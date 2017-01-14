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Экономика

Обама продлил на год санкции против России

Тема:
Санкции в отношении России (5595)
00:5614.01.2017
(обновлено: 03:48 14.01.2017)
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Президент США Барак Обама. Архивное фото
© AFP 2017/ Jim Watson

ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Президент США Барак Обама в пятницу продлил на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Крыму и на Украине.

Барак Обама во время прощальной речи в Чикаго. 11.01.2017
© REUTERS/ Jonathan Ernst
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Речь идет о продлении указа президента США номер 13660, изданного 6 марта 2014 года, который потом дополнялся другими указами, расширявшими санкции против российских физических лиц и организаций.

"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в распоряжении уходящего главы государства.

Действие санкций, предусмотренных указом 2014 года, заканчивалось 6 марта, и Обама был обязан уведомить конгресс о принятом решении по продлению действия документа, в соответствии с которым были приняты еще четыре указа, расширявшие санкции.

Избранный президент США Дональд Трамп во время первой официальной пресс-конференции в Нью-Йорке
© AP Photo/ Seth Wenig
Трамп не считает, что Обама зашел далеко, введя санкции за "кибератаки"

В письме руководителям обеих палат конгресса президент перечислил, что именно по-прежнему представляет угрозу для США.

"Действия и политика лиц, которые подрывают демократические процессы и институты на Украине; угрожают ее миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности; вносят вклад в незаконное присвоение активов, а также действия и политика правительства РФ, включая его намеренную аннексию Крыма и применение силы в Украине", — говорится в письме Обамы.

Хронологию введения санкций против России в связи с событиями на Украине читайте в справке РИА Новости>>

