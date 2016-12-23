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Экономика

США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине

Тема:
Санкции в отношении России (5506)
18:4323.12.2016
(обновлено: 19:41 23.12.2016)
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Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
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ВАШИНГТОН, 23 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. США добавили 23 российские компании в список санкций по Украине, сообщило  управление по промышленности и безопасности министерства торговли США.

Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости. Наталья Селиверстова
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США расширили санкции против России
Отмечается, что указанные организации действуют "в противоречие интересам США в области национальной безопасности и внешней политики".

В список попали порты и железные дороги Крыма, российские исследовательские институты и предприятия.

В перечень, в частности, попали:

  • Завод "Красное знамя"
  • НИИ "Экран"
  • НПП ЭлТом
  • АО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт"
  • ООО "Карст"
  • ООО "РосХимТрейд"
  • АО "ВНИИРА"
  • АО УПП "Вектор"
  • Судоремонтная компания "Солид"
  • НПО "Квант"
  • АО ННПО им. Фрунзе
  • Государственный Рязанский приборный завод
  • Лианозовский электромеханический завод
  • КБ "Связь"
  • Судоходная компания "Транс-Флот"
  • OOO "Транспетрочарт"
  • Новосибирский завод имени Коминтерна
  • ОАО "НИИ авиационного оборудования"
  • Институт "Стройпроект"
  • Обуховский завод

Также сегодня американский Минфин ввел санкции против ряда руководителей российского Темпбанка. Уточняется, что эти меры приняты в рамках действующих санкций США против Сирии.

Ранее на этой неделе Минфин ввел ограничения против ресторатора Евгения Пригожина и шести топ-менеджеров Банка "Россия", АБР-Менеджмент и Собинбанка. Кроме того в список попали восемь организаций и два танкера.

Здание Конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo/ J. Scott Applewhite
СМИ: компания Exxon Mobil проложила путь к отмене санкций против России
Последний раз министерство торговли США расширяло санкционный список в сентябре, тогда в него попали 11 российских компаний. Расширение списка в Вашингтоне объяснили стремлением "гарантировать эффективность существующих санкций против России".

В Кремле, в свою очередь, считают абсурдным увязывать санкции с реализацией соглашений в Минске, поскольку Россия не является стороной конфликта и субъектом договоренностей по урегулированию на Украине.

Хронология введения санкций и ответных мер России в 2014-2016 годах в справке РИА Новости >>

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