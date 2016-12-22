Суд признал Караулову виновной в попытке примкнуть к ИГ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд выносит обвинительный приговор бывшей студентке МГУ Александре Ивановой (Варваре Карауловой), за попытку присоединиться к террористической группировке "Исламское государство", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Иванова, являясь сторонницей радикальных исламских взглядов, решила принять участие в деятельности террористической организации", — постановил судья Александр Абабков.

Чтение приговора продолжается, суд анализирует доказательства, на основании которых пришел к выводу о виновности. Наказание будет названо в самом конце приговора.

Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Подсудимая раскаялась в своих поступках и сказала, что не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти замуж.

Варвара Караулова, позднее сменившая имя и ставшая Александрой Ивановой, была арестована в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в России группировке "Исламское государство". Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова втайне от родителей улетела в Стамбул, где была задержана с группой россиян, пытавшихся попасть в Сирию.