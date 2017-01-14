Обама продлил на год санкции против России

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.

Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в распоряжении уходящего главы государства.

Действие санкций, предусмотренных указом 2014 года, заканчивалось 6 марта, и Обама был обязан уведомить конгресс о принятом решении по продлению действия документа, в соответствии с которым были приняты еще четыре указа, расширявшие санкции.

В письме руководителям обеих палат конгресса президент перечислил, что именно по-прежнему представляет угрозу для США.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; вносят вклад в незаконное присвоение активов, а также действия и политика правительства РФ, включая его намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине", — говорится в письме Обамы.

Хронологию введения санкций против России в связи с событиями на Украине читайте в справке РИА Новости>>