Караулова получила 4,5 года колонии за попытку вступить в ИГ

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Московский окружной военный суд признал виновной и приговорил Александру Иванову (Варвару Караулову), пытавшуюся сбежать в запрещенную в России террористическую группировку "Исламское государство", к четырем с половиной годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости.

Караулова обвинялась в попытке участия в террористической организации по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 Уголовного кодекса.

Адвокат девушки Илья Новиков сообщил, что защита не удовлетворена решением суда и подала апелляцию. "Если останется эта статья, то по ней вообще нет возможности просить об УДО", — сказал Новиков.

В свою очередь, обвинители приговором довольны. "Закон по данному составу предусматривал от пяти до десяти лет лишения свободы. Ее действия квалифицировали как приготовление к преступлению, поэтому назначили половину, то есть пять лет", — пояснил журналистам прокурор Михаил Резниченко.

Ранее прокурор попросил приговорить Караулову к пяти годам колонии общего режима и штрафу 150 тысяч рублей. Адвокаты настаивали на оправдании.

Подсудимая раскаялась в своих поступках, но напомнила, что не собиралась воевать или участвовать в терактах, а ехала к любимому человеку, чтобы выйти за него замуж.

Варвару Караулову, позднее сменившую имя и ставшую Александрой Ивановой, арестовали в октябре 2015 года за попытку примкнуть к запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство". Будучи студенткой второго курса МГУ, Караулова тайно бежала в Турцию, где ее задержали при попытке пересечь сирийскую границу.