США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине

ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине, сообщило управление по промышленности и безопасности министерства торговли США.

Отмечается, что указанные организации действуют "в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики".

В список попали порты и железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия.

В перечень, в частности, попали:

Завод "Красное знамя"

НИИ "Экран"

НПП ЭлТом

АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт"

ООО "Карст"

ООО "РосХимТрейд"

АО "ВНИИРА"

АО УПП "Вектор"

Судоремонтная компания "Солид"

НПО "Квант"

АО ННПО им. Фрунзе

Государственный Рязанский приборный завод

Лианозовский электромеханический завод

КБ "Связь"

Судоходная компания "Транс-Флот"

OOO "Транспетрочарт"

Новосибирский завод имени Коминтерна

ОАО "НИИ авиационного оборудования"

Институт "Стройпроект"

Обуховский завод

Также сегодня американский Минфин ввел санкции против ряда руководителей российского Темпбанка. Уточняется, что эти меры приняты в рамках действующих санкций США против Сирии.

Ранее на этой неделе Минфин ввел ограничения против ресторатора Евгения Пригожина и шести топ-менеджеров Банка "Россия", АБР-Менеджмент и Собинбанка. Кроме того в список попали восемь организаций и два танкера.

Последний раз министерство торговли США расширяло санкционный список в сентябре, тогда в него попали 11 российских компаний. Расширение списка в Вашингтоне объяснили стремлением "гарантировать эффективность существующих санкций против России".

В Кремле, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине.

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