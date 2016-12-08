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Дело Варвары Карауловой

02:2808.12.2016
(обновлено: 17:36 22.12.2016)
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Студентка МГУ Варвара Караулова, обвиняемая в попытке участия в деятельности ИГ, в зале Лефортовского суда Москвы. Архив
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Студентка второго курса философского факультета МГУ Варвара Караулова была задержана 4 июня 2015 года на турецко-сирийской границе в городе Килис.

Караулова, увлекавшаяся изучением ислама и арабского языка, втайне от родителей оформила загранпаспорт и 27 мая 2015 года, вместо того, чтобы отправиться на лекции, вылетела в Стамбул. Вечером того же дня она прислала матери СМС с просьбой выгулять собаку, после чего связь с ней прервалась.

Турецкие спецслужбы задержали Караулову в составе группы из 14 граждан России, собиравшихся примкнуть к запрещенной в РФ группировке "Исламское государство" (ИГ, ДАИШ, запрещена в РФ). В группе было четверо жен сторонников ИГ и шестеро детей.

5 июня Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту возможной вербовки студентки МГУ Варвары Карауловой в экстремистское сообщество.

По итогам проверки СКР не стал возбуждать уголовное дело против Карауловой.

Утром 11 июня Караулова в сопровождении представителей Интерпола и турецкой миграционной службы вылетела в Стамбул с востока Турции, где ее несколько дней содержали в миграционном центре в городе Батман. В Стамбуле студентку встретили сотрудники российского консульства, которые выдали девушке справку об утрате загранпаспорта.

Из Стамбула рейсом "Аэрофлота" Караулова с отцом вылетела в Москву и в тот же день их самолет приземлился в аэропорту "Внуково".

22 июня адвокат семьи Карауловой сообщил, что все следственные мероприятия с Варварой Карауловой закончены и она проходит по делу о своей предполагаемой вербовке в "Исламское государство" исключительно как свидетель.

По возвращении на родину Караулова ушла в академический отпуск. Несколько месяцев она провела дома и даже сменила имя и фамилию на Александру Иванову, чтобы избежать повышенного внимания.

Караулова прошла обследование в НИИ Психического здоровья, где ей прописали антидепрессанты и антипсихотический препарат.

По словам отца девушки, после возвращения его дочь сотрудничала с ФСБ. Спецслужбы следили за ней, установили спецсредства на ее технику, проводили беседы. По его словам, это оказывало слишком сильное влияние на ее психику, и она попросила забрать все средства связи и оградить ее от интернета.

Отец Карауловой объяснил ее поступок влюбленностью в вербовщика ИГ.

Несколько месяцев эта история не получала продолжения, пока 27 октября адвокат семьи Карауловых Александр Карабанов не сообщил РИА Новости о задержании подозреваемых в вербовке девушки.

В СМИ появилась информация, что Варвара продолжает поддерживать связь с террористами. В частности, со своим возлюбленным, который ее и завербовал. Сообщалось, что спецслужбы провели обыск в квартире, где живет девушка, и нашли неопровержимые доказательства вины Карауловой.

28 октября Лефортовский суд Москвы арестовал студентку МГУ Александру Иванову (Варвару Караулову) по подозрению в совершении преступления по статьям 30 и 205.5 УК РФ. Девушке вменяется приготовление к участию в деятельности террористической организации. Максимальная санкция данной статьи Уголовного кодекса составляет 10 лет лишения свободы, а минимум — 5 лет при условии признания вины и сотрудничества со следствием.

И следствие, и защита не оспаривали фактическую сторону дела — девушка в социальных сетях переписывалась с вербовщиком ИГ, но разошлись в оценке ее мотивов. Следователь ФСБ указал, что таким образом она готовилась к переезду в Сирию; адвокаты — что все переговоры проходили под контролем спецслужб и с их ведома.

10 ноября на заседании Мосгорсуда следствие предъявило официальное обвинение студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой) в попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство".

Караулова полностью признала свою вину. На заседании Мосгорсуда она отказалась от услуг двух из четырех своих адвокатов.

8 февраля 2016 года адвокат Ивановой сообщил, что она отказалась от признательных показаний. Он напомнил, что в деле находятся признательные показания Ивановой (Карауловой), которые она дала в то время, когда ее интересы представлял государственный защитник.

В начале апреля стало известно, что эксперты Института Сербского признали Александру Иванову (Варвару Караулову) вменяемой.

29 августа стало известно, что завершено предварительное следствие по делу Александры Ивановой (Варвары Карауловой), обвиняемой в связях с запрещенной в РФ террористической организацией "Исламское государство".

16 сентября адвокат Александры Ивановой (Варвары Карауловой), сообщил, что ее уголовное дело передано в суд.

5 октября Московский окружной военный суд (МОВС) начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении Александры Ивановой (Варвары Карауловой).

9 ноября прокуратура завершила представление доказательств по делу.

За время представления доказательств обвинения прокуратура допросила однокурсников и преподавателей подсудимой, которые подтвердили, что в последнее время Караулова приходила в вуз в хиджабе. Также суд заслушал показания задержанных вместе с фигуранткой дела девушек, планировавших незаконно пересечь границу Турции и России, которые заявили, что Караулова была влюблена, ехала в Сирию к жениху, и о ее намерениях вступить в "Исламское государство" им ничего неизвестно.

Также в ходе процесса стало известно, что эксперты разошлись во мнениях о психологическом состоянии Карауловой — специалисты Института психического здоровья РАМН решили, что она страдает шизотипическим расстройством личности, а врачи НИИ имени Сербского полагают, что подсудимая психически здорова, адекватна и может отвечать за свои действия.

17 ноября суд добросил Александру Иванову (Варвару Караулову). Она рассказала, что общалась со своим вербовщиком Айратом Саматовым еще с 10 класса и сначала думала, что он не мусульманин, а язычник. По ее словам, в 2014 году начали появляться темы, касающиеся ислама. После этих разговоров она заинтересовалась и сама приняла ислам. Подсудимая пояснила, что когда закончила школу и поступила в МГУ, то потеряла друзей и общалась только с Саматовым.

Иванова (Караулова) рассказала, что во время своего увлечения исламом "вышла замуж" по Skype за сирийского боевика, однако когда он перестал с ней общаться, она так расстроилась, что по Skype "вышла замуж" за другого боевика и собралась к нему в Сирию.

Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова) на суде также заявила, что знала, что сотрудники ФСБ читают ее переписку с вербовщиком.

В суде Александра Иванова (Варвара Караулова) отказалась признать свою вину.

Иванова (Караулова) сообщила, что на стадии следствия признала вину из-за уговоров следователя, который обещал ей в таком случае минимальное наказание.

18 ноября стало известно, что Александра Иванова (Варвара Караулова), обвиняемая в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ), больше не является студенткой МГУ им. Ломоносова, так как отчислена из вуза по собственному желанию осенью 2016 года.

8 декабря в суде в ходе прений сторон прокурор попросил для Карауловой пять лет колонии общего режима и штраф 150 тысяч рублей.  Адвокаты настаивали на оправдании.

21 декабря Александра Иванова (Варвара Караулова) выступила с последним словом в суде. Подсудимая раскаялась в своих поступках, но напомнила, что никогда не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

22 декабря Московский окружной военный суд признал Александру Иванову (Варвару Караулову) виновной в попытке примкнуть к террористической группировке "Исламское государство" и приговорил ее к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Защита Ивановой (Карауловой) заявила о намерении обжаловать приговор.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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