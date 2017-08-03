Представители Неймара выкупили за 222 млн евро его контракт у "Барселоны"

МОСКВА, 3 авг — Р-Спорт. Представители нападающего сборной Бразилии по футболу Неймара выкупили контракт игрока у "Барселоны" за 222 миллиона евро, сообщается на официальном сайте каталонского клуба.

Именно такая сумма была прописана в контракте бразильца за разрыв соглашения в одностороннем порядке. "Барселона" передаст детали состоявшейся операции в УЕФА на предмет возможных дисциплинарных санкций.

Ранее сообщалось, что Неймар может перейти во французский "Пари Сен-Жермен".

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