Введение санкций против России и ответные шагиХроника введения санкций против России и ответных мер
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Экономика
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68 пользователей оставили 79 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Показать старые комментарии (59)
  • ded00371 в ответ пользователю Валерий Мельников(показатьскрыть)
    Валерий Мельников, а по-моему Обама сквозь порошка прошёл на одном из сборищ, даже не заметил, как тень отца Гамлета! Вообще последнее время"серьезного политика",то в Аравии не понятно кто встречает,то в Китае не так встречают,то президент Филиппин ласково назовет! Короче все уважают!
    09:38
    14.01.2017
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  • natsem2012
    черный обезьян весь белый дом замарал, теперь не отмыть...
    09:45
    14.01.2017
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  • Дмитрий Хоботнев
    У Обамы уже мячики для гольфа в голове, подмахивает любую бумажку не глядя.
    09:51
    14.01.2017
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  • bykovip71
    Обама торопится успеть минимизировать отмену своих решений Дональдом Трампом. Ему осталось меньше недели. Даже когда Трамп будет принимать инаугурацию, Обама будет проталкивать очередные санкции против России. Его надо выкрасть и продать джихадистам на потеху.
    09:53
    14.01.2017
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  • u-kolos в ответ пользователю Владислав Хугин(показатьскрыть)
    Владислав Хугин, полностью с вами согласен.
    10:08
    14.01.2017
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  • Kpss26
    Говорят, что люди произошли от обезьяны, но этот Барашка произошел от козла!
    10:17
    14.01.2017
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  • marest579 в ответ пользователю 777(показатьскрыть)
    777, не сотни - Тысячи (> 10000 человек) ....
    10:42
    14.01.2017
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  • seanga
    Я санкции против сшп продлил на всю свою жизнь, ничего амерского не покупаю!
    11:00
    14.01.2017
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  • cashcataw
    у Обамки опять истерика, как бы не застрелился до 20-го.
    11:14
    14.01.2017
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  • Сергей Афонасьев
    А нагадить на стол, переходящий к следующему клоуну слабо?
    11:15
    14.01.2017
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  • marest579
    Про Крым забудьте заокеанышы ! А про "ситуацию на Украине" ...? Наворотили делов.., кто сломал - тот и починяет .
    11:15
    14.01.2017
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  • Voblikov65
    Этот "гадкий утёнок" не превратится в "прекрасного лебедя".
    12:24
    14.01.2017
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  • Сергей Мазин в ответ пользователю ded00371(показатьскрыть)
    ded00371, просто ему взбледнулось напоследок, наверное ))))
    12:55
    14.01.2017
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  • andrejnesterov17
    Вы сотни лет глядели на Восток,
    Копя и плавя наши перлы,
    И вы, глумясь, считали только срок,
    Когда наставить пушек жерла!
    Вот — срок настал. Крылами бьет беда,
    И каждый день обиды множит,
    И день придет — не будет и следа
    От ваших Пестумов, быть может!
    О, старый мир! Пока ты не погиб,
    Пока томишься мукой сладкой,
    Остановись, премудрый, как Эдип,
    Пред Сфинксом с древнею загадкой!..
    Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,
    И обливаясь черной кровью,
    Она глядит, глядит, глядит в тебя,
    И с ненавистью, и с любовью!..
    Да, так любить, как любит наша кровь,
    Никто из вас давно не любит!
    Забыли вы, что в мире есть любовь,
    Которая и жжет, и губит!
    Мы любим все — и жар холодных числ,
    И дар божественных видений,
    Нам внятно все — и острый галльский смысл,
    И сумрачный германский гений...
    Мы помним все — парижских улиц ад,
    И венецьянские прохлады,
    Лимонных рощ далекий аромат,
    И Кельна дымные громады...
    Мы любим плоть — и вкус ее, и цвет,
    И душный, смертный плоти запах...
    Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет
    В тяжелых, нежных наших лапах?
    Привыкли мы, хватая под уздцы
    Играющих коней ретивых,
    Ломать коням тяжелые крестцы,
    И усмирять рабынь строптивых...
    Придите к нам! От ужасов войны
    Придите в мирные объятья!
    Пока не поздно — старый меч в ножны,
    Товарищи! Мы станем — братья!
    А если нет, — нам нечего терять,
    И нам доступно вероломство!
    Века, века — вас будет проклинать
    Больное, позднее потомство!!!(А. Блок - "Скифы")
    13:09
    14.01.2017
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  • infosig в ответ пользователю Reactor 68(показатьскрыть)
    Reactor 68, Ну что вы всколыхнулись только сейчас. Уродами были все, кто c 1954 не остановил Хрущева когда он дарил Крым Украине, никто не поднялся и сказал, что Крым является русским а не украинским изделием, никто не остановил и Ющенко, который даже требовал от России Миллиарды за совместный Крымский порт Севастополь и даже никто не остановил не Горбачёва, не Ельцина, не Черномырдина, не других миллионов козлов, которые не защитили Родину и её имущество. Вот так воспитали народ только в страхе и без права на слово, потому что все эти козлы и ослы были воспитаны в духе коммунистической идеи - никакого права человека, а сегодня думаю это право человека на возмущение и на неправду все в России же имеют и только потому, что Россия подписала Харту о правах человека. Так вставай народ а не уроды за своё право бороться за свою Родину и за Крым. Да Хрущёв убил Сталина и захватил тогда с помощью Берии весь советский Союз и почти бы был способен начать уже тогда атомную войну с Америкой, но к счастью опомнился и отъехал от Бухты Свиней в Карибском море. Это было в
    1962 году а сегодня козлы и ослы не имеют право извращать Россию на свою политику без прав человека. Если прийдёт и сейчас цензура, так я уж не знаю.
    13:53
    14.01.2017
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  • infosig в ответ пользователю Tut_en(показатьскрыть)
    Tut_en, у меня ощущение, что вы говорите о ставыках наибогатейших в России. Вы вероятно ещё сегодня не слышали, что Трамп желает совместной борьбы Путинской России против
    всех террористов в мире и поэтому согласен снять с России санкции. Вот прямо и сейчас нужно смотреть Олигархам на пальцы и на то, что они делают для страны и для населения, когда Путин захочет подписывать такой договор с Америкой Трампом. Он ! Трамп знает, что у России закрыты все дороги на получение кредитов и что Путин стоит прижатый к стене со своими Олигархическими системами. А это говорит о том, что Путин должен всё производство страны сосредотачивать на ведение войны в Ираке, в Афганистане и может даже в Саудовской Аравии и на военное производство. И теперь будет стоять вопрос если Крым этого всего стоит. Они Россию высосали. Трамп продолжит то, что сделал Обама, заставит гордую Россию воевать на их свинские цели. А что Порошенко говядина. Здесь надо ставить условия и с Трампом.
    14:03
    14.01.2017
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  • Tut_en в ответ пользователю infosig(показатьскрыть)
    infosig, Во-первых Россия не путинская,а Путин В В.президент РФ,во-вторых Крым исконно российская територия,в третьих с олигархами сами разберемся,и в четвертых,как бы кто не хотел унизить русских,пока этого ниукаго не получилось и не получится.С коррупцией у России действительно большие проблемы,но не больше чем у США и Европы.Европа это уже вчерашний день,заметте ,что европа уже не"рулит"полмиром",Индия уже не колония,Африка рвется к самостоятельности,Южная Америка все больше приобретает экономическую самостоятельность,Китай и Вьетнам,и Индонезия просто устали от американцев и тоже ведут самостоятельную политику,не говоря уже о ближнем востоке.На ближнем востоке только Израиль пыжится своей значимостью(для америки),а для Палестины,Персов и арабов он воспринимается,как враг.И всем вышеназваным странам,кроме Израиля нужна Россия,как друг и союзник,ибо только с ней во главе они надеются осуществить свои политические амбиции.Не такой уж и плохой расклад для России,согласитесь.А вам скажу,прежде чем кого то поучать,неплохо бы подучится самому.
    16:14
    14.01.2017
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  • Reactor 68 в ответ пользователю Vasilij28(показатьскрыть)
    Vasilij28, вот именно. Переплюнул всех ранее избиравшихся.
    17:41
    14.01.2017
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  • Rog Guka
    Молодец, хоть здесь сделал положительное дело... Хотя с другой стороны, он пожиратель капусты, а не бананов.
    23:57
    14.01.2017
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  • Rog Guka в ответ пользователю Сергей Афонасьев(показатьскрыть)
    Сергей Афонасьев, Так Трамп уже предвидел такой вариант, заявил, что год будет ждать полного ремонта Белого дома.
    00:01
    15.01.2017
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