине. В их число, в частности, вошли восемь министров крымского правительства, а также руководители республиканских управлений ФСБ и Следственного комитета. Под санкции попали первый зампредседателя совета министров Республики Крым Михаил Шеремет, министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский, глава министерства имущественных и земельных отношений Анна Анюхина, министр топлива и энергетики Светлана Бородулина, министр экономического развития Валентин Демидов, министр финансов Ирина Кивико, глава минюста Олег Шаповалов и министр промышленной политики Андрей Васюта. Также в списке оказались и.о. руководителя Следственного управления СК РФ по Республике Крым Михаил Назаров и начальник управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю Виктор Палагин.

В тот же день, 1 сентября, США ввели санкции и в отношении ряда членов правительств самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В частности, в список были внесены глава Минобороны ДНР Владимир Кононов, министр финансов ЛНР Евгений Мануйлов, министр связи ДНР Виктор Яценко, экс-министр юстиции ЛНР Александр Шубин, заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин, прокурор в ЛНР Заур Исмаилов.

Также в списке оказался российский дипломат, посол в отставке Георгий Мурадов.

Минфин США пояснил, что связывает введение новых санкций к компаниям и физлицам РФ с исполнением минских соглашений и ситуацией в Крыму. Речь также идет об уточнении санкций и помощи западным компаниям в соблюдении предыдущих ограничений на сотрудничество с российскими компаниями и физлицами.

1 сентября США ввели санкции и в отношении компаний группы "Соврахт-Совмортранс", а также ряда судостроительных заводов России, в том числе, завода "Звездочка". Кроме того, в список попали расположенные в Крыму судостроительные заводы "Залив" и "Море".

6 сентября министерство торговли США расширило санкционный список. Новый список практически полностью повторяет документ министерства финансов, который был опубликован 1 сентября, но в "черный список" Минторга попали 11 новых российских компаний: "Ангстрем-М", "Ангстрем", "Ангстрем-Т", ОАО "ВО Радиоэкспорт", Пермская научно-производственная приборостроительная компания, АО "Микрон", АО НПФ "Микран", НПК "Гранат", Technopole Company, Technopole Ltd и "Джиован". Всего в перечень теперь входит 81 организация, кроме российских, там значатся также корпорации из Индии и Гонконга.

15 сентября Евросоюз принял официальное решение продлить до марта 2017 года индивидуальные санкции, действующие против граждан и юридических лиц России и Украины. В последней редакции списка значатся 146 физических и 37 юридических лиц из России и Украины, в том числе российские официальные лица и знаменитости, а также руководители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и представители ополчения.

17 октября президент Украины Петр Порошенко расширил санкционный список российских юридических и физических лиц, а также продлил его действие на год в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны Украины от 16 сентября 2016 года.

Дополнительно в санкционный список включено 335 физических и 167 юридических лиц. Расширенные санкции вступили в силу с 31 октября 2016 года.

25 октября стало известно, что пять европейских стран – Украина, Черногория, Албания, Лихтенштейн и Норвегия – присоединились к решению ЕС от 15 сентября о продлении антироссийских санкций. Таким образом, они продлили действие санкций против России еще на шесть месяцев.

8 ноября ЕС расширил список индивидуальных санкций. В расширенный список вошли шесть депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя — Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов. Кроме того, в перечне значатся лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и командующий Черноморским флотом Александр Витко, а также члены Федерального собрания Владимир Джабраилов, Андрей Клишас, Виктор Озеров, Евгений Бушмин, Александр Тотоонов, Леонид Слуцкий, Сергей Железняк, Олег Пантелеев.

15 ноября Минфин США ввел санкции по Украине против шестерых депутатов Госдумы от Крыма. В список санкций включены Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Андрей Козенко, Светлана Савченко, Павел Шперов, Дмитрий Белик.

28 ноября МИД Канады сообщил, что власти страны ввели санкции в отношении депутатов Госдумы от Крыма. Их активы будут заморожены, а сделки с ними запрещены. Кроме депутатов под санкции попали еще несколько человек.

19 декабря ЕС официально продлил до 31 июля 2017 года экономические санкции против России.

20 декабря США расширили антироссийские санкции. Перечень пополнили семь частных лиц, восемь организаций и два танкера "Маршал Жуков" и "Сталинград". Также были уточнены ограничения в отношении компании "Новатэк", которая уже находится под санкциями (в документе перечислены все ее 26 дочерних подразделений).

23 декабря США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине. Отмечалось, что указанные организации действуют "в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики". В список попали порты и железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия.

В перечень, в частности, попали: завод "Красное знамя", НИИ "Экран", НПП ЭлТом, АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт", ООО "Карст", ООО "РосХимТрейд", АО "ВНИИРА", АО УПП "Вектор", Судоремонтная компания "Солид", НПО "Квант", АО ННПО им. Фрунзе, Государственный Рязанский приборный завод, Лианозовский электромеханический завод, КБ "Связь", Судоходная компания "Транс-Флот", OOO "Транспетрочарт", Новосибирский завод имени Коминтерна, ОАО "НИИ авиационного оборудования", Институт "Стройпроект", Обуховский завод.

29 декабря Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел новые санкции против российских физических и юридических лиц. Также СНБО продлил на год все санкции, введенные ранее. Под новые санкции попали лица, якобы "незаконно избранные в Государственную думу" на территории Крыма. Также, согласно заявлению, санкции коснулись членов избирательных комиссий и "украинских предприятий в Крыму, которые были незаконно перерегистрированы по российскому законодательству".

