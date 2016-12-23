ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине, сообщило управление по промышленности и безопасности министерства торговли США.
В список попали порты и железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия.
В перечень, в частности, попали:
- Завод "Красное знамя"
- НИИ "Экран"
- НПП ЭлТом
- АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт"
- ООО "Карст"
- ООО "РосХимТрейд"
- АО "ВНИИРА"
- АО УПП "Вектор"
- Судоремонтная компания "Солид"
- НПО "Квант"
- АО ННПО им. Фрунзе
- Государственный Рязанский приборный завод
- Лианозовский электромеханический завод
- КБ "Связь"
- Судоходная компания "Транс-Флот"
- OOO "Транспетрочарт"
- Новосибирский завод имени Коминтерна
- ОАО "НИИ авиационного оборудования"
- Институт "Стройпроект"
- Обуховский завод
Также сегодня американский Минфин ввел санкции против ряда руководителей российского Темпбанка. Уточняется, что эти меры приняты в рамках действующих санкций США против Сирии.
Ранее на этой неделе Минфин ввел ограничения против ресторатора Евгения Пригожина и шести топ-менеджеров Банка "Россия", АБР-Менеджмент и Собинбанка. Кроме того в список попали восемь организаций и два танкера.
В Кремле, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине.
Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>