2017

13 января 2017 года президент США Барак Обама продлил на год санкции, введенные в отношении РФ из-за ситуации в Крыму и на Украине. В распоряжении главы государства сообщалось, что "действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Действие санкций, предусмотренных указом 2014 года, заканчивалось 6 марта, и Обама был обязан уведомить конгресс о принятом решении по продлению действия документа, в соответствии с которым были приняты еще четыре указа, расширявшие санкции.

Ответные санкции России

2014

20 марта 2014 года в ответ на санкционные меры против ряда российских официальных лиц и депутатов Федерального Собрания МИД РФ опубликовал список официальных лиц и членов Конгресса США, которым закрывается въезд в Российскую Федерацию. В список вошли девять человек.

24 марта в ответ на санкции Канады МИД РФ опубликовал список 13 канадских официальных лиц, депутатов парламента и общественных деятелей Канады, которым закрывается въезд в Россию.

27 марта Государственный совет Республики Крым опубликовал на официальном сайте список лиц, пребывание которых считается нежелательным в Республике Крым. В список вошли 320 человек, среди которых ведущие украинские политики, депутаты Верховной Рады. 1 апреля этот список пополнился 10 именами, среди них — экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош.

28 марта официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич заявил, что Москва приняла ответные меры на расширение санкционных списков со стороны США, ЕС и Канады, они во многом зеркальны. При этом Россия не будет обнародовать имена конкретных лиц, против которых вводит санкции в ответ на санкционные списки западных стран. Как сообщили в МИДе, фигуранты "стоп-листа" узнают о том, что они в российском "черном списке", когда будут пересекать российскую границу".

С 27 июля глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ввёл санкции против президента США Барака Обамы, председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу, председателя Евросовета Хермана Ван Ромпёя, верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и председателя Европарламента Мартина Шульца. Кадыров поручил заморозить их банковские счета и любые активы, перечисленным политикам запрещен въезд в Чеченскую Республику.

С 7 августа Россия на год ограничила импорт ряда товаров из стран, которые ввели против нее санкции.

Президент России Владимир Путин 6 августа подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности. В соответствующий список попали говядина, свинина, фрукты, птица, сыры и молочная продукция, орехи и другие продукты. Утвержден Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия. Позднее из списка были исключены товары, которые по той или иной причине России трудно заместить.

11 августа правительство РФ ограничило государственные закупки иностранных товаров легкой промышленности. Согласно перечню товаров, к закупкам, не относящимся к государственному оборонному заказу, не допускаются зарубежные ткани, одежда верхняя и спецодежда, одежда из кожи, белье нательное, обувь, изделия из меха и другие. Ограничение не касается товаров, произведенных на территории Белоруссии и Казахстана и товаров, не производящихся в РФ.

22 августа послу Японии в РФ Тикахито Хараде был вручен список японских граждан, которым ограничен въезд в Россию в ответ на санкции Токио.

2015

19 марта 2015 года газета "Известия" со ссылкой на источники в МИД РФ сообщила, что свыше 200 политиков и чиновников из стран ЕС и США включены в списки иностранных граждан, которым может быть запрещен въезд в РФ. Этот список по численности зеркально отражает аналогичные черные списки Евросоюза и стран НАТО. Первое место по количеству таких граждан занимают США — свыше 60 человек. В списке фигурируют зампомощника президента США по нацбезопасности Кэролайн Аткинсон, помощники президента США Дэниел Пфайффер и Бенджамин Родc, лидер фракции большинства в конгрессе США Гарри Рид, спикер палаты представителей конгресса США Джон Бейнер, председатель сенатского комитета по иностранным делам Роберт Менендес, сенаторы Мэри Лэндрю, Джон Маккейн.

30 мая представительству Евросоюза в Москве передан список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд в Россию. (по состоянию на 26 мая 2015 года) содержит 89 имен, в том числе около 20 действующих и 10 бывших членов Европарламента, действующих и бывших руководителей разведывательных служб Британии и стран Балтийского моря, ряда британских, немецких, польских и эстонских военных руководителей, а также замглавы румынской госкомпании "Трансгаз". Этим гражданам стран ЕС запрещен въезд в Россию. В перечень включены представители 17 из 27 стран Евросоюза. Пятую часть списка занимают представители Польши (18 имен), далее идут Британия (9), Швеция, Эстония (по 8), Германия, Литва (по 7), Латвия и Румыния (по 5).

24 июня опубликован указ президента России Владимира Путина о продлении на год специальных экономических мер против Запада, введенных указом президента РФ от 6 августа 2014 года. Действие ответных мер было продлено с 6 августа 2015 года до 5 августа 2016 года.

29 июля был подписан указ президента РФ об утилизации подпадающих под эмбарго продуктов, который вступил в силу 6 августа 2015 года.

13 августа Россия распространила продовольственное эмбарго, введенное в качестве ответной меры на санкции, на Албанию, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн и Украину, причем на последнюю с отсрочкой — запрет на ввоз ее продукции должен был вступить в силу только в случае применения Киевом экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

21 декабря правительство России опубликовало постановление о вводе с 1 января 2016 года для Украины продуктового эмбарго, аналогичного действующему в отношении стран, поддержавших санкции против РФ. На Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и США.

2016

27 мая 2016 года Россия исключила из списка продуктового эмбарго мясо и овощи, предназначенные для производства детского питания.

29 июня президент России Владимир Путин продлил продовольственное эмбарго, введенное в ответ на санкции Запада, с 6 августа 2016 года по 31 декабря 2017 года.

22 октября правительство России исключило из списка запрещенных к ввозу из стран ЕС товаров мальков камбалы-тюрбо, лаврака обыкновенного и молоди белоногой креветки.